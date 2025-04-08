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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Как эзотерика проникает в жизнь

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают эзотерические «учения». Потому что они проще, доступнее и легко подстраиваются под потребности клиента.

    4 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    21 комментарий
    8 апреля 2025, 12:25 • Новости дня

    Школьнице из ДНР подарили щенка от имени Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Девятилетняя школьница из ДНР, переехавшая в Мытищи, получила щенка от президента России Владимира Путина.

    Ветеринары Подмосковья вручили девятилетней школьнице, переехавшей с семьей из Донецкой Народной Республики, щенка, передает ТАСС.

    В государственной ветеринарной клинике в Мытищах девочке преподнесли щенка помеси шпица и лайки в возрасте 4-5 месяцев из приюта АНО «ЦСБЖ»,

    Щенок был вакцинирован против различных инфекций и заболеваний, включая чуму, аденовирусные инфекции и бешенство.

    Как сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков, ребенку также рассказали о правилах содержания и ухода за домашними питомцами. Щенок был зарегистрирован в едином региональном реестре.

    Семья Анастасии переехала в Мытищи из Артемовска в ДНР. Девочка написала письмо президенту России, в котором рассказала о своей мечте иметь собаку. Щенка она решила назвать Тео.

    В декабре прошлого года донецкая школьница Лариса Гогина получила подарок от российского президента Владимира Путина – щенка породы шпиц, который ей передал глава ДНР Денис Пушилин.

    7 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин обсудил программу «Шаттл» с главой «Аэрофлота»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским президент России Владимир Путин попросил рассказать о программе «Шаттл», которая обеспечивает частые рейсы между Москвой и Петербургом.

    Путин задал уточняющие вопросы о количестве кресел и названии программы, передает ТАСС.

    Александровский сообщил, что загрузка рейсов летом достигала 94-95%, а среднегодовая загрузка составляет около 90%. При этом основная компоновка самолета – 100 кресел без бизнес-класса. Программа позволила увеличить налет на самолетах SSJ-100 на 50%.

    Генеральный директор также отметил, что программа была реализована в 2024 году и является ключевым продуктом для компании. «Аэрофлот» является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet в России, имея в распоряжении 78 воздушных судов такого типа.

    Программа позволяет пассажирам бесплатно менять билеты в пределах 12 часов, но сохраняя направление. В рамках программы выполняется более 70 рейсов в сутки.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским развитие компании и текущие проблемы в авиаотрасли.

    В ходе встречи Путин предложил «Аэрофлоту» расширить «плоские» тарифы для Дальнего Востока.

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    7 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин поддержал расширение «плоских» тарифов «Аэрофлота» для Дальнего Востока
    Путин поддержал расширение «плоских» тарифов «Аэрофлота» для Дальнего Востока
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским предложил доработать с Минтрансом идею расширения «плоских» тарифов для регионов Дальнего Востока.

    Речь идет о возможности включения в программу дополнительных городов и разрешения коммерческих тарифов на этих направлениях, передает ТАСС.

    Сейчас «плоские» тарифы авиакомпании действуют для пяти городов: Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Александровский подчеркнул, что в ближайшие планы входит добавление Благовещенска, Анадыря, Якутска и Улан-Удэ.

    Путин, выслушав предложения, поддержал инициативу, рекомендовав проработать детали с Минтрансом. «Отлично. С Минтрансом доработайте все», – отметил президент.

    Кроме того, на встрече обсуждался рост пассажиропотока «Аэрофлота». В прошлом году его объем на туристических направлениях России увеличится на 10%, достигнув 23 млн пассажиров. Среди лидеров по пассажиропотоку выделяются рейсы в Петербург, Сочи и Калининград. Значительное увеличение пассажиропотока зафиксировано на направлениях Горно-Алтайск, Калининград и Владивосток.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским развитие компании и текущие проблемы в авиаотрасли.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    7 апреля 2025, 15:52 • Новости дня
    В России запретили навязывать потребителям дополнительные услуги

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывание покупателям автоматического приобретения страховки и дополнительных услуг без их согласия, предоставив право на возврат уплаченных сумм.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно новым поправкам, продавцы обязаны получать письменное согласие клиента на дополнительные услуги. Автоматическое проставление согласия не будет считаться официальным, передает ТАСС.

