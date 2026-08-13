Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Жители Нью-Йорка выступили против вручения православной награды Зеленскому
В США начали сбор подписей против награждения Зеленского православной премией
В США набирает популярность инициатива об отмене чествования украинского лидера Владимира Зеленского, которому планируют вручить премию греческой церкви Святого Николая.
Православные активисты собирают подписи против проведения торжественного ужина Beacon of Hope в честь Зеленского. Он запланирован на 26 сентября. Организаторы намеревались передать политику награду Beacon of Hope в знак солидарности с народом на Украине, пишет РИА «Новости».
Инициаторы кампании опубликовали обращение на портале Orthodox Reflections. «Я возражаю против решения совета попечителей церкви Святого Николая и Национального мемориала вручить награду Зеленскому, диктатору Украины. Зеленский не является демократически избранным главой государства», – говорится в тексте петиции.
Автор документа Кассандра Сент-Джон обвинила власти на Украине в гонениях на каноническую церковь. Она подчеркнула, что выступила бы против чествования любого другого автократа. Активисты требуют выбрать неполитического лауреата.
Впервые подобный ужин состоялся в 2025 году, когда премию получили нью-йоркские полицейские и пожарные за спасение людей 11 сентября. На данный момент собрано 1013 подписей. Создатели кампании признают сложность отмены мероприятия, однако рассчитывают оказать мощное общественное давление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек еще 20 мая 2024 года.
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