|
|
Байден выразил неуверенность в успехе контрнаступления ВСУ
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Гарантий успеха возможного контрнаступления Украины нет, поскольку «война – вещь переменчивая», заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме.
Как указал Байден, отвечая на вопрос о перспективах возможного контрнаступления Украины, США и союзники по НАТО знают, сколько обучено украинских бригад, и понимают статус этих бригад. По его словам, есть ожидания по поводу того, чего они могут добиться, передает «Интерфакс».
Помимо этого, американский лидер уточнил, что США не знают точно, достигнет ли Украина результатов, а «война – вещь переменчивая».
Байден рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским дальнейшие действия Украины. Однако озвучивать планы Киева не стал, добавив, что даже если бы и знал в точности подробности намерений Украины, то не раскрыл бы такую информацию.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что наличие истребителей четвертого поколения F-16 не помогло бы ВСУ в Артемовске. Кроме того, он добавил, что не ожидает участия F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ.
Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска
Блогеры отреагировали на сообщение о взятии Артемовска и поздравили россиян с освобождением города
|
|
Большинство блогеров восторженно отреагировали на новость о взятии Артемовска, обвинив «банду Зеленского» в гибели десятков тысяч солдат.
«Это день славы русского оружия, день наших героев... всех солдат и офицеров, которые принимали участие в операции по взятию города. Слава нашим воинам и вечная память погибшим! Слава России!
Сейчас украинская пропаганда наверняка начнет рассказывать, что этот населенный пункт, который она еще совсем недавно называла «фортецией», был на самом деле неважен в стратегическом плане. Хотя весь мир видел, какое количество сил киевский режим бросал на этот участок.
Но факты – упрямая вещь, а правда в долгосрочной перспективе всегда побеждает пропаганду. Правда заключается в том, что «бахмутская мясорубка» перемолола десятки тысяч солдат ВСУ. И в том, что в их смертях виновата банда Зеленского. Наше дело правое, Победа будет за нами! А русский город Артемовск обязательно будет возрожден», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Вместе с тем большинство блогеров встретили восторженно сообщение о взятии Артемовска, разместив, в частности, в Telegram-каналах поздравительные открытки с изображением «Артемовского брюта».
Военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что освобождение Артемовска принесло ощутимые потери не только ВСУ, но и российским подразделениям.
«Несмотря на все трудности, проблемы, потери Артемовская наступательная операция завершилась победой. Противник потерял один из ключевых городов на Донбассе, понес чудовищные потери в живой силе и технике, был вынужден корректировать планы других операций и заодно получил мощный имиджевый удар. Для России артемовское сражение стало одним из наиболее кровопролитных и длительных со времен Великой Отечественной Войны. Тем ценнее достигнутая победа», – подчеркнул он.
Военкор Александр Коц отметил символизм взятия Артемовска в День освобождения Мариуполя. «Это наш еще один День Воинской славы. Слава русскому оружию!.. Спасибо всем, кто причастен к этой победе!
PS Привет Алексею «Россия больше не возьмет ни одного города» Арестовичу», – написал Коц в своем Telegram-канале.
«На Украине опровергают взятие Бахмута. Я уверен, что это они будут делать несколько недель. Пока их клоун попрошайничает в турне по миру», – отметил репортер Руденко.
Журналист Юрий Васильев в канале «Русский сыч» был краток: «Артемовск больше не кiт».
Но, по словам автора Telegram-канала «Военная хроника», Артемовск – еще не конец.
«Вокруг него расположены крупнейшие укрепы ВСУ – Константиновка, Часов Яр, Дружковка, Торецк, Славянск, Краматорск с многотысячной группировкой. Вопрос с этими точками на карте еще предстоит решать, поэтому «оркестр» выйдет на отдых, но, судя по всему, вернется в случае необходимости», – отметили блогеры.
Ранее штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль.
В Киеве отреагировали на просьбу Польши извиниться за Волынскую резню
Посол Украины Зварыч назвал «неприемлемым» призыв Польши извиниться Зеленскому за Волынскую резню
Требование от польской стороны, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принес извинения за Волынскую резню являются неприемлемыми и досадными, заявил украинский посол в Польше Василий Зварыч.
Зварыч в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что нужно делать по отношению к общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными, передает ТАСС.
