И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.3 комментария
Швейцарская разведка признала тотальное превосходство России над Украиной
Швейцарская разведка признала превосходство России над Украиной
Швейцарская разведка считает, что Россия в контексте СВО превосходит Украину как в материальном, так и в кадровом отношении. Такая оценка содержится в ежегодном докладе Федеральной разведывательной службы конфедерации.
Ежегодный доклад швейцарских спецслужб констатирует абсолютное преимущество Москвы в рамках специальной военной операции, передает ТАСС.
«Россия превосходит Украину в войне как в материальном, так и в кадровом отношении, – говорится в документе. – Нехватка личного состава у Украины приводит к появлению слабых мест в обороне, а это, в свою очередь, к потере территорий».
Аналитики ведомства отмечают, что российские подразделения уверенно продвигаются вперед в зоне боевых действий. По оценкам экспертов, отечественные вооруженные силы гарантированно удержат стратегическую инициативу до конца 2026 года.
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что армия обязательно достигнет всех поставленных целей спецоперации. Глава государства также обращал внимание на попытки украинской стороны атаковать гражданскую инфраструктуру ради дестабилизации российского общества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о катастрофической нехватке личного состава в украинской армии.
Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер констатировал превосходство российской армии в конфликте.
Аналитики американского издания The Washington Post спрогнозировали сохранение военного потенциала Москвы минимум на два года.