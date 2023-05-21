Зеленский признал потерю Артемовска

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21 мая, воскресенье | Последнее обновление — 09:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский принял участие в рабочей сессии G7 по Украине в Хиросиме
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Не штык, не пуля, не граната, не снаряды. Бахмут взяли русская воля и мужество, русское фронтовое братство. Вот перед этим дрогнули ВСУ, европейские наемники и офицеры НАТО.
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Решительный тон участников встречи G7 может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей.
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Среди патриотов немало тех, кто преисполнен алармистских и даже пораженческих настроений, разочаровавшись в провале наших военных попыток решить проблему быстро и малой кровью. Но важно понимать, что время работает на нас.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Зеленский признал потерю Артемовска
Зеленский: Артемовск остается лишь в наших сердца
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Владимир Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск, сообщили СМИ.
Отвечая на вопрос Reuters, остается ли Артемовск под контролем Украины, он ответил, что «нет, сегодня он остается лишь в наших сердцах», передает РИА «Новости».
Ранее глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска.
Напомним, основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска
Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска и поздравили россиян с освобождением города
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Большинство блогеров восторженно отреагировали на новость о взятии Артемовска, обвинив «банду Зеленского» в гибели десятков тысяч солдат.
«Это день славы русского оружия, день наших героев... всех солдат и офицеров, которые принимали участие в операции по взятию города. Слава нашим воинам и вечная память погибшим! Слава России!
Сейчас украинская пропаганда наверняка начнет рассказывать, что этот населенный пункт, который она еще совсем недавно называла «фортецией», был на самом деле неважен в стратегическом плане. Хотя весь мир видел, какое количество сил киевский режим бросал на этот участок.
Но факты – упрямая вещь, а правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду. Правда заключается в том, что «бахмутская мясорубка» перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского. Наше дело правое, Победа будет за нами! А русский город Артемовск обязательно будет возрожден», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Вместе с тем большинство блогеров встретили восторженно сообщение о взятии Артемовска, разместив, в частности, в Telegram-каналах поздравительные открытки с изображением «Артемовского брюта».
Военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что освобождение Артемовска принесло ощутимые потери не только ВСУ, но и российским подразделениям.
«Несмотря на все трудности, проблемы, потери Артемовская наступательная операция завершилась победой. Противник потерял один из ключевых городов на Донбассе, понес чудовищные потери в живой силе и технике, был вынужден корректировать планы других операций и заодно получил мощный имиджевый удар. Для России артемовское сражение стало одним из наиболее кровопролитных и длительных со времен Великой Отечественной Войны. Тем ценнее достигнутая победа», – подчеркнул он.
Военкор Александр Коц отметил символизм взятия Артемовска в День освобождения Мариуполя. «Это наш еще один День Воинской славы. Слава русскому оружию!.. Спасибо всем, кто причастен к этой победе!
PS Привет Алексею «Россия больше не возьмет ни одного города» Арестовичу», – написал Коц в своем Telegram-канале.
«На Украине опровергают взятие Бахмута. Я уверен, что это они будут делать несколько недель. Пока их клоун попрошайничает в турне по миру», – отметил репортер Руденко.
Журналист Юрий Васильев в канале «Русский сыч» был краток: «Артемовск больше не кiт».
Но, по словам автора Telegram-канала «Военная хроника», Артемовск – еще не конец.
«Вокруг него расположены крупнейшие укрепы ВСУ – Константиновка, Часов Яр, Дружковка, Торецк, Славянск, Краматорск с многотысячной группировкой. Вопрос с этими точками на карте еще предстоит решать, поэтому «оркестр» выйдет на отдых, но, судя по всему, вернется в случае необходимости», – отметили блогеры.
Ранее штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль.
В Киеве отреагировали на просьбу Польши извиниться за Волынскую резню
Посол Украины Зварыч назвал «неприемлемым» призыв Польши извиниться Зеленскому за Волынскую резню
Требование от польской стороны, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принес извинения за Волынскую резню являются неприемлемыми и досадными, заявил украинский посол в Польше Василий Зварыч.
