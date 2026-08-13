В США начали сбор подписей против награждения Зеленского православной премией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Православные активисты собирают подписи против проведения торжественного ужина Beacon of Hope в честь Зеленского. Он запланирован на 26 сентября. Организаторы намеревались передать политику награду Beacon of Hope в знак солидарности с народом на Украине, пишет РИА «Новости».

Инициаторы кампании опубликовали обращение на портале Orthodox Reflections. «Я возражаю против решения совета попечителей церкви Святого Николая и Национального мемориала вручить награду Зеленскому, диктатору Украины. Зеленский не является демократически избранным главой государства», – говорится в тексте петиции.

Автор документа Кассандра Сент-Джон обвинила власти на Украине в гонениях на каноническую церковь. Она подчеркнула, что выступила бы против чествования любого другого автократа. Активисты требуют выбрать неполитического лауреата.

Впервые подобный ужин состоялся в 2025 году, когда премию получили нью-йоркские полицейские и пожарные за спасение людей 11 сентября. На данный момент собрано 1013 подписей. Создатели кампании признают сложность отмены мероприятия, однако рассчитывают оказать мощное общественное давление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек еще 20 мая 2024 года.

Ранее Киевский окружной административный суд начал производство по иску канонической Украинской православной церкви из-за давления властей.

В конце июля сотрудники украинского военкомата похитили клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ.