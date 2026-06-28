Хинштейн встретил вернувшихся из украинского плена жителей Курской области

Tекст: Антон Антонов

«Поздно вечером возвращенные из плена приехали в Курск. Встретил их вместе с родными и близкими», – сообщил Хинштейн в «Максе».

Хинштейн рассказал, что с Украины, в частности. удалось вернуть мужчину, Романа. которого в августе 2024 года по дороге в Суджу за родственниками тяжело ранило в ногу во время обстрела, пуля прошла через таз и повредила шейку бедра, а его брата убило на месте. Его увезли в Сумы, до зимы родные не знали о его судьбе, пока не получили письмо через Красный крест. Сейчас мужчину планируют госпитализировать.

Хинштейн рассказал, что ровно в полночь встречающие поздравили вернувшегося жителя региона с 37 днем рождения.

«От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже – били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву «Z» на руке», – рассказал Хинштейн.

Хинштейн сообщил, что уже обсудил ситуацию с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. По его словам, власти намерены добиваться прояснения судьбы остальных пропавших людей, однако, к сожалению, данные о нахождении кого-либо из пропавших курян на Украине пока не подтверждаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова заявила о решении проблемы возвращения жителей Курской области с Украины. Она сообщила о возвращении на родину еще пятерых жителей Курской области.