И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.3 комментария
В Сумской области повреждены автозаправочные станции
Глава Сумской области Григоров сообщил о повреждении автозаправок
На севере Украины в городе Сумы зафиксированы повреждения автозаправочных станций на фоне сообщений о взрывах. Об этом сообщил глава администрации Сумской области Олег Григоров.
Автозаправочные станции получили повреждения в Сумах на севере Украины, передает ТАСС.
Об инциденте сообщил глава администрации Сумской области Олег Григоров в своем Telegram-канале. Представитель местной власти констатировал факт происшествия, однако других подробностей не привел.
Ранее поступала информация о взрывах на территории города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня российские беспилотники уничтожили все автомобильные заправочные станции в городе Тростянец Сумской области.
Несколькими днями ранее в украинских Сумах на фоне масштабной воздушной тревоги прогремел очередной мощный взрыв.
В четверг инфраструктура и автозаправочные станции получили повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке страны.