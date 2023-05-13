Блогеры обратили внимание на символические подарки папы Римского и Зеленского

В Сети обратили внимание на «воинственный» подарок президента Украины Владимира Зеленского в ответ на сувенир папы Римского, символизирующий мир.

«Папа Франциск подарил Зеленскому бронзовую скульптуру, представляющую оливковую ветвь, символ мира. В ответ Зеленский подарил ему картину с сюжетом об убийстве детей и икону, написанную на бронежилете», – отметила в Telegram-канале Небожена.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в субботу инициативы Ватикана по урегулированию, заявил, что его страна не нуждается в посредниках. Он заявил, что переговоры могут быть только по его «мирной формуле». Также Зеленский заявил, что с Путиным говорить «не о чем», передает ТАСС.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что пригласил папу Римского Франциска к реализации украинской «формулы мира», как единственном действенном алгоритме достижения справедливости, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский после встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.

Напомним, папа Римский Франциск сообщил о «мирной миссии» Ватикана по Украине, не раскрыв деталей. Как сообщил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, папа римский призвал Украину отказаться от наступления.