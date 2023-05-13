Зеленский отверг мирную инициативу Ватикана и возможность переговоров с Путиным

Зеленский отверг посредничество Ватикана по мирному урегулированию и возможность переговоров с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что для мирного урегулирования Киеву не требуется посредничество Ватикана, также президент Украины отверг идею переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.

Зеленский сказал, что урегулирование ситуации на Украине возможно только на основе предложенной им «мирной формулы». Комментируя инициативы Ватикана по урегулированию, Зеленский заявил: «При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники». Он сказал, что Украине «нужен справедливый мир». Кроме того, на вопрос о готовности при необходимости вести переговоры с Путиным, Зеленский ответил, что ему «не о чем» говорить с президентом России, передает ТАСС со ссылкой RAI.

Напомним, Зеленский после встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску. Как отмечают блогеры, папа Франциск подарил Зеленскому бронзовую скульптуру, представляющую оливковую ветвь, символ мира, а Зеленский подарил понтифику «картину с сюжетом об убийстве детей и икону, написанную на бронежилете».