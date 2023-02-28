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Политолог: Казахстан не станет жертвовать дружбой с Россией в угоду США
Политолог Князев: Казахстан не станет жертвовать дружбой с Россией в угоду США
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Вашингтон не оставляет надежд «подкупить» Астану в вопросе дистанцирования от Москвы. Однако Казахстан не заинтересован в разрыве партнерских связей с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Александр Князев. Ранее глава республики Касым-Жомарт Токаев встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Встреча Блинкена и Токаева в информационном поле была презентована исключительно через тезисы об «образцовом сотрудничестве». Однако подобные заявления можно списать на дипломатическую вежливость. Говорить о целенаправленном сближении Казахстана с США в настоящий момент не приходится», – считает ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Александр Князев.
«Другое дело, что подобные мероприятия пресс-релизами не ограничиваются. Очень важно понять, о чем политики говорили «за кулисами». Вашингтон, скорее всего, пытался принудить Астану соблюдать дистанцию в отношениях с Москвой и Пекином. Вероятно, в обмен на лояльность предлагались инвестиционные преференции», – отмечает эксперт.
«В принципе, Штаты давно используют политику своеобразного подкупа в отношении Казахстана. Однако увенчается ли подобная тактика успехом – спорный вопрос. Астана, как и многие акторы Центральной Азии, сейчас достаточно четко ориентирована на такие интеграционные проекты, как ЕАЭС и ОДКБ», – подчеркивает собеседник.
«В силу исторических причин регион плотно связан с Россией. Казахстан в этом плане не исключение. Нас объединяет сильное сотрудничество в сферах экономики и энергетики. Разорвать столь плотное партнерство – задача непростая», – указывает эксперт.
«Другое дело, что Астана остается привержена политике многовекторности. Приходится балансировать между Москвой, Пекином и Вашингтоном. Уклон в одну из сторон невыгоден. Руководство страны это понимает и не спешит бежать в объятия США. Ведь Казахстан остается зависимым от КНР и РФ по целому ряду жизненно важных направлений», – резюмирует Князев.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Астане с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает официальный сайт главы республики. Токаев отметил, что две страны сумели выстроить «образцовое взаимодействие». По его мнению, достигнуто долгосрочное партнерство в таких областях, как безопасность, энергетика и торговля.
Президент подчеркнул, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом вложений более 62 млрд долларов. В свою очередь Блинкен выразил благодарность за оказанное гостеприимство и передал лидеру государства «теплые слова приветствия от президента Соединенных Штатов».
Ранее Токаев заявлял, что Астана не планирует отказываться от политики многовекторности. По его словам, учитывая географическое расположение Казахстана, у страны не может быть альтернативных способов поведения на международной арене. При этом недавно МИД РФ указывал на недовольство США сохранением глубоких союзнических связей России со странами Центральной Азии. Ведомство подчеркивало, что на партнеров Москвы оказывается колоссальное дипломатическое давление.
Ранее эксперты оценили возможность изменения внешнеполитического курса Астаны после переизбрания Токаева, также газета ВЗГЛЯД объясняла, каким образом Казахстан намерен весной разыграть «русскую карту».
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Белый дом: Киев с учетом поддержки США решит вопрос Крыма
Киеву при поддержке США предстоит решить вопрос о необходимости «захвата» Крыма, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан также подчеркнул, что США нацелены на продолжение военной помощи Киеву с целью превращения «побед на поле боя» в «дипломатические преимущества», сообщает РИА «Новости».
Кроме того, он заявил, что «то, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов».
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».
Госдеп США: В конфликте на Украине Китай встал на сторону России
Руководитель пресс-службы Госдепа Прайс: В конфликте на Украине Пекин встал на сторону Москвы
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.
Представитель американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая Китай, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну. По словам Прайса, несмотря на возражения Китая, США ясно видят, что, по крайней мере, сегодня Пекин выбрал определенную сторону, передает ТАСС.
Ранее в Госдепе усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине.
Эксперты объяснили слова Трампа о вине США во взрывах «Северных потоков»
Политолог Дробницкий: Трамп будет обвинять демократов в разжигании войны с Россией
Бывший американский президент Дональд Трамп исходя из своих политических целей обвиняет Белый дом во взрыве российского газопровода в Балтийском море. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков, комментируя заявления Трампа о причастности Штатов к диверсии на «Северных потоках».
Политологи-американисты рассказали газете ВЗГЛЯД, почему бывший президент США Дональд Трамп публично допустил вероятность того, что именно его страна стоит за взрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».
Действующая админстрация Белого дома, как известно, категорически отрицает свою причастность к этой диверсии. Однако многочисленные утечки, в том числе сенсационное расследование журналиста Сеймура Херша, убедительно рассказывают о том, что взрыв был организован и осуществлен по прямому приказу Джозефа Байдена.
