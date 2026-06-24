Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Комбат: ВСУ прикрываются мирными жителями при отступлении из Красного Лимана
Комбат «Юпитер»: ВСУ прикрываются мирными жителями, отступая из Красного Лимана
Украинские военнослужащие используют гражданских лиц в качестве живого щита во время отступления из важного логистического центра Красный Лиман, сообщил командир мотострелкового батальона 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным «Юпитер».
Боевики Вооруженных сил Украины при отходе из Красного Лимана прячутся за спинами мирных жителей, рассказал командир с позывным «Юпитер», передает РИА «Новости».
«ВСУ, к сожалению, прикрываются мирным населением. Это было вот недавно с одной из групп, которой противник, отступая, двумя мирными жителями прикрывал свой отход. Мы не могли уничтожить противника, пока не начали кричать им, и пока они не легли, мы не смогли применить стрелковое оружие», – заявил российский офицер на видео Министерства обороны.
Красный Лиман выступает ключевым логистическим узлом и мощным укрепрайоном украинской армии. Через этот город идет снабжение украинских сил в Славянске и Краматорске. Освобождение Красного Лимана откроет российским войскам дорогу для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию, составляющую основу обороны ВСУ на севере ДНР. Важное тактическое значение населенного пункта также обусловлено его расположением у пересечения дорог, ведущих к этим городам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие освободили 46 зданий в северо-западной части Красного Лимана.
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