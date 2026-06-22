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Российские штурмовики выбили ВСУ из 46 зданий в Красном Лимане
ВС России освободили 46 зданий и взяли десять опорных пунктов в Красном Лимане
Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части Красного Лимана за сутки овладели десятью опорными пунктами ВСУ и очистили от противника 46 зданий, сообщило Министерство обороны.
Военнослужащие 25-й армии продолжают уничтожение сил противника и наступление на западном направлении в Красном Лимане, сообщает в Max Минобороны.
Бойцы 67-й мотострелковой дивизии успешно овладели десятью опорными пунктами в северо-западной части населенного пункта.
В ходе зачистки от украинских вооруженных формирований освобождено 46 зданий. За сутки точным огнем ликвидировано до 30 боевиков.
Также российские военные уничтожили два автомобиля и квадроцикл. Кроме того, противник лишился шести дистанционно управляемых роботизированных комплексов.
Два дня назад Министерство обороны сообщило об очистке от украинских боевиков 47 зданий в Красном Лимане.
Днем ранее подразделения 67-й дивизии захватили в северо-западной части Красного Лимана семь опорных пунктов противника.
За прошедшую неделю российские военнослужащие освободили в Красном Лимане 251 строение.