Байден: F-16 не помогли бы ВСУ в Артемовске

Байден заявил, что истребители F-16 не помогли бы Украине в Артемовске

Наличие истребителей четвертого поколения F-16 не помогло бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) в ситуации с Артемовском, заявил американский президент Джо Байден на пресс-конференции в Хиросиме, где проходит саммит Группы семи (G20).

Как указал Байден, комментируя ситуацию в Артемовске, истребители «F-16 не помогли бы тут совершенно». По его словам, в них не было необходимости, передает РИА «Новости».

Он отметил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского «категорические заверения» в том, что ВСУ не станут использовать F-16 для ударов по «российской географической территории». Однако, по его мнению, когда российские войска будут в пределах Украины, они смогут их применить.

Кроме того, американский лидер добавил, что не ожидает участия F-16 в боевых действиях в ходе готовящегося наступления ВСУ. «Представим себе, что наступление началось бы завтра. Или через неделю, две, 5, 7, 10. Крайне маловероятно, что эти самолеты были бы задействованы в этой связи», – уточнил он. Американский лидер подчеркнул, что истребители будут задействованы в том случае, если Украина достигнет успехов в краткосрочной перспективе.

В субботу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.

Напомним, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники в ходе обучения украинских пилотов на истребителях F-16 Falcon в ближайшие месяцы решат, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. По его словам, западные страны уже перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС под эгидой «долгосрочной приверженности самообороне Украины».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что применение F-16 станет для ВСУ неподъемной задачей.