Какие мигранты из Средней Азии нужны России на украинском фронте

На украинский фронт отправились тысячи добровольцев из Средней Азии

Живущий в России выходец из Средней Азии задержан ФСБ и будет выдворен на родину после того, как в соцсетях незнакомый зазывала уговорил его перебраться на Украину и вступить в ряды ВСУ. В Госдуме такое отношение к мигрантам сочли «безумием». Сколько всего в зоне СВО находится выходцев из Средней Азии и с какой стороны линии фронта их больше?

Московское управление ФСБ во вторник сообщило о задержании гражданина одной из республик Средней Азии, собиравшегося отправиться в зону СВО со стороны Украины, чтобы принять участие в боях с российскими войсками. По данным спецслужбы, иностранец ранее прошел срочную службу в армии одной из среднеазиатских республик – в должности стрелка мотострелковой бригады. Иностранец решил теперь принять участие в конфликте на стороне ВСУ, чтобы получить вознаграждение, обещанное ему неизвестным в интернете. Задержанный дал признательные показания.

«С учетом того, что действия указанного иностранца были направлены против безопасности РФ и создали условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ («Наемничество»), ему объявлено официальное предостережение», – сообщили в ФСБ. Принято решение о его депортации и запрете на возвращение в нашу страну. В московском управлении ФСБ напомнили, что за участие наемника в военных действиях, равно как и за вербовку, обучение, финансирование или иное обеспечение наемника, в УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 18 лет.

В сообщении спецслужб не указана конкретная республика, однако, скорее всего, речь идет о жителе Киргизии, Таджикистана или Узбекистана, считают эксперты, – их больше всего находится в России.

«По моим наблюдениям, кыргызстанцев, которые сражаются за Россию, больше, чем тех, кто воюет за Украину. Но на самом деле и тех, и тех немного. На стороне России – наверно двести-триста человек. А за ВСУ – совсем мало. Там всего несколько десятков человек», – говорит газете ВЗГЛЯД эксперт Института общественной политики Кыргызстана, социолог Марс Сариев. «Вот, скажем, группа «Туран», которая называет себя «тюркским батальоном ВСУ». Насколько мне известно, там только руководитель из Кыргызстана. Остальные – из других республик Центральной Азии, из мусульманских республик самой России», – добавляет Сариев.

«В России живет и работает много наших ребят. Там их и привлекают для участия в СВО. Молодые люди соглашаются – те, кто попал на фронт, получают высокую зарплату. Кроме того, им обещано ускоренное получение российского гражданства. Это тоже важная мотивация для жителей нашей республики, для узбеков и таджиков», – перечислил социолог. Уроженцы Средней Азии попадают не только на передовую, но и на менее опасные виды службы – в военное строительство, роют окопы и так далее, добавил Сариев.

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«Однако в нашей республике подобная военная служба в любом случае преследуется в уголовном порядке. Хоть за Россию, хоть за Украину – без разницы. Как известно, Бишкек занимает нейтральную позицию в этом конфликте. Даже те, кто принял российское гражданство, но при этом сохранил у себя и гражданство Кыргызстана, могут быть потом наказаны. Их родственники тоже могут пострадать. Поэтому большинство тех, кто служит в зоне СВО, скрывает этот факт – если уж не от родственников, то от властей», – подытожил Сариев.

Как сообщал «Коммерсант» в конце сентября, когда в России началась частичная мобилизация, власти большинства республик Центральной Азии выступили с обращениями, в которых предостерегли сограждан «от участия в боевых действиях на территории иностранных государств». В противном случае им на родине грозит уголовное наказание за «наемничество». Прецеденты уже есть. Как писала газета «АиФ», еще в апреле спецслужбы Киргизии возбудили дело против Алмаза Кудабека, объявившего себя командиром «тюркского батальона «Туран» в составе ВСУ».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первое видеообращение батальона опубликовано в Telegram-канале, принадлежащем казахскому оппозиционеру Айдосу Садыкову, который еще в 2014 году эмигрировал на Украину. На видео бойцы «Турана» демонстрируют символику турецкой пантюркистской организации «Бозкурт» («Серые волки»). Впрочем, назвать «батальоном» группу, запечатленную на видео, трудно – за спиной у «командира» видно не больше двух десятков автоматчиков. Однако узбекское издание «Вести» утверждает, что в батальон входит 350 человек, в том числе наемники казахского, киргизского, уйгурского происхождения, выходцы из Азербайджана. Есть сведения о появлении там боевика Жасулана Дуйсембина, который любит называть себя «казахским Рэмбо».

Существование пантюркистского батальона «Туран» – угроза национальной безопасности, говорил в декабре военный эксперт Динмухамед Алмамбетов, подполковник армии Киргизии. «Командир «Турана» – уроженец города Чолпан-Ата Алмаз уулу Кудабек (он же Алмаз Кудабеков. – прим. EADaily) – стал удобной фигурой для западных политтехнологов. В «Туране» собраны представители разных народов Центральной Азии. Это дело рук даже не украинских, а западных политтехнологов... Сегодня этот Кудабек призывает казахов, киргизов вместе бить россиян, мол, для этого самый подходящий момент».

