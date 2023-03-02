США деньгами и угрозами настраивают Среднюю Азию против России

Энтони Блинкен совершил турне по Центральной Азии, уговаривая бывшие советские республики перестать помогать Москве обходить западные санкции. Понимая, однако, что торговать с Россией выгодно, шеф Госдепа посулил местному бизнесу 25 млн долларов в качестве компенсации за разрыв деловых связей с Москвой. Тем, кто ослушается, гость пригрозил вторичными санкциями. В какой степени Блинкену удалось добиться своей цели?

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду завершил свой визит в Узбекистан, а с ним и всю свою поездку по Центральной Азии. Теперь он летит в Индию, в Дели, на совещание главных дипломатов Большой двадцатки (G20). Но еще будучи в Ташкенте, Блинкен предупредил, что на полях встречи в Дели не планирует общаться с главами МИД Китая и России Цинь Ганом и Сергеем Лавровым.

Отказ общаться с коллегами из Китая и России примечателен тем, что вся деятельность Блинкена в последние дни была напрямую связана с этими странами: госсекретарь пытался максимально испортить отношения среднеазиатских республик с Москвой и Пекином.

В основном деятельность была закулисной, однако и на публике Блинкен не лез за словом в карман. В частности, выступая в среду в Ташкенте, госсекретарь призвал узбеков бороться с «дезинформацией», звучащей из Москвы. «Безусловно, это правда, что Россия создала очень сильную и прочную систему пропаганды и дезинформации, которая ощущается здесь и в других частях мира», – цитирует госсекретаря Gaseta.uz. По мнению Блинкена, лучшим ответом на это будет создание местной независимой прессы. По его словам, «наличие сильных, активных и обладающих всеми ресурсами местных СМИ» – это один из вопросов, которые он обсуждал с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Блинкен прилетел в Ташкент вечером во вторник – узбекскую столицу он посетил впервые в своей дипломатической карьере. С местным коллегой Бахтиёром Саидовым, если верить строчкам официального резюме, они провели «продуктивную» встречу. Договорились объединить «усилия в целях создания лучших условий для деловых обменов, наращивания кадрового потенциала Узбекистана, укрепления региональной безопасности в Центральной Азии», рассказал потом Саидов. По его словам, Вашингтон, кроме того, оказывает «неизменную и полную поддержку курса реформ президента Узбекистана».

Блинкен прилетел в Ташкент из Астаны. Там во вторник, как и Саидов, он участвовал во встрече глав МИД всех пяти стран региона – так называемом формате C5+1 (Казахстан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан и Узбекистан + США).

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Создавая восемь лет назад «C5+1», Вашингтон ставил перед собой задачу усиления влияния в регионе в пику двум главным его игрокам – Китаю и России, напоминает по этому поводу « Коммерсант » и добавляет: нынешний же визит Блинкена, проходящий в условиях российско-украинского конфликта, изначально не мог восприниматься в отрыве от него.

В открытой, публичной части визита больше всего запомнилось двойное «деловое предложение», которое Блинкен озвучил по итогам встречи с пятеркой.

Вашингтон внимательно следит за соблюдением антироссийских санкций и при этом понимает, что соблюдение санкций грозит экономике Средней Азии убытками, признал Блинкен. Вернее, он выразился более обтекаемо – «побочными экономическими эффектами». В этой связи Вашингтон обещает выдавать компаниям региона «лицензии», чтобы «дать компаниям время свернуть отношения с российскими фирмами, которые оказались под санкциями, диверсифицировать свои торговые отношения», сказал госсекретарь. В переводе это значит, что желающие бизнесмены могут получить что-то вроде «брони» от американских санкций, если они в свою очередь пообещают разорвать отношения с российскими партнерами. «Мы понимаем, что этот процесс требует времени, что это нельзя сделать одним щелчком», – добавил Блинкен.

Во-вторых, госсекретарь поманил местный бизнес суммой в 25 млн долларов – «для диверсификации торговых путей и создания рабочих мест», то есть предложил компенсацию за все тот же разрыв деловых отношений с Россией. США осознают «побочные последствия и делают все возможное, чтобы свести их к минимуму, чтобы смягчить их и создать различные новые возможности для партнеров здесь, в Центральной Азии», – повторил шеф Госдепа.

