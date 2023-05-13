Итальянцев возмутил приезд Зеленского

Пользователи Twitter осудили визит Зеленского в Италию

Интернет-пользователи возмутились визитом президента Украины Владимира Зеленского в Италию.

«Только не это», – написал один из пользователей Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).

Еще один пользователь выразил удивление тем, что Зеленский отправился в очередную зарубежную поездку, передает РИА «Новости».

Также читатель считает, что Зеленский приехал в Италию, чтобы просить об очередном пакете помощи для Киева.

«Возвращайся к себе домой», – призвали президента Украины.

Кроме того, читатели задались вопросом о том, почему правительство Италии должно «подобострастно» помогать Киеву.

Напомним, Зеленский утром субботы прибыл в римский аэропорт Чампино, где его встретил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.