По его словам, украинская сторона готова к диалогу, но Польша должна быть осторожна в высказываниях. Как уточнил он, Украина помнит историю и готова к взаимному пониманию, но также необходимо уважать и взвешивать свои заявления.
Кроме того, Зварыч рассказал о форме примирения между Украиной и Польшей, отметив, что она звучит так: «прощаем и просим прощения».
Ранее представитель польского МИД Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни, поляки свою вину перед украинцами признали.
Издевательские постеры про Зеленского появились на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Постеры с издевательской надписью про президента Украины Владимира Зеленского появились на Таймс-сквер в Манхеттене в Нью-Йорке.
«Зеленский – герцог мира», – гласит надпись на постере. Блогеры обратили внимание, что на английском звучит не так однозначно: «Zelensky peace duke», сообщает Сергей Колясников в своем Telegram-канале.
Ранее сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший опубликовал карикатуру на действующего американского лидера Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского, высмеяв помощь, которую оказывает Вашингтон Киеву.
Появилось видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета
Военкоры показали финал битвы за Артемовск, снятый беспилотником.
Бои за последние кварталы на окраинах Артемовска. Артиллерия «Вагнеров» уничтожает засевших в руинах боевиков ВСУ и технику, говорится в пояснении к видео, опубликованному в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Ранее в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.
Опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
В соцсетях опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
В соцсетях опубликована видеозапись водружения флагов России и ЧВК «Вагнер» в освобожденном Артемовске.
Видеозаписи опубликовали пресс-служба «Конкорда» – компании Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер» – и военкоры.
Напомним, в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.
В США предсказали возвращение Харькова и Одессы в состав России
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор выразил уверенность в возвращении Харькова и Одессы в состав России
Не стоит ожидать «блицкрига», но Харьков и Одесса вернутся в состав России, когда та ответит на контрнаступление украинских войск, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что считает практически неизбежным российское наступление, в результате которого Киев потеряет контроль над Харьковом и Одессой, передает РИА «Новости».
Макгрегор счел высокой вероятность того, что вооруженные силы Украины «истратили последние людские и военно-технические резервы». По его мнению, вскоре ВСУ «мало что смогут предпринять в ответ на действия» российских сил.
Как полагает Макгрегор, российские войска «начнут действовать» и «будут делать это обдуманно и осторожно». Макгрегор считает, что Россия станет «максимально использовать высокоточные дальнобойные ракеты» и «превосходство в воздухе».
Напомним, американские СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.
В Крыму ответили на угрозу «физического уничтожения» жителей со стороны Киева
Губернатор Севастополя Развожаев ответил на угрозу «физического уничтожения» жителей Крыма со стороны Украины
|
|
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что жителей Крыма ждет «физическое уничтожение».
Буданов пригрозил после «победы» Украины посетить «родной город» – Севастополь. Он заявил, что крымчане – это люди с «видоизмененной психикой». По его словам, «справедливой ответственностью» для «определенных людей за их поступки» может быть «только физическое уничтожение».
Развожаев заявил в Telegram, что «шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей Победы если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе».
«Любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю Города-Героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда», – заявил Развожаев.
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала Буданова «военным преступником, которого в лучшем случае за его преступные дела ждет военный трибунал, а в худшем – ликвидация». Она выразила уверенность, что крымчане способны за себя постоять и сообща встать на защиту России, передает РИА «Новости».
Напомним, Буданов заявил, что разведка Украины организует теракты в отношении российских граждан, и добавил, что киевский режим будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Рогов заявил об успешном отражении удара ВСУ по Токмаку российскими средствами ПВО
Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили удар, который пытались нанести по городу Токмак Запорожской области украинские войска, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов в своем Telegram-канале указал, что причиной двух взрывов, которые были слышны ранее в городе, стала успешная работа ПВО России, перехватившая удар боевиков ВСУ по мирным жителям, передает ТАСС.
Ранее Рогов заявил об увеличении рисков ракетных ударов ВСУ по Запорожской области.
В минобороны Украины заверили, что Залужный «на месте»
Замминистра обороны Украины Маляр заявила о продолжении исполнения Залужным обязанностей главкома ВСУ
Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный «на месте» и продолжает исполнять свои обязанности, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заверила, что Залужный «делает свою работу». По ее словам, российская сторона «запустила информационную волну» о его исчезновении, передает ТАСС.