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Про «батальон» охотно пишет западная пресса – то ли по заданию политтехнологов, то ли просто в погоне за восточной экзотикой. Так, большой репортаж в январе выпустила New York Times. Репортаж переполнен стереотипами. Так, Кудабека автор называет «беженцем из Кыргызстана», хотя в других интервью Кудабек рассказывал, что приехал на Украину еще в конце 2021 года не по политическим причинам, а просто в поисках работы, и на момент начала СВО работал парикмахером. Как говорится в репортаже, будущий полевой командир «работал парикмахером на американских базах у себя на родине и в афганском городе Кандагаре. Кудабек сообщил, что набрал в группу азербайджанцев, татар и китайских уйгуров, и рассказывает о маргинализации и притеснении тюркоязычных меньшинств в России», сообщала американский репортер.

Автор репортажа скрывает от читателя тот факт, что «Серые волки» вошли в мировую историю покушением на папу римского Иоанна Павла Второго в 1981 году, не говоря уж о том, что именно «Волки» расстреляли российского летчика Олега Пешкова, самолет которого был сбит на турецко-сирийской границе в 2015 году.

Если какой-то приехавший в Россию иностранец решил повоевать за деньги на стороне Украины, то его надо судить за терроризм и наемничество, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя депортацию приезжего из Средней Азии. «Если есть доказанные факты, то они должны сидеть, как и положено, согласно нашему законодательству. Выдворять надо тех, кто совершает не преступления, а, например, административные правонарушения. А это – чистая уголовка», – сказал газете ВЗГЛЯД Журавлев. Отпускать таких людей за границу он считает «безумием».

«Пора уже начинать действовать как положено. Во всяком случае, хотя у нас еще война не объявлена, но как минимум есть военное положение в нескольких областях. И если какой-то гражданин решил повоевать за деньги на стороне Украины, то это называется «наемничество», пособничество терроризму. Мы же не знаем, куда он там собрался воевать. Скорее всего, в каких-то подразделениях, которые в том числе планируют захват мирных сел на границе с РФ», – рассуждает депутат. При этом у мигранта должна быть возможность объяснить ситуацию, доказать свою невиновность, оговорился Журавлев.

«По поводу этого мигранта стоило бы сперва еще разобраться. Может, у человека что-то с психикой не так? – предполагает Вадим Коженов, президент Федерации мигрантов России. – Судя по моему кругу общения, если уж люди из республик живут здесь, в России, то они идейно настроены «за». Не слышал ни разу о том, чтобы кто-то тайно перебрался на Украину или еще куда-то за границу и там бы выступал против СВО».

Когда объявили мобилизацию, в офисе Федерации в среднем в день звучало до 15 звонков с вопросами «куда пойти записаться?», рассказывает Коженов. «Такой высокий был интерес. Я поехал в миграционный центр «Сахарово», где тогда открыли дополнительную военкоматовскую точку. Мне все объяснили, показали. Мы по итогам сделали ролик на наш видеоканал, в котором максимально подробно растолковали всю процедуру», – вспоминает он.

По словам Коженова, ему известна и статистика о том, сколько иностранцев в московском регионе подписали контракт с Вооруженными силами. «Точную цифру я бы называть не хотел, но их сотни – не тысячи. Как известно, в московском регионе живет примерно 25–30% мигрантов. Если в Москве в армию записались сотни, то можно предположить, что в целом по стране контракты заключили тысячи уроженцев Центральной Азии. Тем более что в регионах уровень зарплат ниже, значит, там мотивация у мигрантов выше», – допустил глава Федерации.

«Расклад по отдельным республикам я точно не знаю, но могу предполагать, что на первом месте будут граждане Таджикистана.

Дело в том, что многие таджики отслужили в свое время в 201-й российской дивизии, дислоцированной рядом с Душанбе. Такие люди хорошо знакомы с условиями службы в нашей армии.

Со своей стороны наши офицеры тоже могут быть уверены, что такие парни прошли нужную боевую подготовку. А то если доброволец даже автомат не умеет разбирать, он в зоне СВО и не нужен», – говорит он газете ВЗГЛЯД.

Коженов подтверждает мнение о том, что новобранцы такого рода скрывают факт мобилизации от своих властей в Средней Азии. «Как я понимаю, уже в момент заключения контракта им устно рекомендуют не афишировать это событие, фотки в Сеть не выкладывать и так далее. «Мол, мы гарантируем выполнение всех обязательств по контракту, выплату денежного довольствия и так далее. Но за чужую страну мы отвечать не можем», – пояснил глава Федерации.

В ноябре президент Владимир Путин подписал указ, дающий право иностранцам служить по призыву в Российской армии. Указ также предполагает, что граждане с двойным гражданством смогут служить по контракту в должностях солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана, офицера. Это решение «даст существенное приращение численности ВС РФ», говорил тогда газете ВЗГЛЯД другой зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его мнению, указ должен заинтересовать немалое число жителей бывших республик СССР, в первую очередь – Средней Азии.

Как сообщал ТАСС, в конце февраля Путин издал очередной указ, упростивший условия службы в армии для зарубежных граждан. Согласно документу, первый контракт на военную службу с иностранцами можно заключать на один год. До сих пор заключать контракт полагалось минимум на пять лет. Ранее, согласно другому указу Путина, иностранцам, заключившим контракт с Вооруженными силами, разрешалось приобретать российское гражданство в упрощенном порядке – без предоставления вида на жительство и без соблюдения требования о непрерывном проживании в РФ в течение пяти лет.

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