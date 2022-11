США переводят Украину на дешевые вооружения Украинские фейки вынудили папу римского оскорбить народы России 29 ноября 2022, 14:58

Фото: Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова,

Алёна Задорожная,

Евгений Поздняков

Папа римский оказался ретранслятором антироссийских фейков. Понтифик предъявил двум народам России, бурятам и чеченцам, коллективное обвинение в якобы особой жестокости на Украине. Показательно, что в этот же день популярная мировая газета The New York Times выпустила материал о «новой Буче» в Херсонской области. Как глава католиков стал очередной жертвой информационной войны против России? Папа Римский Франциск, глава всех католиков мира, имеющий титул «наместника Бога на земле», в интервью журналу Americamagazine (который издает орден иезуитов) заявил, что якобы «самой жестокой частью российских войск на Украине» являются люди, воспитанные вне «русской традиции». В качестве примера глава католической церкви привел бурятов и чеченцев. Понтифик также заявил, что «если есть люди – мученики, то должны быть и те, кто их мучает». Заявление главы Римско-католической церкви вызвало острую реакцию в России. В частности, посол в Ватикане Александр Авдеев заявил протест из-за публикации. По его словам, руководству папской дипломатической службы выражено возмущение «странными высказываниями». Посол подчеркнул, что «единство многонационального российского народа непоколебимо и никому не удастся поставить его под сомнение». Резко раскритиковала слова папы римского официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, это запредельное извращение истины. Она также напомнила, что в девяностых – начале двухтысячных годов говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а «теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских». Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «непонятно, откуда такой информацией обладает папа римский, но если уж человек такого уровня публично ее озвучивает, ему бы следовало сначала перепроверять свои источники». «С 2015 года украинской пропагандой действительно разгонялись фейки про бурятов. Дело в том, что им нужно было как-то доказать наличие Российской армии в Донбассе, а поскольку русские и украинцы визуально не отличаются, они придумали такой визуальный образ в виде бурятов», – рассказал собеседник. «Сегодня на Украине, по сути, происходит расчеловечивание русских. Рассказывая о преступлениях бурятов и чеченцев, они интуитивно подразумевают, что русские не так уж и сильно отличаются от них, и все-таки мы один народ. А кто же тогда плохой и жестокий? Именно так они и придумали фейк про бурятов и чеченцев», – полагает собеседник. Неудивительно, что трансляция украинских фейков уважаемым духовным лицом, главой более чем миллиардной паствы вызвало недоумение и возмущение в России. «Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей – а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население, – как минимум странно», – отреагировал на слова Франциска глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. «Если наших воинов заметили, значит, они хорошо делают свое дело», добавил бурятский руководитель. Глава буддийской традиционной сангхи (общины) России, хамбо-лама Дамба Аюшеев во вторник заявил, что проживающие в Сибири и на Дальнем Востоке люди не жестокие, а стойкие и выносливые, вынужденные повторно защищать Родину от фашизма. В своем Telegram-канале руководитель российских – и в том числе бурятских – буддистов выразил сожаление, что это непонятно «европейским латинцам». На резкое заявление главы католиков отреагировал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В Telegram-канале он отметил, что «папу римского и других европейских лидеров не устраивает жесткая и ультимативная позиция главы Чеченской Республики против всемирного ЛГБТ-лобби». Слова понтифика не одобрили и в Русской православной церкви. Патриарший экзарх Африки, митрополит Клинский Леонид в своем Telegram-канале указывает на то, что «Запад, включая Римско-католическую церковь, давно перестал быть барометром нравственности и порядочности». «Ждем объяснения папского двора, что и как «мы не так поняли», – иронизирует представитель РПЦ. «Реплика понтифика относительно жестокости бурятов и чеченцев вызывает по меньшей мере недоумение. Непривычно слышать подобное от одного из авторитетных духовных лидеров, призвание которого объединять людей, призывать к миру и согласию», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. «В этом высказывании мне видятся признаки разобщения, ведь подобные слова могут оскорбить национальные чувства этих народов. Возможно, это