Напомним, Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Сообщалось, что в мае Залужный оказался в зоне досягаемости российской артиллерии.
Киев опроверг признание Зеленским потери Артемовска
Пресс-секретарь президента Украины Никифоров заявил, что Зеленский не признавал потерю Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский не признавал взятие Артемовска российскими силами, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Он в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) дал разъяснения про ответы «президента Украины на вопросы о Бахмуте». Как указал Никифоров, был задан вопрос: «Россияне заявили, что взяли Бахмут», Зеленский ответил: «Думаю, нет». Таким образом, по его словам, «президент опроверг взятие Бахмута», передает РИА «Новости».
При этом, как следует из опубликованных видеозаписей, слова журналиста состояли из вопроса и утверждения и были следующими: «Бахмут все еще в руках Украины? Русские заявили, что они взяли Бахмут».
Ранее Reuters сообщило, что Владимир Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск. Отвечая на вопрос, остается ли Артемовск под контролем Украины, он ответил, что «думаю, нет», добавив, что «сегодня он остается лишь в наших сердцах».
В субботу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска
Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер» и других военных с освобождением Артемовска
Глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска, сообщила пресс-служба Кремля.
Указывается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам, передает ТАСС.
Напомним, основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
NYT указала на «эпоху демократического разочарования» для лидеров G7
NYT объявила об «эпохе демократического разочарования» для «клуба одиноких сердец» G7
|
|
Саммит G7 превратился в «клуб одиноких сердец», позволив лидерам стран пожаловаться на утрату поддержки со стороны их сограждан, заявил обозреватель Питер Бейкер.
Бейкер заявил, что для президента США Джо Байдена и других лидеров G7 наступила «эпоха демократического разочарования», их «избиратели кажутся постоянно недовольными» главами государств и правительств. Отмечается, что по разным причинам «каждый лидер находится в затруднительном положении», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Как показал опрос, проведенный Morning Consult, ни один из лидеров G7 не имеет сейчас поддержки большинства населения в своей стране. Мксимальный результат показывает глава правительства Италии Джорджа Мелони, но и у нее рейтинг одобрения составляет только 49%.
Бейкер указывает на проблемы Байдена с госдолгом, инфляцией, преступностью, а также на его возраст. У президента Франции Эммануэля Макрона проблемы из-за пенсионной реформы. Если бы выборы проходили сейчас, то и британская Консервативная партия Риши Сунака, и канадская Либеральная партия Джастина Трюдо проиграли бы их, как и немецкая Социал-демократическая партия Олафа Шольца.
Саммит G7 в Хиросиме стал возможностью для непопулярных в собственных странах лидеров поделиться переживаниями и обменяться идеями о том, как завоевать благосклонность избирателей, заявил Бейкер.
Напомним, в Хиросиме проходит рабочая сессия по Украине в рамках саммита стран G7, в ней принимает участие украинский президент Владимир Зеленский.
Военный эксперт назвал Артемовск ключом к большому укрепрайону ВСУ
Военный эксперт Артамонов: Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной
|
|
Взятием Артемовска Россия открыла себе перспективу продвижения до Днепра на этом направлении. Поэтому в западных странах все чаще начинают звучать разговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
«Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной войны. Операция длилась более полугода, в сплошном укрепрайоне, и фактически напомнила Сталинградскую битву. В этом плане освобождение Мариуполя было несколько другой войсковой операцией», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.
«Установить контроль над городом иначе, чем штурмовыми группами, было нельзя. Вместе с этим борьба за него полностью оправдана, поскольку Артемовск является ключом к большому укрепрайону, в который также входят Краматорск, Славянск, Авдеевка», – добавил он.
«После отступления из Артемовска, ВСУ будет гораздо сложнее защищаться на данном направлении, поскольку теперь осталось минимальное количество укреплений. В свою очередь у нас появляется возможность достаточно быстро взять Дружковку, Константиновку и выйти на Краматорск и Славянск», – полагает эксперт.
