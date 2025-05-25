Билборды с молитвой за Зеленского появились на Украине

Tекст: Ольга Иванова

На Украине начали устанавливаться билборды с изображением Владимира Зеленского и призывом поддержать его молитвой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Союз православных журналистов. Такие билборды уже появились, в частности, в селе Судилков Хмельницкой области, где плакат установлен в центре населенного пункта на Аллее Славы.

На билборде размещено фото Зеленского, сердце в цветах украинского флага, а также надпись: «Сильная страна – когда ее лидера поддерживает молитва». СМИ отмечают, что срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года, а выборы президента отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее Зеленский заявлял, что проведение выборов сейчас несвоевременно. Также Союз православных журналистов напомнил, что при вступлении в должность Зеленский призывал чиновников не развешивать свои портреты в кабинетах, объясняя это отказом от культа личности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский, несмотря на публичные заявления о невозможности проведения выборов, начал их готовить.