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Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане
Штурмовые отряды Вооруженных сил России развивают успех на западном направлении, выбивая украинские формирования с укрепленных позиций в Донбассе, сообщили в Минобороны России.
Подразделения российской армии продолжают активные наступательные действия в ходе проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны в Mах. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в западном направлении. Бойцы 67-й мотострелковой дивизии в ходе боев на северо-западе города взяли под контроль пять опорных пунктов и 59 зданий.
Противник понес значительные потери в живой силе и технике. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов, а также девять пунктов управления беспилотниками.
Одновременно штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут наступление в Константиновке. В юго-западной части населенного пункта продолжается зачистка территории от разрозненных групп противника. Только за минувшие сутки российские бойцы освободили 26 зданий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска захватили 57 зданий в северо-западной части Красного Лимана. За прошедшую неделю подразделения 67-й дивизии освободили 327 строений в данном населенном пункте. Несколькими днями ранее армия России вытеснила противника из 104 зданий в Константиновке.