Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Путин направил соболезнования родным экс-министра обороны Иванова

Tекст: Тимур Шайдуллин

В своем обращении президент подчеркнул исключительную значимость многолетней работы государственного деятеля на благо Отечества, сообщает сайт Кремля.

«Всем сердцем понимаю, какая это горькая, невосполнимая утрата. Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления её суверенитета. Его знания, опыт, энергия неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы. И везде, на всех государственных постах он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надёжный, порядочный человек. Сергея Борисовича Иванова уважали коллеги, товарищи, друзья – все кто знал его и кому довелось с ним трудиться.

Таким он останется в нашей памяти»», – говорится в послании Владимира Путина.

Сергей Иванов посвятил долгие годы службе во внешней разведке, а в 2001 году занял пост министра обороны. Под его руководством начался масштабный переход к профессиональной армии и системная модернизация оборонного комплекса.

В разные годы он также работал вице-премьером, руководил администрацией президента и занимался вопросами экологии.

Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался накануне в возрасте 73 лет.