происходит от недостатка достоверной информации у папы римского», – отметил собеседник. «Вместе с тем мне известно о том, что понтифик предлагал свои усилия в плане миротворчества для обмена военнопленных. Такие усилия можно только приветствовать. Но для осуществления этих важных шагов нужно отчетливо понимать происходящее», – добавил он. «Думаю, понтифику стоило бы посетить Донбасс, ту же Белгородскую область, послушать людей, которые подвергаются ежедневным обстрелам ВСУ, понять, как юго-восток Украины жил последние восемь лет и что побудило его граждан объединиться с Россией», – полагает Брод. Глава Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты Максим Григорьев обратил внимание на то, что «слова папы римского совершенно некорректны и даже носят некий оттенок расизма». «Понтифику не пристало давать такие оценки и выступать против каких-либо национальностей. Я считаю, это нарушение всевозможных норм, в том числе этических», – отметил собеседник. «Кроме того, очевидно, что западные спецслужбы представляют самую разную информацию, в том числе и в Ватикан, а впоследствии она оказывается фейком. И это абсолютно неприемлемо», – подчеркнул эксперт. Отметим, что Святой престол попытался смягчить эффект от заявления своего главы. Ватикан ценит добрые отношения с Москвой и надеется на их развитие, сообщил дипломатический источник в городе-государстве. Источник отметил, что в Ватикане не хотели обидеть народы России. «Будем выяснять, перепроверять переводы», – сказал он. Тем не менее высказывание папы римского уже было опубликовано и процитировано в формулировке, оскорбительной для нескольких народов России. Показательно, что выступление оплота христианской добродетели, который ранее позволял себе независимую точку зрения и за это подвергался нападкам со стороны Киева, на сей раз, по сути, оказалось частью очередной антироссийской кампании. Одновременно с Франциском об украинских «мучениках», якобы пострадавших от россиян, заговорили в западных СМИ. Киев предъявил «херсонскую Бучу» Ранее Москве вменялись обвинения в жестокости в Буче, Изюме и Лимане. Теперь же о подобном пишет газета The New York Times. Указывается, что в селе Правдино под Херсоном якобы нашли свидетельства зверств российских военных. Издание утверждает, что обнаружена братская могила, в которой захоронены трупы со связанными руками и пулевыми отверстиями в головах. «Запад пытается разыграть информационно-пропагандистский «сериал», используя Херсонскую область как основное место действия. Один из продюсеров, определенно, Владимир Зеленский. Первая серия – это заявления лидера киевского режима о том, что на «освобожденных территориях» было зафиксировано более четырехсот военных преступлений Вооруженных сил России», – сказал Александр Малькевич, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. «Вторая серия – заявление издания Bild о том, что было найдено 432 тела мирных жителей. Постепенно стали подключаться Reuters и СБУ, говорившие о найденных девяти пыточных. Сейчас мы можем наблюдать начало новой серии. Происходит попытка максимального закрепления тезиса о «зверствах» российских солдат», – акцентирует эксперт. «В отличие от Бучи, Изюма и Купянска, Херсон – большой город. Это во многом культовое место – основанный Потемкиным и ныне захваченный ВСУ областной центр Российской Федерации, он превратился в идеальное место для организации очередной крупной провокации», – подчеркивает собеседник. На эту тему «Мы неоднократно выявляли, как украинские власти создают фейки, специально убивая людей. Затем западные журналисты снимают эту «кровавую картинку» и дезинформация разлетается по всему миру», – в свою очередь отметил Григорьев. «Обо всем этом уже много раз говорилось, однако на Западе действует жесточайшая цензура, и те журналисты, которые пытаются рассказать правду, подвергаются гонениям. Вместе с тем мы стараемся доносить миру реальную точку зрения, разоблачаем эти фальсификации. Нужно продолжать это делать еще активнее», – подчеркнул член Общественной палаты. Малькевич также отмечает, что «Киев решает две задачи». «Во-первых, идет реальное уничтожение тех, кто работал в органах власти Херсонской области. С теми, кто остался, сводят счеты. Их казнят, а потом предъявят их же тела в качестве доказательств «злодеяний» российского режима», – говорит он. «Мы должны прекратить информационное заискивание перед Западом. Нас там никто не хочет слышать. Есть две трети Земли – Африка, Латинская Америка, Азия. Там остались вменяемые люди. Там нет оголтелой антироссийской пропаганды. Мы должны работать с ними, на их языках. Важно донести им правду о происходящих событиях», – подчеркнул Малькевич. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2