    Документ запрещает навязывать дополнительные услуги до заключения договора на основные товары или услуги. Если покупатель оплатил навязанные услуги без своего согласия, он имеет право требовать возврата средств. По закону, деньги должны быть возвращены в течение трех дней после предъявления требований.

    Примеры недобросовестной продажи упомянуты в сопроводительных материалах. Это касается практики, когда при покупке авиабилетов и железнодорожных билетов автоматически проставляется согласие на добровольное страхование. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

    В декабре кабинет министров внес поправки в закон, запрещающие бизнесу навязывать автоматическое приобретение дополнительных услуг, таких как страховка.

    Ранее Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.

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    7 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин и Лукашенко по телефону обсудили учения «Запад-2025»
    Путин и Лукашенко по телефону обсудили учения «Запад-2025»
    @ Михаил Метцель//ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025», сообщила пресс-служба белорусского лидера.

    Учения пройдут в сентябре на территории Белоруссии, передает РИА «Новости». В ходе разговора лидеры также кратко затронули вопрос текущей ситуации в зоне специальной военной операции.

    Кроме того, обсуждались предстоящие встречи Путина и Лукашенко, включая запланированную на конец апреля в Волгограде. Президенты договорились при личной встрече более подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза взрывчатки в Россию. Накануне белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе.

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    7 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Путин подписал закон об отпуске для членов семей раненых бойцов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 дней в год для супругов, детей и родителей раненых участников специальной военной операции.

    Этот отпуск предназначен для ухода за бойцами, которые получили ранения, контузию или увечье, а также заболевания, связанные с прохождением службы, передает ТАСС. Работодатели обязаны предоставлять такой отпуск на основании письменного заявления.

    Закон также расширяет право на отпуск без сохранения зарплаты до 14 дней в год для членов семей погибших военнослужащих, если их смерть связана с прохождением службы. В эту категорию включены родители, супруги и дети погибших бойцов. Работодатели должны предоставлять подобный отпуск по требованию сотрудников.

    Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    На прошлой неделе Госдума единогласно приняла законопроект, позволяющий предоставлять 35-дневный неоплачиваемый отпуск для родителей, супругов и совершеннолетних детей участников СВО, чтобы они могли ухаживать за раненым близким.

    Ранее Путин подчеркнул необходимость обязательной компенсации расходов на ЖКХ для семей бойцов, пропавших без вести в ходе СВО.

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    7 апреля 2025, 04:15 • Новости дня
    Мужчина с мясницким ножом напал на детей в Нью-Йорке

    В Нью-Йорке мужчина с ножом ранил четырех девочек, полиция открыла огонь

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нью-Йорке мужчина с мясницким ножом напал на детей, ранив четырех девочек, полиция задержала его после семи выстрелов.

    Как сообщает New York Post, в Нью-Йорке мужчина с мясницким ножом напал на детей, ранив четырех девочек. Вызов в полицию поступил от 11-летней девочки, которая закрылась в комнате и сообщила о нападении дяди на нее и ее братьев и сестер.

    По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, полиция, прибыв на место, обнаружила мужчину с тесаком в руках и следами крови на полу. Полицейские несколько раз приказали ему бросить оружие, но он отказался и направился к ним, после чего в него было выпущено семь пуль. Подозреваемый, 49-летний мужчина, находится в критическом состоянии в больнице.

    Четыре девочки, в возрасте 16, 13, 11 и 8 лет, получили серьезные колото-резаные раны и были госпитализированы. Медики рассчитывают, что их жизни удастся спасти. В момент инцидента в доме находился еще один мальчик, который смог выбежать за помощью. Полиция выясняет мотивы нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вашингтоне мужчина в измененном психическом состоянии напал на прохожих с ножом, ранив шестерых, после чего подозреваемого задержали и госпитализировали. В норвежском Тронхейме злоумышленник с ножом напал на троих человек, из которых двое оказались в тяжелом состоянии. В центре Амстердама 30-летний украинец напал с ножом на прохожих, ранив пятерых, включая четверых иностранцев.

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    7 апреля 2025, 20:30 • Новости дня
    Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза взрывчатки в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Белоруссии Александру Лукашенко за предотвращение ввоза крупной партии взрывчатки в Россию через польско-белорусскую границу.

