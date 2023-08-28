Папа Римский Франциск призвал российскую молодежь не отказываться от «наследия великой матушки-России»

Tекст: Антон Антонов

«Никогда не забывайте о наследии, – заявил понтифик в онлайн-обращении. – Вы наследники великой России. Великой России святых, правителей. Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности».

Он призвал «никогда не отказываться от этого наследства». Папа римский заявил: «Вы наследники великой матушки-России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть россиянами».

В 2022 году понтифик предъявил двум народам России, бурятам и чеченцам, коллективное обвинение в якобы особой жестокости на Украине. Позднее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Ватикан извинился за слова папы Франциска, инцидент полностью исчерпан.

Кроме того, папа римский выступил с «мирной миссией» по Украине. Однако украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана.