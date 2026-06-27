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Лантратова: Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт
Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Проблема возвращения курян на родину полностью решена, передает РИА «Новости». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.
«Сегодня я благодарна украинской стороне и моему коллеге за то, что мы закрыли вопрос по Курской области. Губернатор Курской области Александр Евсеевич Хинштейн был со мной на постоянной связи», – заявила омбудсмен журналистам в белорусской Новой Гуте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Яна Лантратова сообщила о возвращении на родину пятерых жителей Курской области.
Накануне омбудсмен передала украинскому коллеге список из тысячи российских военнопленных.