Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
Школьнице из ДНР подарили щенка от имени Путина
Девятилетняя школьница из ДНР, переехавшая в Мытищи, получила щенка от президента России Владимира Путина.
Ветеринары Подмосковья вручили девятилетней школьнице, переехавшей с семьей из Донецкой Народной Республики, щенка, передает ТАСС.
В государственной ветеринарной клинике в Мытищах девочке преподнесли щенка помеси шпица и лайки в возрасте 4-5 месяцев из приюта АНО «ЦСБЖ»,
Щенок был вакцинирован против различных инфекций и заболеваний, включая чуму, аденовирусные инфекции и бешенство.
Как сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков, ребенку также рассказали о правилах содержания и ухода за домашними питомцами. Щенок был зарегистрирован в едином региональном реестре.
Семья Анастасии переехала в Мытищи из Артемовска в ДНР. Девочка написала письмо президенту России, в котором рассказала о своей мечте иметь собаку. Щенка она решила назвать Тео.
В декабре прошлого года донецкая школьница Лариса Гогина получила подарок от российского президента Владимира Путина – щенка породы шпиц, который ей передал глава ДНР Денис Пушилин.