Зварыч в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что нужно делать по отношению к общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными, передает ТАСС.
По его словам, украинская сторона готова к диалогу, но Польша должна быть осторожна в высказываниях. Как уточнил он, Украина помнит историю и готова к взаимному пониманию, но также необходимо уважать и взвешивать свои заявления.
Кроме того, Зварыч рассказал о форме примирения между Украиной и Польшей, отметив, что она звучит так: «прощаем и просим прощения».
Ранее представитель польского МИД Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни, поляки свою вину перед украинцами признали.
Лавров заявил о вынужденном ответе России на объявленную войну
Глава МИД Лавров: Россия вынуждена твердо и последовательно отвечать на объявленную ей войну
Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXI Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Министр подчеркнул, что враждебность проявляется с той стороны баррикад, которые разделяют тех, кто хочет жить своим умом, и тех, кто живет за счет других, передает ТАСС.
Лавров отметил, что США применяют теорию и практику «плавильного котла» к Европе и другим регионам мира под контроль Вашингтона по правилам «золотого миллиарда».
Глава МИД заявил, что бесцеремонность США и их одержимость собственным величием заводит международные отношения в очень сложную ситуацию.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на неготовность США к конструктивным действиям по Украине.
Штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль
Российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском, заявил Евгений Пригожин.
«20 мая 2022 года. Сегодня по полудню полностью был взят Артемовск (украинское название – Бахмут). Последний участок так называемой многоэтажки «Самолета». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута», – заявил Пригожин, передает РИА «Новости».
Ранее военкоры показали видео боев за последние кварталы в Артемовске.
До этого из Артемовска начали поступать видеозаписи с деморализованными украинскими военными, они заявляют, что город пал.
Издевательские постеры про Зеленского появились на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Постеры с издевательской надписью про президента Украины Владимира Зеленского появились на Таймс-сквер в Манхеттене в Нью-Йорке.
«Зеленский – герцог мира», – гласит надпись на постере. Блогеры обратили внимание, что на английском звучит не так однозначно: «Zelensky peace duke», сообщает Сергей Колясников в своем Telegram-канале.
Ранее сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший опубликовал карикатуру на действующего американского лидера Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского, высмеяв помощь, которую оказывает Вашингтон Киеву.
Охрана московского клуба «Флакон» не разрешила рэперу Shokk пронести флаг России на концерт
Рэпера Schokk не пустили с флагом России на собственный концерт в московский клуб «Флакон»
Российскому рэперу Диме Бамбергу, более известному под псевдонимом Schokk, охранники клуба «Флакон» в Москве не позволили пронести российский триколор на собственный концерт.
По словам Бамберга, охрана потребовала отдать флаги России, потому что «начальство запретило» впускать людей с флагами. Однако друзья рэпера тайком пронесли триколор, и Schokk развернул его на сцене во время концерта, после чего выступил с гневной речью в адрес руководства и охраны клуба, передает «Царьград».
По его словам, он готов «разнести заведение» и «проучить охранников», но это будет противозаконно.
«Будь нейтральным в Тбилиси, Казахстане, Риге! А в России ты или за Россию, или пошел отсюда!» – прокричал Дима Бамберг со сцены.
Фанаты артиста, которые были на концерте, поддержали рэпера и в знак протеста стали скандировать: «Россия!».
Дочери Навального украинские студенты помешали выступить в Джорджтаунском университете
Украинские студенты потребовали отменить выступление дочери Навального в Джорджтаунском университете
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Украинские студенты Джорджтаунского университета потребовали отменить выступление дочери Алексея Навального Дарьи за «расизм и гомофобию» ее отца, сообщил политолог-американист Малек Дудаков.
