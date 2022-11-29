Посол Авдеев передал протест из-за речи папы римского о ВС России

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29 ноября, вторник | Последнее обновление — 13:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские силы освободили Перше Травня и Андреевку в ДНР
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Украинские силовики, которые сражаются против русских солдат, устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови простых украинцев.
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Магия как литературный прием присутствует не только у Роулинг, но и у Льюиса и Толкина, в русских сказках, у Пушкина и очень много где еще. Когда Емеля едет верхом на печи – это не «богомерзкое колдовство», а именно литературный прием.
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Демпартия, желающая разбавить белое население Штатов до его полного исчезновения и таким образом сделать свою власть вечной и несменяемой, кажется, жестоко ошиблась. Последние выборы в Конгресс показали интересную динамику.
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Посол Авдеев передал протест из-за речи папы римского о ВС России
Посол России в Ватикане Авдеев передал протест из-за высказывания Папы Римского Франциска о российских военных
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Посол России в Ватикане Александр Авдеев отдал протест из-за опубликованной в журнале Americamagazine речи Папы Римского Франциска о якобы «жестокости» российских военных.
По его словам, руководству дипломатической службы Ватикана выражено возмущение «странными высказываниями». Посол подчеркнул, что «единство многонационального российского народа непоколебимо и никому не удастся поставить его под сомнение», передает ТАСС.
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в комментарии газете ВЗГЛЯД предложил ему лично посетить Донбасс и освобожденные территории Украины, чтобы получить объективную картину о том, кто на самом деле совершает жестокие поступки.
Ранее глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшев во вторник заявил, что проживающие в Сибири и на Дальнем Востоке люди не жестокие, а стойкие и выносливые, вынужденные повторно защищать Родину от фашизма.
В понедельник спикер российского МИД Мария Захарова раскритиковала слова папы римского о чеченцах и бурятах, «мучающих людей на Украине». Франциск назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».
Штайнмайер выступил против прекращения огня на Украине
Штайнмайер счел призывы к прекращению огня на Украине несерьезными и выступил против перемирия
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В нынешних условиях любые призывы к прекращению огня на Украине несерьезны, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер заявил, что перемирие стало бы «признанием уже произошедшей несправедливости», имея в виду воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он заявил, что такой результат «не может быть целью прекращения огня». «Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle*.
Президент Германии также заявил, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины, кто их мог бы дать. По его словам, поскольку конца боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».
Напомним, в октябре Штайнмайер посетил Украину. Он провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Однако в Spiegel предположили, что кадры из бомбоубежища с президентом Германии были постановочными.
Пушилин: ВС России близки к окружению Артемовска
Глава ДНР Пушилин рассказал об успехах ВС России у Артемовска
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Российские военные продвигаются в окрестностях Артемовска, вскоре город с украинскими военными внутри может попасть в окружение, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ситуация у Артемовска все еще остается сложной, но подразделения, включая подразделение ЧВК Вагнера, продвигаются вперед, успехи есть непосредственно у самого города, сообщил Пушилин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
«Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка», – подчеркнул врио главы республики.
Он добавил, что украинские военные пытаются перебросить резервы с Херсонского на Донецкое направление. Согласно сообщениям с фронта, туда перебрасываются резервисты ВСУ в возрасте от 55 лет, указал Пушилин, сообщает ТАСС.
Он выразил мнение, что эти резервисты вряд ли бы хотели оказаться на переднем крае боевых действий.
При этом в городе Марьинка бои сместились уже в центр населенного пункта, мирных жителей удается выводить в безопасные места.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что украинские военные несут большие потери у Артемовска, их подразделения сдвигаются к Часову Яру.
Медведев отреагировал на планы Подоляка выйти в прямой эфир из Ялты
Медведев жестко ответил советнику офиса президента Украины Подоляку на слова о прямом эфире из Ялты
Выйти в прямой эфир из Ялты украинские политики могут разве что очутившись в СИЗО, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово», – написал Медведев в своем аккаунте в Twitter.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты.
До этого Подоляк заявил, что Киев обстреливать нельзя, потому что это крупный город, а Шебекино в Белгородской области можно, потому что это якобы село.
На ЗАЭС заблокировали пропуска не подписавших новый контракт сотрудников
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа рассказал о блокировке пропусков не подписавших контракт сотрудников на ЗАЭС
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У сотрудников Запорожской АЭС, которые не собираются подписывать новый контракт и работать с АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», заблокированы пропуска, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа отметил, что к сотрудникам, которые сейчас определяются с решением, относятся терпимо, давление на них не оказывается. Он отметил, что у многих из них «семьи по ту сторону Днепра, которым угрожают украинские военные», а потому сотрудники боятся «сделать этот выбор», передает ТАСС.
