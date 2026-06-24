Комбат «Юпитер»: ВСУ прикрываются мирными жителями, отступая из Красного Лимана

Tекст: Дарья Григоренко

Боевики Вооруженных сил Украины при отходе из Красного Лимана прячутся за спинами мирных жителей, рассказал командир с позывным «Юпитер», передает РИА «Новости».

«ВСУ, к сожалению, прикрываются мирным населением. Это было вот недавно с одной из групп, которой противник, отступая, двумя мирными жителями прикрывал свой отход. Мы не могли уничтожить противника, пока не начали кричать им, и пока они не легли, мы не смогли применить стрелковое оружие», – заявил российский офицер на видео Министерства обороны.

Красный Лиман выступает ключевым логистическим узлом и мощным укрепрайоном украинской армии. Через этот город идет снабжение украинских сил в Славянске и Краматорске. Освобождение Красного Лимана откроет российским войскам дорогу для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию, составляющую основу обороны ВСУ на севере ДНР. Важное тактическое значение населенного пункта также обусловлено его расположением у пересечения дорог, ведущих к этим городам.

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