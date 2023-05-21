Освобождение Артемовска открывает перед российскими войсками новые возможности

Взятие Артемовска открыло дорогу на Краматорск и Славянск

Российские подразделения установили контроль над Артемовском. Операция продлилась 224 дня и, по мнению экспертов, стала одной из наиболее длительных и кровопролитных со времен Великой Отечественной войны. Какое значение несет освобождение города и каковы дальнейшие перспективы военных действий в рамках СВО?

В воскресенье Минобороны России официально заявило, что российскими штурмовыми отрядами завершено освобождение Артемовска. В сообщении ведомства в Telegram-канале указывается, что город был освобожден «вагнеровцами» при «поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».

Глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска. Отмечается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Reuters, остается ли Артемовск под контролем Украины, ответил, что «нет, сегодня он остается лишь в наших сердцах». В Киеве тут же скорректировали это заявление. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не признавал взятие Артемовска российскими силами. При этом, как следует из опубликованных видеозаписей, слова журналиста Reuters состояли из вопроса и утверждения и были следующими: «Бахмут все еще в руках Украины? Русские заявили, что они взяли Бахмут». На что Зеленский ответил «думаю, нет», добавив, что «сегодня он остается лишь в наших сердцах».

Президент США Джо Байден на итоговой пресс-конференции саммита «Группы семи» (G7) отметил, что наличие у Украины истребителей четвертого поколения F-16 не помогло бы ВСУ в ситуации с Артемовском. Кроме того, он добавил, что не ожидает участия F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ. Байден также усомнился в успехе возможного контрнаступления Украины, поскольку «война – вещь переменчивая».

О том, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В соцсетях опубликовали видеозапись водружения флагов России и «Вагнера» в освобожденном городе. Также было опубликовано видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета.

В Сети восторженно отреагировали на новость о взятии Артемовска военкоры, блогеры, а также российские политики и парламентарии. Все они сошлись во мнении, что «банда Зеленского» виновна в гибели десятков тысяч солдат. Военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что «несмотря на все трудности, проблемы и потери Артемовская наступательная операция завершилась победой».

«Противник потерял один из ключевых городов в Донбассе, понес чудовищные потери в живой силе и технике, был вынужден корректировать планы других операций и заодно получил мощный имиджевый удар. Для России артемовское сражение стало одним из наиболее кровопролитных и длительных со времен Великой Отечественной войны. Тем ценнее достигнутая победа», – подчеркнул он.

«Сейчас украинская пропаганда наверняка начнет рассказывать, что этот населенный пункт, который она еще совсем недавно называла «фортецией», был на самом деле неважен в стратегическом плане.

Хотя весь мир видел, какое количество сил киевский режим бросал на этот участок. Но факты – упрямая вещь, а правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду. Правда заключается в том, что «бахмутская мясорубка» перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского. Наше дело правое, Победа будет за нами! А русский город Артемовск обязательно будет возрожден», – заявил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что оценивает взятие Артемовска как важное событие, имеющее стратегическое значение и серьезные имиджевые потери для Украины. «Именно в период проведения саммита G7 мы показали провал вооруженных сил Украины», – цитирует депутата «Лента.ру».

«Освобождение Артемовска – это безусловный и очень серьезный успех российских военных: штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» и Вооруженных сил РФ. Помимо прочего, от него крайне велик и психологический эффект», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог Лариса Шеслер.

«Противник цеплялся за город слишком долго и упорно. Туда кидали все новые и новые пополнения. В Артемовске за это время погибли десятки тысяч украинских военных. И, по всей вероятности, все это стало причиной, почему украинское контрнаступление не началось еще месяц назад. По-видимому, им просто не хватило ни техники, ни живой силы для того, чтобы и удерживать город, и начать широкое наступление на одном из участков фронта», – отметила она.

Собеседница также опровергла тезис, который разгоняется в украинском медийном пространстве, о том, что украинская сторона быстро вернет контроль над Артемовском, по примеру Херсона. «Отход наших подразделений из Херсона жители новых российских регионов восприняли сильно близко к сердцу. Однако с тех пор изменилось многое и сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы аналогичное произошло в Артемовске», – полагает Шеслер.

«Российская армия усвоила осенние уроки. Наше командование понимает, какую угрозу новым регионам и Крыму может принести наступление противника. Есть четкое ощущение, что наши подразделения достаточно окрепли и укрепились на позициях, чтобы не дать ВСУ шансов на прорыв», – считает она.

«Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной войны. Операция длилась более полугода, в сплошном укрепрайоне, и фактически напомнила Сталинградскую битву. В этом плане освобождение Мариуполя было несколько другой войсковой операцией», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.

«Установить контроль над городом иначе, чем штурмовыми группами, было нельзя. Вместе с этим борьба за него полностью оправдана, поскольку Артемовск является ключом к большому укрепрайону, в который также входят Краматорск, Славянск, Авдеевка»,

– добавил он.

«После отступления из Артемовска ВСУ будет гораздо сложнее защищаться на данном направлении, поскольку теперь осталось минимальное количество укреплений. В свою очередь, у нас появляется возможность достаточно быстро взять Дружковку, Константиновку и выйти на Краматорск и Славянск», – полагает эксперт.

«Безусловно, нам еще нужно закрепиться в Артемовске, это сделает невозможной блиц-атаку ВСУ на освобожденной нами территории в принципе. Кроме того, у нас есть все шансы развить инициативу на данном направлении, и тогда, по сути, можно будет говорить о перспективе выхода к Днепру, поскольку за этим укрепрайоном остаются лишь голые степи», – считает собеседник.

«Перспективы такого развития событий, безусловно, осознают и на Западе. Именно поэтому сейчас вновь появляются попытки настаивания на переговорах. В частности, об этом стал говорить и папа Римский, который создал «мирную миссию» по Украине», – отметил Артамонов.

«Что касается дальнейшего развития ситуации и возможных направлений активности ВСУ, стоит отметить, что в резерве генштаба ВСУ есть шесть отборных, хорошо подготовленных бригад и пять-шесть бригад теробороны. Я предполагаю, что командование противника решит использовать их в районе Кременной и Попасной», – рассуждает он.

«Этот район для противника удобен, во-первых, с точки зрения наличия лесов, в которых можно скрываться от разведывательных БПЛА, а во-вторых, он примыкает вплотную к границам России. Поэтому ВСУ будут сопровождать свою активность работой диверсионных групп и терактами внутри нашей страны», – полагает эксперт.

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Военный аналитик Михаил Онуфриенко, рассуждая о дальнейшем развитии ситуации на фронте, отметил, что «нам, по сути, необходимо реализовать то, что не удалось сделать год назад». «Освобождение ДНР – это локальная задача, осуществить которую можно только продавливая оборону противника в лоб. При этом действовать так на всех направлениях, давая противнику возможность укрепиться в 10–15 километрах в следующем населенном пункте, мне кажется нецелесообразным», – полагает собеседник.

«Поэтому, полагаю, нам стоит сосредоточиться на проведении стратегического наступления, двигаясь из Белгородской, Курской, Брянской областей на юг.

Было бы правильным провести наступательную операцию между Сумами и Харьковом. Там до Днепра порядка 300 км, расстояние хоть и большое, но задача вполне выполнимая для армии. Это позволит нам перерезать пути снабжения группировок противника через Днепр», – рассуждает Онуфриенко.

«С той же целью необходимо будет разрушить мосты. Таким образом, мы получим возможность создать непреодолимые условия для группировки ВСУ и, двигаясь вдоль водоразделов рек, без их форсирования, освободим Левобережье», – заключил он.