Он сообщил, что подписывать новый контракт отказались единицы, но среди них есть «те, кто саботировал работу, откровенно враждебно высказывался в адрес России» и сеял «деструктивные настроения». Росатом не применял к ним санкции. Как заявил Карчаа, «если не нравится новый работодатель», то на работе «никого не держат».
«Ни один работодатель – не только в атомной отрасли – подобного поведения не потерпел бы. А в нашей отрасли, которая является одной из самых зарегламентированных в России, работа предусматривает жесткую и неукоснительную дисциплину исполнения», – сказал он.
Напомним, войска Украины обстреливают ЗАЭС, оказались повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке. Россия предупредила об угрозе атомной аварии. В свою очередь МАГАТЭ выступило с заявлением о «некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС».
Экс-командующий ВДВ Украины: ВСУ готовили операцию по захвату Крыма к 2023 году
Экс-командующий ВДВ Украины Забродский раскрыл планы ВСУ по захвату Крыма
Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году, сообщил бывший командующий ВДВ Украины Михаил Забродский.
По его словам, такая операция была не просто возможна, а уже планировалась, передает The Economist.
Забродский не уточнил, когда именно Украина планировала провести операцию. Он добавил, что теперь ВСУ предстоит «выиграть много сражений», сообщает «РенТВ».
«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», – подчеркнул Забродский.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что курс президента Украины Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель, включая Крым, постигнет неудача.
Украина попросила у Запада ракеты с дальностью более 800 км
Секретарь СНБО Украины Данилов попросил ракеты дальностью 800 км для «решения энергетической проблемы»
Предоставление Киеву ракет дальностью действия свыше 800 километров необходимо для решения энергетической проблемы Украины, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.
Данилов в своем аккаунте в Twitter (сеть заблокирована в РФ) написал, что самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы Украины – ракеты дальностью 800 километров и больше, которые позволят значительно сэкономить на генераторах, передает РИА «Новости».
В зоне поражения таких ракет может оказаться целый ряд регионов России.
Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает предложение корпорации Boeing поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования дальностью до 100 миль (160 км), они подходят для имеющихся у Киева средств доставки для нанесения ударов по России.
Эксперт: Пентагон находится в шаге от расширения зоны боевых действий на Украине
Военный эксперт Бартош: ВСУ могут получить возможность ударов по тылам ВС России
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Если у ВСУ появится возможность наносить удары по российскому тылу, они обязательно этим воспользуются. Нашим войскам надо оттеснить противника как можно дальше от новых и старых границ России, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб с радиусом поражения до 150-160 километров.
«Потенциальные поставки управляемых бомб малого диаметра GBU-39 – существенный шаг по повышению военного потенциала противника. В таком случае перед ВСУ открывается возможность нанесения ударов по Крыму и сухопутному коридору на полуостров, а также по тылам России в других регионах», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Подобные бомбы хоть и предназначены для авиации, но могут быть установлены на ракеты, как об этом сообщают источники зарубежных СМИ. Кроме того, если бомба управляемая, то у нее есть системы GPS», – акцентирует эксперт.
«Адаптировать подобные боеприпасы не очень сложно. На территории Украины сохранился научно-технический потенциал, позволяющий состыковать данные системы и адаптировать их под свои нужды. При таком раскладе Пентагон и ВСУ серьезно повысят свои возможности по расширению географии конфликта», – подчеркивает собеседник.
«Для снижения рисков России необходимо оттеснить позиции ВСУ. Если ракета может поразить цель на расстоянии 150-160 км – значит, противник должен быть отброшен на 200 километров от границ нашей страны с учетом новых территорий. Но надо понимать, что под контролем придется держать тысячи километров», – резюмировал Бартош.
Ранее агентство Reuters сообщило, что рассматриваемое Пентагоном предложение Boeing о поставке Украине малогабаритных высокоточных бомб позволит ВСУ наносить удары глубоко в тыл России.
Ссылаясь на источники в военной отрасли, издание пишет, что военные запасы США и союзников стремительно сокращаются, в то время как Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания конфликта. Предлагаемая Boeing система, получившая название бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Штатов.
Сообщается, что расстояние поражения указанных снарядов составит 100 миль (приблизительно 150 километров). Это создает опасность для тыловых территорий Российской Федерации. Срок возможных поставок – весна 2023 года.
Напомним, в США опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности, Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.
