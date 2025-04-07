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После пожара на пароме в Турции госпитализировали пять человек
Пожар охватил машинное отделение парома в Турции, пять человек пострадали
На пароме, следовавшем из стамбульского порта Эминеню в порт Муданья, произошел пожар, в результате которого пять человек были госпитализированы с отравлением дымом.
Пожар охватил машинное отделение парома на западе Турции, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда судно следовало из стамбульского порта Эминеню в порт Муданья провинции Бурса.
Как говорится в пресс-релизе руководства города Бурса, пожар возник в машинном отделении и был потушен усилиями команды парома. Все пассажиры были безопасно эвакуированы, несмотря на шторм с волнами до трех метров. Судно достигло пункта назначения с одним работающим двигателем.
Агентство IHA добавляет, что после первичного тушения пожар возник вновь и окончательно был потушен пожарными в порту Муданья. «Сотрудник парома и четыре пассажира госпитализированы после отравления дымом», – сообщило агентство.
На видеозаписях с парома видно, как среди пассажиров возникает паника; все они были в спасательных жилетах.
На прошлой неделе в турецком Мармарисе пожар в пятизвездочном отеле привел к эвакуации 680 человек и госпитализации шести человек с отравлением угарным газом.
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В начале года в турецком порту Самсун произошло возгорание в машинном отделении грузопассажирского судна Firuze G, прибывшего из Туапсе, были эвакуированы 33 члена экипажа.