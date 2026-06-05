Токаев подписал закон о новом однопалатном парламенте Казахстана

Tекст: Алексей Дегтярёв

Токаев подписал закон о новом парламенте Казахстана, передает РИА «Новости».

«Главой государства подписаны конституционные законы в целях реализации положений Конституции, принятой 15 марта 2026 года... Конституционный закон «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов», – сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Новый казахстанский парламент – Курултай – станет высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Он будет состоять из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам на пять лет. Возглавит орган председатель, которого выберут тайным голосованием из числа парламентариев, свободно владеющих государственным языком.

Курултай получит широкие полномочия, включая утверждение на должности вице-президента, премьер-министра, судей Конституционного суда и членов Центризбиркома.

Также новый орган сможет назначать выборы президента и утверждать отчеты об исполнении бюджета. Действующий двухпалатный парламент завершит работу 1 июля 2026 года, после чего планируется объявить выборы в Курултай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце парламент Казахстана принял во втором чтении конституционный закон о Курултае. В марте Токаев утвердил новую конституцию страны. Днем ранее подавляющее большинство граждан поддержали данный основной закон на республиканском референдуме.