Минобороны объявило об освобождении Артемовска отрядами «Вагнер»

Штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершили освобождение города Артемовск, заявили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что за прошедшие сутки в районе города Артемовск авиацией совершено шесть самолетовылетов, а также артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач.

В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

По данным ведомства, на Артемовском тактическом направлении, а также на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях уничтожено более 365 украинских военнослужащих.

Также, в районе населенного пункта Калинина ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, в пресс-службе добавили, что на Купянском направлении ВС РФ поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области.

Минобороны заявило, что в Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп.

Отмечается, что на Краснолиманском направлении российские войска поразили подразделения противника в ЛНР и ДНР, а также была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В ведомстве добавили, что в районе населенного пункта Новоегоровка ЛНР уничтожен склад украинских боеприпасов.

Минобороны подчеркнуло, что на Донецком направлении за прошедшие сутки российский силы поразили один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе населенного пункта Краматорск ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной украинской бригады.

В субботу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.