  • Новость часаСенатор Джабаров: США никогда не были нейтральными в конфликте на Украине
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    Американский стройбат выдал планы агрессии против России на Балтике
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    Силы ПВО за неделю уничтожили более 4,5 тыс. беспилотников ВСУ
    ОСК: Российские подводные дроны смогут уничтожать авианосцы противника
    Лавров назвал неизящными заявления Рубио об Анкоридже
    Вице-премьер Новак заявил о достаточных запасах топлива в России
    Миллер сообщил о темпах строительства гигантского газового комплекса в Усть-Луге
    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника
    Россельхознадзор приостановил поставки всей рыбы из Армении
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

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    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

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    26 июня 2026, 12:53 • Новости дня

    ВС России за неделю освободили 327 зданий в Красном Лимане

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения 67-й дивизии ВС России за неделю овладели 50 опорными пунктами и освободили 327 зданий в Красном Лимане, сообщило Министерство обороны.

    В течение недели российские военнослужащие планомерно ликвидировали разрозненные силы украинской армии в населенном пункте Красный Лиман, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Подразделения 67-й дивизии добились существенных успехов. Бойцам удалось взять под контроль 50 опорных пунктов и освободить 327 зданий.

    За прошедшие семь дней противник понес серьезные потери на этом направлении. Украинские войска лишились более 220 человек личного состава, четырех бронемашин, двух орудий полевой артиллерии.

    Российские штурмовые отряды уничтожили заблокированных боевиков украинской теробороны в Красном Лимане.

    Двумя днями ранее бойцы 67-й мотострелковой дивизии очистили от противника 46 зданий в северо-западной части города.

    До этого подразделения 25-й армии овладели пятью опорными пунктами вооруженных сил Украины.

    25 июня 2026, 14:42 • Новости дня
    Боевики «Азова» и иностранные наемники оказались заблокированы в Константиновке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Константиновке заблокированы иностранные наемники и боевики запрещенного в России нацбатальона «Азов» (признан экстремистским), рассказал заместитель командира штурмового отряда танкового полка группировки «Юг» с позывным Опер.

    По его словам, наступление ведется малыми группами, передает РИА «Новости». Артиллерия и ударные дроны полностью отрезали украинские подразделения от снабжения и ротации.

    «Наши бойцы вскрывают все эти укрепления и освобождают от противника. Я думаю, они уже скоро будут сдаваться в плен. Шансов выйти оттуда живыми у них практически нет», – сообщил российский офицер.

    По словам военного, выявленные укрытия противника эффективно уничтожаются высокоточными снарядами «Краснополь» и беспилотниками. Собеседник агентства подчеркнул, что взятие города обеспечит российской армии надежный плацдарм для дальнейшего уверенного наступления.

    Расположенная в 55 километрах от Донецка Константиновка ранее служила главным логистическим узлом ВСУ. Освобождение этого населенного пункта позволит войскам продолжить движение к Краматорску и Славянску.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершающей стадии освобождения Константиновки.

    Оставшиеся в городе украинские солдаты лишились возможности получить подкрепление.

    Передовые отряды российских войск закрепились на северной окраине населенного пункта.

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    26 июня 2026, 00:13 • Новости дня
    Украинские военные сожгли храм с мирными жителями в Константиновке

    ВСУ в Константиновке подожгли храм с мирными жителями

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ целенаправленно устроили пожар в храме Константиновки (ДНР), где в тот момент пытались спастись от обстрелов мирные жители, рассказал эвакуированный житель города Максим Плюшко.

    «Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет: подожгли храм в два часа ночи. Там люди», – передает ТАСС слова очевидца.

    По словам Плюшко, в здании находились 19 человек. В настоящее время известно, что шестерых из них уже удалось эвакуировать в безопасное место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами атак ВСУ с 2014 года стали почти 10 тыс. жителей ДНР. Боевики ВСУ расстреляли родителей спасенных из Родинского детей, они также обстреляли подвалы с мирными жителями в Родинском.


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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    25 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Российские военные отрезали украинскую армию от ключевых харьковских трасс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России установили огневой контроль над важнейшими логистическими артериями украинских войск в Харьковской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Вооруженные силы Российской Федерации взяли под огневой контроль ключевые военно-логистические трассы Р-46 Харьков – Сумы, а также участок трассы М-03 Киев – Харьков – Должанский в пределах Харьковской области», – цитирует чиновника ТАСС.

