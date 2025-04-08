Школьнице из ДНР подарили щенка от имени Путина

Tекст: Александра Юдина

Ветеринары Подмосковья вручили девятилетней школьнице, переехавшей с семьей из Донецкой Народной Республики, щенка, передает ТАСС.

В государственной ветеринарной клинике в Мытищах девочке преподнесли щенка помеси шпица и лайки в возрасте 4-5 месяцев из приюта АНО «ЦСБЖ»,

Щенок был вакцинирован против различных инфекций и заболеваний, включая чуму, аденовирусные инфекции и бешенство.

Как сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков, ребенку также рассказали о правилах содержания и ухода за домашними питомцами. Щенок был зарегистрирован в едином региональном реестре.

Семья Анастасии переехала в Мытищи из Артемовска в ДНР. Девочка написала письмо президенту России, в котором рассказала о своей мечте иметь собаку. Щенка она решила назвать Тео.

В декабре прошлого года донецкая школьница Лариса Гогина получила подарок от российского президента Владимира Путина – щенка породы шпиц, который ей передал глава ДНР Денис Пушилин.