Почему Запад недоволен папой Римским

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24 мая, среда  |  Последнее обновление — 13:37  |  vz.ru
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Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

Россия готовит жесткий ответ Польше Arne Dedert/dpa/Global Look Press
Отношения Польши с Россией оказались под угрозой еще более жесткого охлаждения. Терпение российских парламентариев лопнуло: они хотят дать зеркальный ответ Варшаве. Речь идет о запрете проезда по российской территории польским дальнобойщикам. Российские грузовики уже давно лишились возможности ездить в ЕС. Какой ущерб это принесет обеим сторонам? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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Где Украина спрячет от России истребители F-16

Украина готовит инфраструктуру к получению истребителей F-16 REUTERS
США настаивают на том, что переданные Украине истребители F-16 должны располагаться на территории самой страны. В экспертной среде отмечают, что местная инфраструктура справится с приемом самолетов, а проблема с техническим обслуживанием хоть и затратная, но тоже может быть преодолена. Поэтому уже сейчас встает вопрос, что нужно предпринять России, чтобы противостоять новой угрозе.  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Почему Запад недоволен папой Римским

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Позиция папы Римского Франциска по отношению к СВО на Украине явно расходится с позицией Запада и с позицией предыдущих пап, которые во времена противостояния НАТО и Варшавского договора были однозначно на стороне Запада. Подробности...

В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Славяне раздробленные – последние из народов, лакеи и шуты при стареющих нациях Запада. Славяне, объединенные вокруг России, стали бы важной цивилизационной силой в многополярном мире. Подробности...
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Тайные и явные стороны зерновой сделки

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Кто-то говорит, что зерновая сделка позволила Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. Лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
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Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
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  • И тем, и другим в равной степени

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    Сергей Худиев

    Почему Запад недоволен папой Римским

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    24 мая 2023, 12:00

    Отчетливое недовольство позицией папы Римского в конфликте, которое недавно выразил президент Украины Зеленский, характерно для многих на Западе. Хотя папу Франциска никак нельзя назвать пророссийским, его взгляды носят гораздо более сдержанный и сбалансированный характер, чем у большинства западных лидеров.
    Американское издание The Atlantic в статье с говорящим названием «Почему папа Франциск не с Западом на Украине», например, пишет:

    «Западные лидеры имеют все основания быть недовольными реакцией Франциска на войну. Вдобавок к критике западных усилий по вооружению Украины, он намекнул на то, что НАТО заслуживает упрека за это вторжение, цитируя неназванного дипломата, который обвинял НАТО в том, что оно лаяло у России под дверью».

    Как обращает внимание автор статьи Джон Аллен, это явно расходится с позицией предыдущих пап, которые во времена противостояния НАТО и Варшавского договора были однозначно на стороне Запада.

    Позиция папы Франциска носит «многополярный» характер. Аллен видит этому две причины. Во-первых, папа латиноамериканец, а отношения этого региона с США всегда носили сложный характер.

    Во-вторых (и это более важно), он понимает, что будущее Католической церкви больше связано с Глобальным Югом, чем с Западом. Уже сейчас примерно четверо из пяти католиков живут не Европе и США, а в Латинской Америке, Африке и Азии.
    На Глобальном Юге украинский конфликт видят как европейскую проблему, без очевидных «героев» и «злодеев».

    Фото: Giuseppe Ciccia/Global Look Press

    В самом деле, во времена холодной войны США и СССР Запад видел себя оплотом христианства в противостоянии «безбожному коммунизму». Острая идеологическая враждебность коммунистов к религии делала выбор Ватикана довольно очевидным.
    Но в наши дни политическим символом Запада является не латинский крест, а радужный флаг, и влияние Церкви в этом регионе – как и количество практикующих христиан – сокращается.

    Происходит это главным образом под влиянием либерального богословия, которое пытается «идти в ногу со временем» и приспособить веру к миру, чтобы «быть понятным» современному человеку.

    Яркий пример – германский «синодальный путь», собрание католических епископов и мирян, которые недвусмысленно присягнули радужной повестке.

    По убеждению либеральных теологов, придерживаясь своей традиционной веры, Церковь обрекает себя на роль некоего заповедника, лавки древностей, не имеющей никакого отношения к жизни современных людей и неинтересной им.

    Но попытки приспособиться к миру приводят к обратному эффекту – либеральные общины стремительно теряют прихожан. Прогрессивная общественность как не ходила, так и не ходит, люди верующие уходят туда, где вера еще сохранилась, а новых людей либеральные общины не вовлекают за отсутствием миссионерского рвения.

    В самом деле, можно проповедовать миру, погрязшему в грехе, призывая людей покаяться, уверовать и переменить свою жизнь. Но нет никакого смысла проповедовать миру, который и так прав, и с которым все в порядке – так, что и Церковь под него подстраивается.

    Американский автор Чарльз Колсон обращает внимание на то, что в таких западных странах, как Дания, именно выходцы с Глобального Юга создают церковные общины, к которым присоединяются и коренные датчане. Парадоксальным образом, выходцы из Азии и Африки, на земли которых христианство первоначально принесли европейские миссионеры, теперь возвращают веру в теряющую ее Европу.

    Корни христианства лежат на Ближнем Востоке, его догматику сформулировали святые отцы, жившие в Средиземноморье, но исторически оно утвердилось прежде всего в Европе – так, что веками слова «Европа» и «христианский мир» использовались как практически взаимозаменяемые. США, как несомненное продолжение Европы, были частью этого мира.

    Именно из Европы (и США) ревностные миссионеры, благоговейно преданные Писанию, отправлялись проповедовать Христа всем народам.

    Теперь мы присутствуем при сдвиге глобальных масштабов – и в количественном, и в качественном отношении основным регионом распространения христианства становится не Запад, а Юг. Причем речь идет не только о численности верующих, но и о качестве их веры. Это люди, которые «подвизаются за веру, однажды преданную святым» (Иуд.1:3), твердо приверженные традиционной христианской догматике и этике.

    В этой ситуации внимание Ватикана к взглядам и интересам своей незападной паствы вполне ожидаемо.

    И это, вероятно, один из факторов, побуждающих понтифика занимать сдержанную позицию в текущем конфликте – несмотря на недовольство, которое он этим вызывает на Западе.

    Нежелание папы быть «капелланом НАТО» создает для Ватикана уникальные дипломатические и миротворческие возможности.

    Пока что президент Зеленский говорит о том, что ему «не нужны посредники». Но любой конфликт заканчивается миром, а миру предшествуют переговоры – и вот тут видная, авторитетная фигура, способная наладить диалог с обеими сторонами, будет востребована, а для христианского лидера быть миротворцем – самая естественная задача.

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