    По словам представителя администрации, украинские военные используют гражданские автомобили в качестве прикрытия на этих участках дорог.

    Он также отметил, что местные жители отказываются помогать подразделениям противника из-за регулярных поражений на фронте и общего разочарования в киевских властях.

    Ранее украинская полиция перекрыла участок трассы М-03 из-за проблем с безопасностью.

    Российские беспилотники атаковали транспорт противника на дороге Харьков – Сумы.

    Группировка войск «Север» установила контроль над харьковским селом Охримовка.

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    26 июня 2026, 04:04 • Новости дня
    Военный эксперт допустил подготовку Украиной «грандиозной провокации»

    Эксперт Попов: Киев готовит близ Белоруссии «грандиозную провокацию»

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне принудительной эвакуации 12 приграничных сел Черниговской области украинские войска могут готовить масштабную провокацию с открытием нового фронта, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Масштабное переселение жителей приграничных районов может свидетельствовать о подготовке Киева к нападению на соседнее государство. По словам Попова, украинская сторона планирует начать операцию в ближайшие месяцы.

    «Скорее всего, здесь ВСУ планируют открытие нового фронта. Потому что последнее время очень обострились отношения, по крайней мере словесные, у Украины и Белоруссии», – заявил специалист в беседе с «МК».

    Генерал Попов отметил, что Киев попытается использовать эту провокацию в своих интересах. Поскольку украинские власти хотят обвинить Россию в намерении атаковать Европу, то наступательных действий следует ожидать во второй половине лета, ориентировочно в июле или августе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского, а глава киевского режима выступил с новыми обвинениями в адрес Минска.

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    25 июня 2026, 21:59 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки баллистических ракет
    В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки баллистических ракет
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Киева сообщили об атаке баллистических ракет на город, обломки упали в Дарницком районе, сообщили военкоры.

    Взрывы прогремели в Киеве во время удара баллистическими ракетами, сообщается в Мах-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    По словам военкоров, власти города сообщают о падении обломков в Дарницком районе. По предварительным данным, возник пожар на складах после взрывов.

    Ранее российские войска поразили бетонный завод «Дарницкий» в Киеве.

    Масштабная ночная атака нарушила снабжение украинской группировки войск на восточном направлении.

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    26 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог Ткаченко опроверг слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Подпись США под итоговым заявлением G7, на которую ссылается Эммануэль Макрон, можно назвать началом дрейфа администрации Дональда Трампа в сторону от прежней позиции по украинскому кризису. Но практических шагов на этом направлении Штаты пока не предпринимают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, заявление президента Франции об обратном – самообман.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об утрате Вашингтоном статуса нейтрального посредника по Украине, пытается выдать желаемое за действительное», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что США по итогам саммита «Большой семерки» действительно подписали заявление, в котором говорилось о поддержке Киева и усилении давления на Москву. «Такой шаг администрации Дональда Трампа можно назвать началом дрейфа в сторону от прежней позиции, согласно которой война в Европе совершенно не касается США. В то же время в практической части никаких изменений в американской политике пока не наблюдается», – рассуждает собеседник.

    «Так, Америка не вовлечена в конфликт в тех масштабах, как это было при президентстве Джо Байдена. Поставки вооружений осуществляются за деньги, и Вашингтон не менял их приоритетность: Европа все еще где-то в конце очереди на оружие и технику», – детализировал Ткаченко. При это он отметил, что определенные перемены происходят в дипломатическом поле.

    На этом фоне политолог упомянул недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио, который признал: Штаты не являются нейтральным посредником на Украине. «Слова Рубио, подпись США под итоговым заявлением G7 – это наибольшее, чего удалось достигнуть европейским лидерам», – полагает спикер.

    Кроме того, утверждение Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией по Украине, продолжил аналитик. «Все, что в последнее время делает Запад, – это попытка остановить боевые действия, поскольку есть понимание: Украина держит линию фронта из последних сил, и ресурсов, вооружений – кроме дронов – никаких особо нет», – напомнил Ткаченко.

    «Поэтому, как полагают в европейских столицах, чем скорее военная фаза конфликта закончится, тем будет лучше для Украины и для Запада», – добавил собеседник. По его мнению, с этим связаны и заявления лидеров Европы о необходимости немедленно достичь перемирия и начать переговоры по линии боевого соприкосновения.

