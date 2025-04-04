При пожаре в отеле в Мармарисе пострадали шесть человек

Пожар в отеле Мармариса привел к эвакуации 680 постояльцев и госпитализации шести человек

Tекст: Мария Иванова

В пятизвездочном отеле на курорте Мармарис в Турции произошел пожар, в результате которого были госпитализированы шесть человек, сообщает ТАСС. По информации телеканала TRT, возгорание произошло утром в котельной гостиницы, расположенной в районе Ичмелер.

В момент инцидента в отеле находились 680 человек, прибывших из разных регионов Турции на празднование окончания Рамадана. Все они были успешно эвакуированы. Шестеро из них надышались угарным газом и были отправлены в больницу.

Пожарные команды оперативно прибыли на место происшествия и быстро взяли огонь под контроль, потушив его. Причины возгорания пока не выяснены, но работы по их установлению ведутся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, который унес жизни 78 человек, начался из-за оставленного на кухне включенным гриля, а попытки потушить огонь водой лишь способствовали его распространению.

Кроме того в турецкой провинции Аланья в строящемся девятиэтажном отеле начался пожар, и внутри на момент возгорания находились рабочие.

Свыше 250 отелей в Стамбуле закроют из-за нарушений лицензий и безопасности, выявленных в 12 префектурах.