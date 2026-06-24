Tекст: Алексей Дегтярёв

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в ходе наступления на западном направлении в городе взяли под контроль пять опорных пунктов и 43 здания, указало ведомство в Max.

Военнослужащие завершили уничтожение боевиков 120-й бригады территориальной обороны ВСУ. Украинские военные были заблокированы в северо-западной части города.

За минувшие сутки потери противника составили до 30 человек. Кроме того, российские силы уничтожили пикап, два квадроцикла, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса и девять пунктов управления беспилотниками.

Двумя днями ранее бойцы 67-й мотострелковой дивизии освободили 46 зданий в северо-западной части Красного Лимана. До этого штурмовые отряды 25-й армии ликвидировали несколько десятков украинских боевиков в городской застройке.