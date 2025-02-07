Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Путин обсудил с Совбезом вопросы развития Калининградской области
Путин обсудил с Совбезом создание условий для развития Калининградской области
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором главной темой стало развитие Калининградской области.
«Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области. Есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета безопасности. Поэтому пообсуждаем с учетом специфики самого региона все эти вопросы», – сказал глава государства, начиная мероприятие, передает ТАСС.
После этого президент передал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой для доклада.
Ранее Путин оценил работу правительства в 2024 году как удовлетворительную и результативную.