    Путин в ходе телефонного разговора также попросил Лукашенко передать благодарность специалистам и экспертам, которые обнаружили и идентифицировали груз, передает ТАСС со ссылкой на БелТА. Российский президент также предложил поощрить этих специалистов за их работу.

    Напомним, белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе. Водитель задержанного на белорусской границе микроавтобуса Евгений Манько заявил, что не знал о сокрытой взрывчатке и занимался перевозками автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию.

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    7 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    Президент Узбекистана решил принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы, сообщил его пресс-секретарь.

    Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев примет участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.

    Асадов отметил, что президент Мирзиеев будет участвовать в мероприятиях, которые состоятся 9 мая. Вопрос участия лидера Узбекистана рассматривался на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России  Валентиной Матвиенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп объяснил, что не сможет приехать в Москву на празднование 9 мая из-за плотного графика.

    Президент Буркина-Фасо принял приглашение участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. Президент России Владимир Путин пригласил президента Анголы посетить парад Победы.

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    6 апреля 2025, 11:36 • Новости дня
    Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил геологов с профессиональным праздником, подчеркнув их роль в развитии минерально-сырьевой базы страны и укреплении промышленного потенциала.

    Президент Владимир Путин поздравил российских геологов с профессиональным праздником, сообщает ТАСС. В своей телеграмме Путин отметил, что геологи являются настоящими профессионалами и созидателями, посвятившими себя важнейшей задаче – развитию минерально-сырьевой базы страны. Он подчеркнул их целеустремленность и силу духа, а также важность их работы для укрепления промышленного, энергетического и оборонного потенциала России.

    Путин отметил, что современное поколение геологов продолжает традиции своих предшественников и успешно решает поставленные перед ними задачи. Благодаря их компетентности и энергии, в стране проводятся масштабные исследования и открываются новые месторождения полезных ископаемых.

    Особое внимание президент уделил проектам в Арктике и на континентальном шельфе, подчеркивая, что они играют ключевую роль в развитии национальной экономики и обеспечении сырьевого суверенитета. «И, конечно, отмечу весомый вклад тружеников отрасли в достижение Великой Победы, 80-летие которой мы будем отмечать в нынешнем году», – заключил Путин, пожелав геологам здоровья и осуществления намеченных планов.

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    5 апреля 2025, 14:35 • Новости дня
    В Госдуме предложили переводить школьников в спецучреждения за злостный буллинг

    В Госдуме предложили направлять школьников в спецучреждения за злостный буллинг

    Tекст: Вера Басилая

    В Госдуме разрабатывается законопроект, который разрешает переводить школьников, систематически занимающихся буллингом, в спецучреждения или на домашнее обучение, чтобы защитить права других учеников, заявил лава комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы «Добро.рф» Артем Метелев.

    В Государственной Думе обсуждают возможность перевода школьников, систематически занимающихся буллингом, в специальные учреждения или на домашнюю форму обучения, передает ТАСС.

    Метелев отметил, что в проекте предусматриваются меры ответственности для агрессоров и тех, кто систематически занимается травлей.

    По его словам, если ребенок продолжает травить других школьников, несмотря на проведенную профилактическую работу, необходимо принять меры. Он отметил, что такие действия нарушают права других учеников на образовательный процесс.

    Метелев предложил два варианта: направлять таких школьников в специализированные учреждения или перевести на домашнее обучение. Эти решения, как правило, принимает комиссия по делам несовершеннолетних с участием образовательных организаций и родителей.

    Законопроект находится на финальной стадии согласования и может быть принят до конца года.

    Ранее в сентябре парламентарии разработали законопроект, направленный на борьбу со школьной травлей, который предполагает направлять выявленных буллеров и их родителей на специальные исправительные курсы.

    Министерство просвещения России ранее представило новую памятку для противодействия физическому и психическому насилию, а также травле в школах.

    В январе законопроект о буллинге в школах отправили на доработку.

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    8 апреля 2025, 02:18 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество спецслужб России и Белоруссии
    Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество спецслужб России и Белоруссии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили сотрудничество спецслужб, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что лидеры двух стран говорили о «текущих вопросах взаимодействия». Кроме того, стороны рассмотрели «тему сотрудничества по линии специальных служб» в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости».

    Напомним, как сообщала пресс-служба белорусского лидера, Путин и Лукашенко по телефону обсудили предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025». Кроме того, сообщается, что Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза взрывчатки в Россию. Белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 кг взрывчатки из Польши в Россию.

