Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?8 комментариев
Путин и Токаев обсудили развитие отношений России и Казахстана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры России и Казахстана обсудили реализацию совместных проектов в сфере торговли и энергетики, а также обменялись мнениями по региональной повестке.
Главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. В центре внимания находилась реализация взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах, договоренности о которых были достигнуты во время визита российского лидера в Казахстан в мае текущего года, сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, политики затронули актуальные вопросы международной и региональной повестки. В ходе беседы Токаев поделился впечатлениями от недавней поездки в Брюссель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными двусторонние переговоры в узком формате.
Глава российского государства завершил свою поездку в соседнюю республику 29 мая.