«Официальные власти Соединенных Штатов сейчас представлены демократами во главе с президентом Джо Байденом, который и создал так называемый «проект Украина». Поэтому Дональд Трамп выступает против разжигателей украинского конфликта, своих политических оппонентов – демократов», – рассказал газете политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«К публикации американского журналиста Сеймура Херша, конечно, нужно относиться осторожно. Он явно рассказал не всю правду о взрывах на «Северных потоках». Вместе с тем, совершенно точно в окружении Байдена были яростные сторонники их уничтожения. Однако, Белому дому сейчас категорически невыгодно что-либо публично об этом говорить», – полагает эксперт.
«В свою очередь для Трампа обвинить в случившемся своих оппонентов – это политическая задача. Сложно сказать, известно ли Трампу что-то на самом деле или это все фарс. Но, я полагаю, что в преддверии выборов он все равно будет педалировать эту тему, крайне неудобную для правящего либерального истеблишмента», – отметил он.
Политолог американист Малек Дудаков согласился с точкой зрения о том, что «Трампу политически выгодно обвинять администрацию Байдена во взрывах «Северных потоков». «В преддверии президентских выборов в США республиканец Трамп будет еще активнее обвинять действующего президента и его администрацию в поощрении актов международного терроризма и доведении США до третьей мировой с Россией», – отметил он.
«Все это доставляет неудобства Белому дому и демократам в целом, во главе с Байденом. Они бы предпочли, чтобы это как можно дольше замалчивалось», – подчеркнул политолог.
«Вместе с тем, нужно понимать, что «Северные потоки» не сильно интересуют американских граждан, и расследование Херша в первую очередь вызвало интерес в Европе и России. Поэтому Трамп может быть еще пару раз использует эту тему в своей предвыборной кампании, чтобы уколоть демократов, но ключевой она не станет, поскольку много голосов ему не даст», – полагает Дудаков.
«Вместе с тем, стратегией Трампа является стремление показать себя кандидатом мира, способным не допустить третьей мировой войны, в отличии от своего главного оппонента – демократа Байдена. Поэтому Трамп будет в целом выступать против эскалации конфликтов, обвинять действующую администрацию США в том, что губят Америку и весь мир своими воинственными настроениями», – заключил эксперт.
Ранее экс-президент США, республиканец Дональд Трамп допустил, что «Северные потоки» могли быть взорваны американской администрацией, Украиной или третьей стороной. Он также выразил уверенность, что за взрывом точно не стоит Россия. Соответствующий комментарий Трампа на своей странице в Twitter разместил американский журналист Гленн Бек.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним».
Однако постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным.
Постпред Китая также призвал ускорить расследование. Как заявил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия, как вторая после России пострадавшая от это диверсии страна, в ходе заседания СБ ООН отмалчивалась, вместо того, чтобы выразить крайне жесткую позицию.
США запретили экспортировать в Россию дорогие смартфоны
Власти США сообщили о запрете экспортировать в Россию и Белоруссию смартфоны с оптовой ценой выше 300 долларов
В рамках расширения санкций против Москвы и Минска власти США ввели экспортные ограничения на ряд наименований бытовой техники, электроники и звукового оборудования, сообщается в Федеральном реестре – сборнике документов правительства США.
В список запрещенных к экспорту «предметов роскоши» добавили «смартфоны, оптовая цена на которые в США составляет свыше 300 долларов за единицу товара», передает ТАСС.
Также в список вошли фены, микроволновки, электрические кофемашины и тостеры, виниловые проигрыватели, педали эффектов для музыкальных инструментов любой стоимости, электронные весы дороже 100 долларов, холодильники дороже 750 долларов и другие товары.
Напомним, в пятницу минторг США сообщил о расширении области применения санкций, относящихся к предметам роскоши, в отношении России и Белоруссии – в эту категорию были внесены 276 новых позиций.
Дробницкий: Мирный план Китая по Украине – это ночной кошмар Блинкена
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Вашингтон не готов к переговорам по Украине, и более того – в логике США совершенно не укладывается посредничество Китая в этом вопросе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что в конфликте на Украине Китай встал на сторону России.
«В планы администрации США и конкретно той группы влияния, которая руководит Госдепартаментом, не входит мир или даже перемирие в украинском конфликте. В отличие от Китая, они поставляют оружие и поддерживают войну», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Поэтому предложение Китая в том виде, в котором оно сформулировано, не устраивает Глобальный Запад. Во-первых, по мнению Госдепа, прежде чем заводить речь о мирном урегулировании, ВСУ должны улучшить свое положение на фронте. Кроме того, само по себе затягивание конфликта некоторым образом сдерживает Россию и развязывает руки Штатам», – отметил он.