По словам политолога, украинские студенты испугались, что если их заставят пожимать руку дочери Навального, то потом это закроет для них все двери в украинской политике. В итоге университет переформатировал мероприятие, пригласив других спикеров и задвинув дочь Навального на третий план, сообщил в своем Telegram-канале Дудаков.
Он также отметил, что в американских университетах стали часто отменять спикеров, особенно с этим сталкиваются сторонники Трампа. По словам Дудакова, их появление в кампусах порой приводят к потасовкам и волнениям.
Как отметил политолог, в университетском рейтинге свободы слова Джорджтаун находится на 200-м месте, то есть в самом конце списка.
«Это многое объясняет в вопросе деградации американской дипломатии – если выпускники школы дипслужбы за годы обучения привыкают никак не подвергать сомнениям свои либеральные догмы», – считает Дудаков.
Он также считает, что российским оппозиционерам стоит готовиться к тому, что таких случаев отмены будет происходить все больше.
«Если в 2024 году власть в Вашингтоне поменяется, то есть вероятность, что будут очень сильно урезаны бюджеты Госдепартамента, уличенного в организации цензуры против республиканцев. Это бумерангом ударит по всем зависящим от мягкой силы США – включая российскую оппозицию», – подчеркнул Дудаков.
Ранее политтехнолог Марат Гельман, признанный в России иностранным агентом и объявленный в уголовный розыск, рассказал, что украинские писатели подвергаются «мощнейшему давлению вплоть до угроз близким» с требованиями отказаться от мероприятий, в которых заявлены русские участники.
Появилось видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета
Военкоры показали финал битвы за Артемовск, снятый беспилотником.
Бои за последние кварталы на окраинах Артемовска. Артиллерия «Вагнеров» уничтожает засевших в руинах боевиков ВСУ и технику, говорится в пояснении к видео, опубликованному в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Ранее в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.
В США предсказали судьбу F-16 в случае поставок на Украину
MWM: Россия будет сбивать истребители F-16, если Киев применит их в зоне СВО
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Большие потери в зоне спецоперации понесет авиационный парк, поскольку российские войска начнут массово сбивать истребители F-16, если Украина задействует их в СВО, пишут американские СМИ.
Military Watch Magazine в редакционной статье пишет, что Россия может заполучить образец для исследования технологий F-16, а также есть вероятность того, что авиационный парк может понести значительные потери, как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях, и это, в свою очередь, нанесет серьезный удар по престижу машины, передает РИА «Новости».
Самолет F-16 – однодвигательный истребитель, разработанный в 1970-х годах как более дешевый и облегченный аналог тяжелого F-15, составлявшего элиту ВВС США. Но, по мнению колумнистов газеты, очень высока вероятность, что его живучесть в дуэлях с российской авиацией будет невысокой из-за отсутствия технологий малозаметности.
Отмечается, что уничтожение F-16 значительно повысит престиж российских ВВС и военно-промышленного комплекса, которые совсем недавно вывели из строя лучший американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал отличным решение Запада о поставках F-16 Украине.
Напомним, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой «долгосрочной приверженности самообороне Украины».
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что применение F-16 станет для ВСУ неподъемной задачей.
В МИД отреагировали на планы Запада передать F-16 Украине
Грушко: Россия учтет в своем планировании намерение Запада передать истребители F-16 Украине
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Западные страны продолжают идти по так называемой лестнице эскалации в украинском конфликте, Россия будет учитывать их намерение передать Киеву истребители F-16, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
По словам дипломата, Запад пока придерживаются эскалационного сценария, который рискован для них самих, но Россия все учитывает в своих планах, у нее есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей, передает ТАСС.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.
До этого сообщалось, что планируемые к передаче Киеву F-16 якобы «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» ВСУ.
Напомним, политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал газете ВЗГЛЯД о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине.
Шендеровичу не дали выступить в зале UCL в Лондоне
Публицисту Шендеровичу не дали выступить в зале UCL в Лондоне
Публицист Виктор Шендерович (признан иноагентом в России), недавно обвинивший Украину в сотрудничестве с нацистами, вынужден был провести концерт в парке в Лондоне, из-за того, что его не пустили выступать в зале UCL.
