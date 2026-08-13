Пожар на турецком судне заставил туристов прыгать в море

У берегов Турции загорелось экскурсионное судно со 115 туристами

Tекст: Мария Иванова

Экскурсионный корабль Toys Boat загорелся в бухте Катранджи в районе Фетхие, передает РИА «Новости». Возгорание началось около 11 часов утра по местному времени на кухне.

«Пламя быстро охватило судно. Находившиеся на борту 115 человек, включая детей, надели спасательные жилеты и прыгнули в море... В результате происшествия, по предварительным данным, никто не погиб», – сообщило турецкое агентство DHA.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения береговой охраны, морская полиция и медики. К эвакуации людей из воды также присоединились экипажи проходящих мимо кораблей.

По предварительной информации, яхта получила критические повреждения и начала уходить под воду. Местные правоохранительные органы инициировали расследование для установления точных причин инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года у побережья Турции загорелся танкер Kairos.

Весной того же года пожар охватил машинное отделение пассажирского парома на западе страны.

В январе 2025 года спасатели эвакуировали экипаж горящего грузопассажирского судна Firuze G в турецком порту Самсун.