«Во-вторых, Китай впервые выступает с подобным планом. И это расценивается Вашингтоном как покушение на господство США. Ведь гегемония – это не только 11 авианосных ударных групп в мировом океане, базы по всему миру и глобальный доллар. Это еще и политико-дипломатическое влияние», – полагает собеседник.
«Пекин вышел за рамки того способа дипломатических действий, которые сложились в последние десятилетия. И этом смысле для США даже просто рассмотреть инициативу Пекина – значит признать, что КНР приобретает статус глобальной державы. Для Госдепа, возглавляемого Энтони Блинкеном, это ночной кошмар», – продолжил Дробницкий.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи России встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китая.
Дипломат выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая КНР, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну.
Кроме того, в Госдепартаменте усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине. Прайс заявил, на это указывает отсутствие консультаций Пекина с Киевом. По его словам, контакты между Россией и Китаем на высоком уровне в последнее время дают США основания для обеспокоенности.
Накануне в Кремле прокомментировали план Китая по урегулированию украинского кризиса. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в намерениях Пекина.
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Казахстан опроверг поставки на Украину военной техники
Сообщения о якобы отправке военной техники из Казахстана на Украину не соответствуют действительности, заявили в казахстанском Минобороны.
Видео, которое распространяется вместе с сообщениями в соцсетях, – архивное, бронетехника, запечатленная в нем, направлялась на плановый ремонт. На данный момент техника находится на хранении, передает ТАСС.
Также в министерстве напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане действует запрет на экспорт вооружения и военной техники.
До этого в соцсетях публиковали видеозапись, на которой зафиксирована перевозка БТРов и грузовиков по железной дороге. Авторы постов заявляли, что запись сделали в Алма-Ате, поставки якобы оплачены из средств западных фондов.
Казахстан закрыл торгпредство в России
Казахстанские власти закрыли торговое представительство страны в России, об этом заявили в казахстанском правительстве.
Правительство Казахстана постановило ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» казахстанского министерства торговли и интеграции, передает ТАСС со ссылкой на документ.
В начале февраля пресс-служба этого казахстанского министерства сообщала, что для оптимизации работы госорганов с учетом высокого уровня взаимодействия с Россией принято решение упразднить торгпредство в России.
В ведомстве указывали, что для казахстанского бизнеса есть все институциональные условия для работы в России и решения всех вопросов.
Казахстанский политолог Марат Шибутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что смысл существования торгового представительства Казахстана в России потерялся после создания ЕАЭС.
МИД объявил о подготовке ответных санкций против США и Канады
МИД: Ответные санкции против США и Канады будут основаны на неотвратимости наказания
Москва готовит ответ на санкции США и Канады для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и Оттаву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, не стесняясь в средствах, российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
Она также указала, что введенные администрацией США и послушным Вашингтону правительством канадского премьера Трюдо новые санкционные меры нацелены на то, чтобы «выключить» Россию из мировых хозяйственных связей.
«Эти попытки, приуроченные к годовщине начала специальной военной операции, столь же бесперспективны и бездумны, как и постоянно звучащие на Западе заклинания о «стратегическом поражении Москвы», – заявила Захарова.
Напомним, США 24 февраля ввели новые антироссийские санкции в отношении более 40 российских губернаторов и глав республик, а также промышленного сектора. Также ограничительные меры коснулись и 76 российских предприятий, которые, как считает Вашингтон, «получают или пытаются получить оборудование американского производства для поддержки российского оборонного сектора».
Следом за США Канада ввела санкции в отношении 129 физических и 63 юридических лиц, в том числе членов правительства РФ, сотрудников администрации президента, военных, представителей ВПК.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них.
Американский морпех предупредил, что Украина может стать ловушкой для США
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Для стран Запада Украина может обернуться еще одним Ираком или Афганистаном, если они продолжат недооценивать и не понимать Россию, пишет бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус-младший в статье для American Thinker.
Он отметил, что слова председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли о том, что Россия «проиграла стратегически и тактически» на Украине являются напыщенностью, граничащей с пропагандой, передает РИА «Новости».
Бывший военный раскритиковал Запад за навязывание идеи о том, что Россия якобы уже проиграла в украинском конфликте, несмотря на то, что бои продолжаются уже год. Катагнус-младший утверждает, что Запад не понимает Россию и недооценивает ее способность продолжать борьбу в течение длительного времени.
Напомним, представителям западных стран во главе с США необходимо прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину после его слов о приостановке участия Москвы в ДСНВ, выразил мнение экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Салливан: Китай должен сам решить, помогать ли РФ в конфликте на Украине
Китаю самостоятельно необходимо принять решение о том, помогать России с учетом «реальных издержек», заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он подчеркнул, что Пекину нужно принять это решение, «но если он пойдет этой дорогой, то придет к реальным издержкам для Китая», сообщает РИА «Новости».
Напомним, Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине, комментируя план КНР по урегулированию кризиса.
