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Российские войска за сутки захватили 57 зданий в Красном Лимане
Российские войска продолжили наступление в северо-западной части Красного Лимана, взяв под контроль пять опорных пунктов и несколько десятков строений.
Штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении Красного Лимана, уничтожая формирования ВСУ, передает Минобороны.
Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в ходе боев на северо-западе города успешно овладели пятью опорными пунктами противника, а также захватили 57 зданий.
Для изоляции района боевых действий на западной окраине населенного пункта экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-500. Удар был нанесен по боевикам 60-й механизированной бригады ВСУ, которые пытались отступить из города на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате атаки уничтожены до 30 украинских военных.
В целом за сутки потери противника составили до 40 человек. Кроме того, российские силы уничтожили три автомобиля, четыре роботизированных комплекса, девять пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир батальона с позывным Юпитер назвал стопроцентное освобождение Красного Лимана главной задачей российских войск.
Известно, что при отступлении из этого города украинские военнослужащие прикрываются мирными жителями.
ВС России за неделю освободили 327 зданий в Красном Лимане.