    «России следует сделать из этого следующий вывод: нынешние средства убеждения европейцев в том, чтобы они не расширяли свое вовлечение в конфликт, не действуют. В этой связи нужно изобретать новые дипломатические средства либо сконцентрироваться на военной операции, что, исходя из заявлений Владимира Путина, мы и сделали. Решение добиться усиления наших переговорных позиций за счет продвижения в зоне СВО остается прежним», – заключил политолог.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    26 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Российская авиация ударила бомбами ФАБ-500 по пунктам управления дронами ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении пунктов управления дронами ВСУ бомбами ФАБ-500

    Российская авиация ударила бомбами ФАБ-500 по пунктам управления дронами ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Массированные удары авиабомбами ФАБ-500 пришлись по пунктам дислокации морской пехоты и центрам управления беспилотниками украинской армии в ДНР, Днепропетровской и Сумской областях, сообщило Минобороны.

    Воздушно-космические силы нанесли серию результативных ударов авиабомбами ФАБ-500 по объектам противника, следует из сообщения в Max Минобороны.

    В районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области три авиабомбы поразили пункт временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

    Кроме того, четыре снаряда были сброшены на пункт управления беспилотными летательными аппаратами первой бригады оперативного назначения украинских войск. Данный объект находился в районе населенного пункта Грузское в ДНР.

    Еще две авиабомбы успешно отработали по пункту управления дронами 105-й бригады территориальной обороны противника. Эта цель располагалась в населенном пункте Великая Писаревка на территории Сумской области.

    Экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения пункта управления беспилотниками 15-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в ДНР.

    Днем ранее российская авиация разгромила базы украинских операторов дронов в районе населенных пунктов Светлое и Нижняя Журавка.

    До этого истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили пункты дислокации и управления БПЛА ВСУ в Доброполье, Кучерове Яре и Николаевке.

    Видео ударов ВС России по пунктам управления дронов ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    26 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    На Совете атаманов в Москве рассказали о новых подразделениях БПЛА из казаков

    Совет атаманов в Москве заявил о создании подразделений БПЛА из казаков

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве прошел Совет атаманов Всероссийского казачьего общества, на котором обсудили участие в спецоперации и формирование новых подразделений беспилотных систем.

    В заседании приняли участие представители 13 казачьих войск России. Открыл мероприятие всероссийский атаман Виталий Кузнецов, отметивший важность участия казаков в мобилизационном резерве страны.

    «Мы успешно решаем большую часть стоящих перед казачеством задач, в том числе по обеспечению безопасности государства и защите ее интересов», – сказал он.

    Кузнецов подчеркнул, что участие в специальной военной операции стало ключевым направлением деятельности российского казачества.

    На совете было объявлено о создании оперативного штаба по включению казаков в подразделения беспилотных систем, который начнет работу 29 июня 2026 года.

    Оперативные штабы сформируют во всех 13 войсках для упрощения поступления казаков в подразделения для обучения и подготовки.

    Также участники определили дату Большого круга Всероссийского казачьего общества. Он состоится 1 декабря 2026 года в храме Христа Спасителя. До этого времени планируется принять в состав общества Запорожское, Донецкое и Херсонское окружные казачьи общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологде в апреле прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков. Казаков бригады «Терек» наградили за мужество на передовой. Потомок Николая I казак Дорошин стал командиром операторов дронов в зоне СВО.

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    26 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    В Госдуме предложили ответ на «40-дневную операцию» Зеленского

    Депутат Колесник: ВС России применили не все средства нападения в рамках СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на фоне планов Киева устроить длительную кампанию по «принуждению Москвы к миру» могут нанести удары по предприятиям в Европе, выпускающим вооружение и технику для нужд ВСУ, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Колесник заявил, что Россия активизирует удары в зоне проведения спецоперации на фоне планов Киева устроить длительную кампанию по принуждению Москвы к миру, он также не исключил, что целями могут стать европейские заводы, передает «Газета.Ru».

    «Лучшая защита – это нападение. Ничего ты с этим не сделаешь, мы все равно к этому придем и все равно будем наносить удары по объектам, где производятся дроны, ракеты», – подчеркнул парламентарий. По его словам, атаки по объектам, поставляющим оружие противнику, заставят европейцев прийти в себя.

