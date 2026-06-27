ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США

ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в столице США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Запись разговора живущего в Киеве агента СБУ опубликовала ФСБ. На аудио злоумышленник призывает организовать взрывы в США в преддверии 4 июля или другого национального праздника, передает ТАСС.

«Брат, как ты смотришь на пару аммональных бомб в Вашингтоне в людных местах? Чтобы было максимальное количество трупов», – заявляет Макаренко своим последователям. Он также добавил, что американцам необходимо напомнить об отсутствии безопасных мест.

Ведомство ранее сообщало о причастности Макаренко к координации подростка из Дагестана, планировавшего преступления. Сейчас злоумышленник объявлен в розыск. Мужчина отвечает за создание тайников со взрывчаткой на территории России, а также организует нападения на школы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы выявили связь задержанного в Дагестане злоумышленника с киевским праворадикалом.

Несколькими днями ранее силовики предотвратили двойной теракт украинских смертниц в Пятигорске.

В мае директор ФСБ Александр Бортников заявил о спонсировании диверсий на российской территории украинскими преступными группировками.