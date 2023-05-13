Зеленский прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским Франциском

Украинский президент Владимир Зеленский после встречи в Риме с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони прибыл в Ватикан на аудиенцию к папе Римскому Франциску.

Аналитики считают встречу Зеленского с папой Римским его главным этапом нынешней поездки в Рим, передает РИА «Новости». Нынешний визит Зеленского в Ватикан стал вторым, впервые он побывал здесь в феврале 2020 года.



За два часа до визита Зеленского папа Франциск написал в Twitter, что просит Богоматерь Фатимскую «помочь в создании путей диалога, ведущего к миру».

Зеленский утром субботы прибыл в римский аэропорт Чампино. При этом о визите украинского лидера в итальянскую столицу стало известно только в полдень. При этом итальянцев возмутил приезд Зеленского.