«Безусловно, нам еще нужно закрепиться в Артемовске, это сделает невозможной блиц-атаку ВСУ на освобожденной нами территории в принципе. Кроме того, у нас есть все шансы развить инициативу на данном направлении, и тогда, по сути, можно будет говорить о перспективе выхода к Днепру, поскольку за этим укрепрайоном остаются лишь голые степи», – считает собеседник.
«Перспективы такого развития событий, безусловно, осознают и на Западе. Именно поэтому сейчас вновь появляются попытки настаивания на переговорах. В частности, об этом стал говорить и папа Римский, который создал «мирную миссию» по Украине», – отметил Артамонов.
«Что касается дальнейшего развития ситуации и возможных направлений активности ВСУ, стоит отметить, что в резерве генштаба ВСУ есть шесть отборных, хорошо подготовленных бригад и пять-шесть бригад теробороны. Я предполагаю, что командование противника решит использовать их в районе Кременной и Попасной», – рассуждает он.
«Этот район для противника удобен, во-первых, с точки зрения наличия лесов, в которых можно скрываться от разведывательных БПЛА, а во-вторых, он примыкает вплотную к границам России. Поэтому ВСУ будут сопровождать свою активность работой диверсионных групп и терактами внутри нашей страны», – полагает эксперт.
Ранее Минобороны России сообщило, что российскими штурмовыми отрядами завершено освобождение Артемовска. В сообщении ведомства в Telegram-канале указывается, что город был освобожден «вагнеровцами» при «поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».
Глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнера», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска. Отмечается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Reuters, остается ли Артемовск под контролем Украины, ответил, что «нет, сегодня он остается лишь в наших сердцах». В Киеве тут же попытались это опровергнуть. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не признавал взятие Артемовска российскими силами.
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. В соцсетях опубликовали видеозапись водружения флагов России и «Вагнера» в освобожденном городе. Также было опубликовано видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета.
Зеленский принял участие в рабочей сессии G7 по Украине в Хиросиме
Рабочая сессия по Украине в рамках саммита стран G7 состоялась в Хиросиме с участием Зеленского
|
|
Украинский президент Владимир Зеленский принял участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме, сообщают информационные агентства.
Лидеры стран G7, руководство Евросовета и Еврокомиссии, а также Зеленский сделали совместное фото. Президента Украины поставили слева от стоящего в центре главы правительства Японии Фумио Кисиды, передает ТАСС.
Позднее к обсуждению присоединились лидеры других приглашенных стран: Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи – передает РИА «Новости».
Кисида во вступительном слове заявил, что лидеры стран собрались, «чтобы более подробно обсудить, как реагировать на вызовы миру и стабильности, с которыми сталкивается международное сообщество, в первую очередь ситуацию вокруг Украины».
Лидеры приглашенных стран также посетили Парк мира в Хиросиме и почтили память жертв американской атомной бомбардировки. Зеленского с ними не было.
Напомним, украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн, но, как сообщила Япония, «выразил сильное желание лично участвовать в саммите».
Артиллерия и авиация России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ
Главы пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Центр» Зыбинский и Савчук сообщили об ударах по складам ВСУ
Начальники пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Центр» Сергей Зыбинский и Александр Савчук сообщили об ударах артиллерии и авиации по складам боеприпасов вооруженных сил Украины.
Зыбинский сообщил, что артиллерийский расчет гаубицы «Мста-С» боеприпасом «Краснополь» уничтожила склад артиллерийских боеприпасов в Тищенковке. Кроме того, авиация нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделениям украинской территориальной обороны, передает ТАСС.
Савчук рассказал об авиаударах по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации у населенных пунктов Ямполовка, Кременная, Червоная Диброва, передает РИА «Новости».
Кроме того, на купянском направлении уничтожены три минометных расчета ВСУ и пикап с украинскими военным у Бугаевки, Молчаново и Вишнево. У Кисловки, Новоселовского и Вишневой уничтожено шесть наблюдательных постов ВСУ, а также украинский БПЛА.
На «невском участке», а также у Серебрянского лесничества ВСУ «понесли значительные потери в личном составе и технике», когда российские войска «вскрыли» их перемещение. На краснолиманском направлении удары по ВСУ были нанесены из РСЗО «Смерч». Российская артиллерия подавила позиции украинской, говорится в сообщении.
Напомним, последние несколько дней Россия наносит массированные ракетные удары по украинским складам с боеприпасами и военной техникой.