    Колесник также отметил, что Вооруженные силы России еще не задействовали весь арсенал средств поражения. Он добавил, что Москва не намерена ограничиваться только оборонительными действиями в условиях участившихся атак на российские регионы и мирное население.

    В мае депутат Андрей Колесник предложил нанести превентивные удары по европейским производствам беспилотников.

    Военный эксперт Юрий Кнутов допустил переход России к силовым методам для нарушения логистики поставок западного оружия.

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    25 июня 2026, 16:47 • Новости дня
    Военкор: На фоне успехов ВС России противник хочет поселить в россиянах чувство беспомощности
    Военкор: На фоне успехов ВС России противник хочет поселить в россиянах чувство беспомощности
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия, которая с ходе спецоперации Россия противостоит не только украинской армии, но и совокупному технологическому потенциалу стран НАТО, ведет успешные наступательные действия. Однако Киев террористическими атаками пытается воздействовать на российское общество и вызвать в нем чувство беззащитности. О том, как бороться с этим явлением, газете ВЗГЛЯД рассказал военкор Александр Сладков.

    «За четыре года СВО перед нашей страной возникали различные вызовы: недостаток опыта, боеприпасов, беспилотных систем, радиоэлектроники. Все эти вопросы сегодня успешно решались государственными и частными корпорациями, а также «народным ВПК», – отметил Александр Сладков, военный корреспондент бригады Невского добровольческого корпуса.

    По его словам, в ходе спецоперации нашей стране противостоят не только ВСУ, которые по своему профессиональному уровню и мотивации гораздо выше, чем любая европейская армия, не считая российской, но и весь технологический потенциал стран НАТО. «Более 50 стран поставляют Киеву вооружение и боеприпасы, делегируют ВСУ апробацию новых технологий, делятся разведданными, полученными в том числе космическими группировками США и их союзников», – напомнил он.

    Тем не менее российские силы движутся вперед, освобождая Донбасс и другие регионы и уничтожая военные объекты врага. «ВС РФ показали, что умеют воевать с любым противником в любых условиях», – подчеркнул собеседник.

    Видя свое поражение на поле боя, противник вместе с Западом, по его словам, ударами по российской инфраструктуре, актами террора и санкциями хочет навязать российскому обществу ощущение беззащитности перед внешними вызовами.

    «Только стойкость и сплочение россиян помогут справиться со всеми вызовами и победить. Нельзя поддаваться попыткам противника сформировать у гражданской части общества ощущение беспомощности, в то время как российская армия реально продвигается в СВО», – призвал спикер.

    При этом он подчеркнул, что сейчас «настроение в обществе и в войсках нормальное». «Люди ездят на работу, в магазины, гуляют в парках, государственное регулирование в стратегических сферах, в том числе в топливной, работает должным образом», – сказал Сладков.

    Военкор добавил, что на государственном уровне уже приняты решения как о дополнительной защите инфраструктурных объектов, так и о новых долгосрочных приоритетах в области безопасности страны. «Сейчас в России активно развивается недавно сформированный род войск беспилотных систем, который уже демонстрирует внушительные результаты. Также наращивается количество БЭК, передвижных наземных транспортных комплексов. В военных училищах и академиях сформированы более двадцати кафедр для подготовки командного состава. Речь идет о долгосрочной стратегии, а не просто о поддержке оперативных интересов нашей страны», – подытожил Сладков.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о продвижении российских войск по всей линии фронта. Серьезные результаты достигнуты в Харьковской и Сумской областях, но наиболее динамичная ситуация в ДНР. Бои за передовые форпосты Славянско-Краматорской агломерации – Константиновку и Красный Лиман – вступают в завершающую стадию. До окраин городов осталось около 10 км. Фактически это начало операции по освобождению последней агломерации Донбасса.

    На этом фоне единственным способом хоть как-то замедлить продвижение ВС РФ Киев видит усиление ударов по глубокому российскому тылу.

    «Все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми в Белгородской области либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой», – отмечал в этой связи президент России Владимир Путин.

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    25 июня 2026, 13:48 • Новости дня
    Штурмовики за сутки освободили 127 зданий в Константиновке
    Штурмовики за сутки освободили 127 зданий в Константиновке
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Штурмовые отряды группировки «Южная» продолжили активное наступление в Константиновке в ДНР, ведется зачистка юго-западных районов города, сообщило Минобороны.