Ранее МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов, он предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.
Нарышкин назвал неожиданным для Запада приостановку участия России в ДСНВ
Нарышкин: Решение о приостановке участия России в ДСНВ стало неожиданностью для Запада
Решение о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) оказалось неожиданностью для Запада, но это абсолютно логичный и правильный шаг, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
По его словам, для западных стран это решение стало неожиданностью, но приостановление участия России в ДСНВ было абсолютно логичным, твердым и правильным решением, передает ТАСС.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ.
МИД обвинил Запад в срыве принятия коллективных решений G20
МИД РФ: Запад сорвал принятие решений G20 из-за формулировок по Украине
Запал путем абсурдных трактовок ситуации на Украине сорвал принятие коллективных решений на встрече министров финансов и глав ЦБ G20, заявили в МИД России.
В российском МИД выразили сожаление, что западные страны продолжают использовать антироссийсийскую риторику и дестабилизировать G20, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
В министерстве отметили, что открытым шантажом и диктатом, вбросом абсурдных трактовок ситуации на Украине западники в очередной раз сорвали принятие коллективных решений. В итоге полностью одобренный текст документа стал заложником агрессивной линии Запада.
В связи с этим Россия призывает западные страны строить равные отношения с новыми центрами силы на международной арене и отказаться от своего деструктивного курса как можно скорее.
Ранее Индия опубликовала итоговый документ встречи министров финансов G20 и управляющих центральными банками, в нем отмечается различие взглядов участников на ситуацию на Украине.
Конгрессмен США назвал способ добиться передачи Украине истребителей F-16
Глава комитета Палаты представителей США Маккол счел возможной передачу Украине F-16 при достаточном давлении Конгресса
Если Конгресс США обеспечит достаточное давление в вопросе передачи Украине F-16, Киев сможет получить истребители, заявил глава комитета американской Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол.
Маккол заявил, что вопрос поставок F-16 «не снят с обсуждения». По его словам, Украина может получить то, что ей «нужно для победы», если обеспечить «достаточное давление Конгресса с обеих сторон». Маккол назвал обоснованными поставки истребителей и ракетных комплексов ATACMS. По его мнению, если передать Украине «правильные» вооружения, то США не придется оказывать ей поддержку слишком долго, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.
Также Маккол сказал, что есть «сообщения разведки», согласно которым Китай «рассматривает возможность отправки сотни дронов России», а также поставок других летальных вооружений. По версии Маккола, именно для обсуждения этого вопроса глава российского государства Владимир Путин встретится с китайским лидером Си Цзиньпином на следующей неделе.
Напомним, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас Джо Байден не видит необходимости передавать Украине истребителей F-16. Также США отказались передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Губернатор ЕАО остался единственным не попавшим под санкции США главой региона
Губернатор ЕАО остался единственным не попавшим под санкции США главой региона в России
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Последним главой региона в России, который не попал под санкции США, остался губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн.
Гольдштейна нет в санкционном списке (SDN-лист) министерства финансов США, который был принят 24 февраля. Остальные 10 руководителей регионов Дальневосточного федерального округа в этот список были включены, также в него попали главы 78 других субъектов России, сообщает РИА «Новости».
США 24 февраля ввели санкции в отношении более 40 российских губернаторов и глав республик.
В черный список США также вошли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС России Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Кроме того, новые санкции США затронули вице-премьера Татьяну Голикову.
Нарышкин опроверг слухи о «высокомерной» беседе с директором ЦРУ
Нарышкин опроверг сообщения американских СМИ о якобы высокомерной беседе с директором ЦРУ
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что беседа с директором ЦРУ Уильямом Бернсом во время их последней встречи в Анкаре в ноябре 2022 года, вопреки сообщениям американских СМИ, была «очень хорошей, спокойной».
Нарышкин сказал, что сохраняет позитивную оценку характера и результатов встречи с американским коллегой. Переговоры, по его словам, были содержательными, проходили «в очень комфортной обстановке», передает РИА «Новости».
Директор СВР сказал, что сохраняет большое уважение к Бернсу как к очень опытному, искусному дипломату, отметив при этом, что у него, возможно, «пока еще не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления».
Нарышкин уточнил, что встреча продолжалась два с половиной часа. По его словам, если бы одна из сторон вела себя дерзко, грубо или высокомерно, переговоры не могли бы длиться так долго.
«Повторяю, была очень хорошая, спокойная беседа», – сказал Нарышкин.
На вопрос о том, откуда такие оценки переговоров взялись у директора ЦРУ, Нарышкин предположил, что это связано с осознанием того, что глава СВР «на переговорах опирался не столько даже на свое мнение, а на мнение многомиллионного народа России».
Ранее Бернс в интервью американским СМИ пожаловался на «дерзкое» отношение со стороны директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на встрече в ноябре 2022 года.