Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Штурмовики в Красном Лимане за сутки взяли под контроль 43 здания
Российские штурмовые отряды уничтожили нескольких боевиков 120-й бригады теробороны ВСУ в Красном Лимане в последние сутки, взяты под контроль пять опорных пунктов и 43 здания, сообщило Минобороны.
Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в ходе наступления на западном направлении в городе взяли под контроль пять опорных пунктов и 43 здания, указало ведомство в Max.
Военнослужащие завершили уничтожение боевиков 120-й бригады территориальной обороны ВСУ. Украинские военные были заблокированы в северо-западной части города.
За минувшие сутки потери противника составили до 30 человек. Кроме того, российские силы уничтожили пикап, два квадроцикла, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса и девять пунктов управления беспилотниками.
Двумя днями ранее бойцы 67-й мотострелковой дивизии освободили 46 зданий в северо-западной части Красного Лимана. До этого штурмовые отряды 25-й армии ликвидировали несколько десятков украинских боевиков в городской застройке.