    За минувшие сутки штурмовым подразделениям удалось освободить 127 зданий, указало ведомство в Max.

    Российские военные продолжают планомерную зачистку юго-западной части населенного пункта, уничтожая разрозненные группы украинских боевиков. Наступление развивается на всех ключевых направлениях.

    В ходе боевых действий противник понес значительные потери. Уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 18 автомобилей, а также 20 наземных робототехнических комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские штурмовые отряды заняли 114 зданий в юго-западной части Константиновки.

    Днем ранее бойцы группировки «Юг» выбили украинских боевиков из 128 городских строений.

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    26 июня 2026, 03:52 • Новости дня
    Bloomberg: Две страны ЕС выразили опасения запретом на въезд участникам СВО

    Bloomberg: Рим и Париж опасаются запрета на въезд участникам СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Италия и Франция с опаской относятся к предложению Европейского союза о запрете въезда бывших участников спецоперации в страны ЕС, пишут СМИ.

    «Обе страны опасаются, что нынешнее предложение может открыть путь к повсеместному запрету на въезд россиян, и считают, что целенаправленный запрет на поездки лучше решать с помощью визовой политики, а не санкций», – передает Bloomberg.

    Италия и Франция отметили, что предложение ЕС о запрете въезда бывших российских военнослужащих оставит государствам-членам право решать, кто воевал, а кто нет, что непросто установить, заявили некоторые источники.

    Среди других спорных моментов – вопрос о том, как управлять ограничением цен на нефть в России, учитывая высокие текущие цены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС официально продлил антироссийские санкции на год. Евродепутат заявил о неприятии гражданами ЕС антироссийской политики. Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС.


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    25 июня 2026, 20:58 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 28 украинских беспилотников
    Силы ПВО за день уничтожили 28 украинских беспилотников
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над шестью регионами России, Азовским и Черным морями, сообщило Министерство обороны России.

    В течение 12 часов дежурными средствами ПВО были успешно перехвачены и ликвидированы 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в Max Минобороны.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Самарской областей, а также над республиками Башкортостан и Крым. Кроме того, беспилотники уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

    Ранее обломки сбитых беспилотников рухнули в промзоне Уфы.

    Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь со среды на четверг.

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    26 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали об атаках заградотрядов на солдат ВСУ у Новой Сечи

    Заградотряды у Новой Сечи атакуют пытавшихся отступать солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки разгромили противника и продвинулись на всех направлениях, узнав об атаках заградотрядов ВСУ на своих сослуживцев на Сумском направлении.

    «В районе села Новая Сечь действуют заградительные отряды ВСУ, которые атаковали несколько групп военнослужащих 71 оаэмбр, пытавшихся отступить из населенного пункта», – сообщили бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а в Сумском районе продвинулись на 22 участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в Писаревке, в селе Новая Сечь и их окрестностях.

    По словам «Северян», в Черниговской области выведенные из Константиновки (ДНР) военнослужащие 2-го батальона 93 омбр ВСУ распределяются в боевые группы.

    На Харьковском направлении штурмовики продолжают наступать на посёлок Казачья Лопань и прилегающие лесные массивы.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 14 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях населенного пункта. На трёх участках бойцы продвинулись до 800 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом. Российские военные отрезали ВСУ от ключевых харьковских трасс. Эксперт Марочко сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом.

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    26 июня 2026, 06:22 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом

    Марочко сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ безуспешно пытается компенсировать острую нехватку личного состава на Купянском и Волчанском направлениях с помощью массового применения беспилотников, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо проседания фронта противника в Харьковской области, то действительно сейчас есть нехватка сил как на Купянском участке, так и на Волчанском. Пытается украинское командование компенсировать это все дронами, но у них не получается стабилизировать фронт», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, Киев не способен удержать позиции из-за мощного давления российской армии. Он добавил, что в настоящий момент развернулись активные боевые действия за контроль над населенным пунктом Малая Волчья.

    Кроме того, ВС России осталось меньше километра до Казачьей Лопани, сообщал Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование бригады ВСУ обменяло 50 солдат на внедорожник для врио комбрига. Российские военные отрезали ВСУ от ключевых харьковских трасс. Российские беспилотники атаковали транспорт противника на дороге Харьков – Сумы.



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