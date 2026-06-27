Tекст: Мария Иванова

Штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении Красного Лимана, уничтожая формирования ВСУ, передает Минобороны.

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в ходе боев на северо-западе города успешно овладели пятью опорными пунктами противника, а также захватили 57 зданий.

Для изоляции района боевых действий на западной окраине населенного пункта экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-500. Удар был нанесен по боевикам 60-й механизированной бригады ВСУ, которые пытались отступить из города на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате атаки уничтожены до 30 украинских военных.

В целом за сутки потери противника составили до 40 человек. Кроме того, российские силы уничтожили три автомобиля, четыре роботизированных комплекса, девять пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир батальона с позывным Юпитер назвал стопроцентное освобождение Красного Лимана главной задачей российских войск.

Известно, что при отступлении из этого города украинские военнослужащие прикрываются мирными жителями.

ВС России за неделю освободили 327 зданий в Красном Лимане.