Как известно, Казахстан в последний год превратился в один из главных маршрутов для параллельного импорта, именно с его помощью России удается обходить западные санкции. Товарооборот наших стран на этом фоне резко вырос. Как считает политолог, представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в Казахстане Марат Шибутов, одного визита госсекретаря будет явно мало, чтобы заставить регион дистанцироваться от Москвы.

«Чтобы отдалить Среднюю Азию от России, потребуется некое политическое землетрясение, сравнимое с недавней катастрофой в Турции.

А предложенная сумма в несчастные 25 млн – это смешно при товарообороте в десятки миллиардов долларов. Говорить о том, что страны «дистанцировались» друг от друга или сблизились, можно только по итогам каких-то реальных политических шагов или подписанных документов. Но никаких документов по итогам визита Блинкена не подписано. Так что и говорить не о чем», – подчеркнул казахский эксперт.

Сумма и вправду смешная, но это лишь «первый транш» для «проработки возможных экономических альтернативных путей», если государства все-таки захотят перестать сотрудничать с Китаем и РФ, сказал «SputnikLive» завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин.

Кроме того, как выяснилось, у американского эмиссара был с собой не только пряник, но и кнут.

«Уверен, Блинкен в приватных встречах угрожал министрам иностранных дел стран ЦА вторичными санкциями», – считает Грозин. По его мнению, «вторичные санкции были самым частым повторяемым тезисом на переговорах. По сути, госсекретарь США приехал запугивать Казахстан и Узбекистан, но у него это вряд ли получится: у РФ очень много экономических связей со странами региона», – пояснил политолог.

Действительно, вышедший на публику после разговора с Блинкеном его казахский коллега Мухтар Тлеуберди заявил, что ни одна казахская компания не попала под вторичные американские санкции из-за сотрудничества с россиянами.

Как и в Ташкенте, в Астане Блинкена принимали на высшем уровне – на уровне президента. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи поблагодарил США за «поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета». Блинкен подтвердил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Казахстана, добавив – очевидно, с намеком на судьбу Украины, – что в нынешних обстоятельствах в эти дежурные слова он вкладывает совсем не рутинный смысл.

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Кроме того, Блинкен поблагодарил Казахстан за гостеприимство, которое тот проявил, приняв у себя «200 тысяч россиян», бежавших сюда после начала украинского конфликта. Откуда госсекретарь взял такую цифру, непонятно (власти Казахстана приводили совсем иные данные). Поблагодарил гость Астану за « юрты несокрушимости , в которых украинцы могут греться». Тут тоже неувязка. Что касается «юрт», то ведомство того же Тлеуберди ранее опровергло связь официальной Астаны с подобными инициативами казахской диаспоры на Украине.

Приезд госсекретаря не мог повлиять на отношения Казахстана с Россией и Китаем, полагает директор Центра прикладных исследований ТАЛАП, член международного клуба «Валдай» Рахим Ошакбаев.

«Думаю, еще до визита Астана дала понять, что твердо придерживается политики многовекторности. Суть этой политики в современных условиях, на фоне геополитических разломов, вооруженных конфликтов, может формулироваться, по-моему, следующим образом: нельзя ожидать, что Казахстан станет частью какой-либо «коалиции против» – антироссийской, антикитайской и так далее. К антизападным фронтам он также не будет примыкать. При этом наша страна останется предсказуемым, надежным партнером в рамках тех объединений, в которых она уже состоит – это ЕАЭС, ОДКБ и ШОС», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Внимательный наблюдатель заметил, что 25 февраля, накануне приезда Блинкена, МИД Казахстана приветствовал мирный план по украинскому кризису, который предлагает Китай», – напомнил эксперт «Валдая». По его мнению, это тоже стало сигналом, важным намеком для американского гостя.

О том, не «накаливаются» ли отношения Москвы и Астаны в результате усилий Блинкена, в среду спросили и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. «Нет, – отреагировал представитель Кремля. – Мы дорожим нашими отношениями. Нас объединяют и двусторонние связи, весьма и весьма многоформатные. Нас объединяет совместное участие в интеграционных проектах. И мы фиксируем очень положительную динамику развития этих связей», – добавил Песков.

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