Писатель Шендерович (признан иноагентом в России) рассказал, что провел «свой лучший концерт» в Ридженс-парке в Лондоне, поскольку ему отказали в выступлении в зале. По его словам, не пустили в зал UCL и 300 его поклонников, поэтому пришлось пойти всей толпой на лоно природы.
Также он поблагодарил «идиотов», которые отменили его концерт в помещении, за «такой невероятный промоушен».
Ранее проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.
В Бразилии заподозрили ловушку в визите Зеленского на саммит G7
Bloomberg: В Бразилии назвали ловушкой присутствие Зеленского на саммите G7 в японской Хиросиме
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Украинский президент Владимир Зеленский предложил встретиться бразильскому лидеру Луле да Силве на саммите G7 в Хиросиме, несмотря на то, что обе страны не входят в «семерку», в Бразилии сочли это ловушкой, сообщает Bloomberg.
Агентство передает, что президент Бразилии пока не ответил на предложение Зеленского встретиться. По словам одного из чиновников, в импровизированное участие президента Украины на саммите в Хиросиме может быть ловушкой. Кроме того, Бразилия готова встретиться с любым лидером, но опасается навязывания Киевом нежелательных действий, передает РИА «Новости».
Владимир Зеленский в субботу прибыл на правительственном самолете Франции на саммит лидеров G7, где примет участие в сессии, посвященной Украине.
Напомним, Украина попросила у Бразилии 450 БТР Guarani. Покупка должна быть оплачена союзниками Бразилии и Украины и предусматривать гарантию, что машины будут использоваться только в гуманитарных целях, а не для боевых задач.
До этого президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал действия Соединенных Штатов и Евросоюза в ситуации с украинским конфликтом.
Опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
В соцсетях опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
В соцсетях опубликована видеозапись водружения флагов России и ЧВК «Вагнер» в освобожденном Артемовске.
Видеозаписи опубликовали пресс-служба «Конкорда» – компании Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер» – и военкоры.
Напомним, в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.
Депутат посоветовал россиянам перестать ставить гномов на дачных участках
Депутат Чаплин посоветовал отказаться от гипсовых гномов и пластиковых прудов на дачных участках
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Садовые фигуры, гипсовые гномы и пластиковые пруды вышли из моды, и являются антитрендом сезона, заявил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Чаплин отметил, что сейчас в моде – естественность, натуральная цветовая гамма, поэтому разноцветная галька является антитрендом, ее можно использовать только на детской площадке, передает РИА «Новости».
По словам депутата, вышли из моды также непрактичные пластиковые пруды. Он предложил использовать для оборудования водоема камень или плитку, а зону барбекю оборудовать переносным мангалом и грилем на расстоянии пяти метров от построек.
Также Чаплин призвал отказаться от деревянных массивных сооружений и больших каменных валунов. Он рассказал, что сейчас в моде обустраивать небольшие баньки, высаживать аккуратные кустарники, устанавливать небольшие беседки.
Ранее Чаплин объяснил, когда можно срывать плоды с соседских деревьев.
Байден попросил журналистов «заткнуться»
Байден попросил журналистов «заткнуться» после вопросов о дефолте в США
Президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе на саммите G7 в Хиросиме попросил журналистов «заткнуться» после многочисленных вопросов о возможном дефолте страны.
«Заткнитесь уже, ладно?» – ответил Байден на вопросы о дефолте, передает Ura.ru.
В среду сообщалось, что Джо Байден не примет участие в саммите лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) в Сиднее 24 мая из-за ситуации вокруг потенциального дефолта в стране.
Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен направила руководству Конгресса США, представляющему как ныне правящую Демократическую, так и оппозиционную Республиканскую партии, предупреждение, что Соединенные Штаты уже 1 июня могут оказаться в состоянии дефолта.
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