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    7 апреля 2025, 23:40 • Новости дня
    Подростки пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Село Борки Валуйского округа подверглось атаке украинских беспилотников, пострадали двое подростков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что госпитализированы двое 16-летних подростков, первый доставлен в больницу «с закрытой черепно-мозговой травмой, поверхностной раной головы и множественными осколочными ранениями рук и ног», второй – «с осколочными ранениями плеча и ноги».

    Напомним, группировка войск «Север» отразила попытку прорыва украинских сил через государственную границу в Белгородскую област. Украинские войска атаковали ряд сел Белгородской области.

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    7 апреля 2025, 15:36 • Новости дня
    Подросткам в России разрешили работать в выходные дни с 14 лет

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в статью 268 Трудового кодекса, который разрешает подросткам с 14 лет работать в выходные и праздничные дни.

    Новый закон о поправках к 268-й статье Трудового кодекса позволяет детям в возрасте от 14 до 18 лет работать в выходные и нерабочие праздничные дни на каникулах. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал в понедельник президент России Владимир Путин.

    «Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой», – сказано в законе.

    До этого момента такая возможность предоставлялась только подросткам, занятым в творческих профессиях. В законе также предусмотрены особые условия для трудоустройства подростков от 15 лет – в этом случае они должны предоставить собственное письменное согласие на работу, тогда как 14-летним достаточно иметь согласие одного из родителей. В случае с детьми-сиротами потребуется также разрешение органов опеки.

    Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Законопроект направлен на поддержку молодежной занятости и предоставление подросткам дополнительных возможностей для работы в период каникул, чтобы получить первый опыт трудовой деятельности и заработок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, который позволяет привлекать детей от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул, а в феврале Росмолодежь предложила работу в студотрядах признать производственной практикой.

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    7 апреля 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков: Путин пока не звонил Овечкину, но поздравил его телеграммой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с рекордом в телеграмме, высоко оценив его спортивные достижения, хотя телефонного разговора с ним пока не состоялось, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что сам факт отправки телеграммы свидетельствует о высокой оценке президента спортивных успехов Овечкина. Он подчеркнул: «Пока по телефонному разговору с Овечкиным вам ничего рассказать не можем, его не было пока. Но, с другой стороны, сама по себе телеграмма поздравительная от главы государства свидетельствует действительно о том, что президент высоко ценит спортивные результаты Овечкина», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь также добавил, что в Кремле поздравляют Овечкина с его рекордом, подчеркивая радость за его успехи как одного из ведущих российских спортсменов. «Все мы, конечно, радуемся, его поздравляем», – добавил Песков.

    Ранее нападающий и капитан «Вашингтона» установил новый рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, когда забил 895-й гол, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

    Сам Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.

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    8 апреля 2025, 09:11 • Новости дня
    Мать оставила младенца в сугробе в поселке Хабаровского края

    Мать оставила шестимесячную дочь в сугробе поселка Горный в Хабаровском крае

    Tекст: Вера Басилая

    В поселке Горный Хабаровского края мать бросила свою шестимесячную дочь в сугроб, прокуратура начала проверку, а ребенка временно поместили в специализированное учреждение, сообщила прокуратура Солнечного района по Хабаровскому краю.

    В поселке Горный Хабаровского края мать оставила свою шестимесячную дочь в сугробе. После того, как информация распространилась в интернете, прокуратура Солнечного района приступила к проверке данного случая, передает РИА «Новости».

    На данный момент ребенок находится в специализированной организации для детей, и ее жизни ничего не угрожает. Кроме шестимесячной девочки, в семье есть еще один несовершеннолетний ребенок – мальчик, который также может быть изъят из семьи и передан в социальное учреждение. Прокуратура уже привлекла мать к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

    Прокуратура также намерена оценить деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе условия воспитания и проживания детей в семье. В момент происшествия в поселке была переменная облачность и легкий восточный ветер при температуре около 9 градусов тепла.

    Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко за жестокое обращение с ребенком, заключающееся в бросании его в сугроб.

    Газета ВЗГЛЯД также сообщала, что жительницу Кемеровской области приговорили к трем годам колонии за жестокое обращение с дочерью, включая удержание ее в сундуке и избиения электрическим шнуром.

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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