О том, что затягивание конфликта на Украине скажется на поддержке Тайваня, пишет и агентство Bloomberg. Отмечается, что со временем цена ведения военных действий будет только расти. В частности, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу. Кроме того, как отмечают авторы материала, американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
По мнению российских экспертов, таким образом пресса США готовит западное общество к росту военных расходов на Украину и Тайвань. Кроме того, ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как бум военно-промышленного производства в странах Восточной Европы связан с конфликтом на Украине, и как можно решить проблему «30+», связанную с якобы ограничением дальнобойности российских артиллерийских систем.
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Украинский футболист Зозуля пожаловался из-за скандала с флагом «Азова» на ЧМ в Катаре
Украинский футболист Зозуля пожаловался, что у болельщиков в Катаре отобрали флаг «Азова»
У испанских болельщиков отобрали флаг запрещенного батальона «Азов»*, который они развернули на трибунах во время матча их команды со сборной Германии на чемпионате мира в Катаре, сообщил украинский футболист Роман Зозуля.
По его словам, представители ФИФА изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает правила. Зозуля назвал сотрудников ФИФА «жертвами российской пропаганды», призвал украинские власти вмешаться в ситуацию и заявил, что организации якобы придется извиняться за свое решение, передает РИА «Новости».
Ранее ЛГБТ-сообщество в Испании выступило против Зозули. ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады указывало, что Зозуля поддерживал украинские военизированные формирования, связанные с радикалами, а также фотографировался с нацистскими символами.
Напомним, в новый клуб Зозуля перешел на правах свободного агента, прежде он четыре года играл за «Альбасете». В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва.
Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца. В 2021 году фанаты клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока.
Экс-посол ЛНР Мирошник: В наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы
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Украина уже какое-то время проводит перегруппировку сил в направлении города Сватово. Однако каждое скопление сил противника разбивается артиллеристскими ударами, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, комментируя военную обстановку на Луганском направлении.
«Под городом Сватово на северо-западе ЛНР действительно активизировались вооруженные силы Украины. Военные подтверждают, что со стороны Купянска Харьковской области на Сватово есть активное перемещение сил. Как только они собираются в какие-то группы, по ним отрабатывает наша артиллерия. То есть фактически у боевиков не остается возможности создать колонну или собрать единую группировку для атаки», – рассказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.
Дипломат также подчеркнул, что для Украины данное направление является стратегически важным. «Север ЛНР, который может отрезать агломерацию Северодонецк – Лисичанск – Рубежное, важен для Киева. Туда сейчас могут быть переброшены силы с Херсонского направления. Там есть много наемников, разномастной техники, начиная с квадроциклов и заканчивая западными БТР. В эфире нам удается уловить английскую и польскую речь», – описал он.
«Сейчас ведутся постоянные обстрелы Сватово и близлежащих населенных пунктов. Но основные попытки прорыва проводятся на дороге между Кременным и Сватово в районе Краснопоповки», – говорит собеседник.
Очевидно, что ВСУ просто так не оставят это направление, подчеркивает Мирошник. «Но после нашей перегруппировки под Харьковом эта линия обороны была нами сформирована и зафиксирована, – подчеркнул собеседник. – Она держится уже пару месяцев. Плюс там возведены достаточно серьезные фортификационные сооружения. Все это время ВСУ предпринимали различные попытки прорыва – и за счет малых диверсионных групп, и колоннами, и крупными группировками. Но у них ничего не вышло».
Мирошник добавил, что «непростая обстановка сейчас складывается также на Купянском и на Краснолиманском направлениях, а также в районе Кременной и Лисичанска». «Когда летом мы отогнали противника в районе Северска, тогда и была сформирована линия боевого соприкосновения, которая пока серьезно не изменилась», – заключил он.
Вооруженные силы Украины пытаются активизировать наступление в районе города Сватово. Об этом ТАСС во вторник сообщил офицер луганской Народной милиции (НМ) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Не имея успеха в прорыве обороны, украинские войска несут колоссальные потери и «возвращаются на ранее занимаемые позиции», подчеркнул представитель НМ ЛНР.
В понедельник ВСУ обстреляли Сватово из артиллерии натовского калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В минувшую субботу замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР, помощник главы Чечни Апты Алаудинов заявил ТАСС, что подразделения ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников.
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Мужчина с флагом ЛГБТ и призывом «спасти Украину» на футболке прервал матч ЧМ
Мужчина выбежал на футбольное поле с флагом ЛГБТ во время матча Португалии с Уругваем на ЧМ
Во время матча Португалии с Уругваем на чемпионате мира по футболу в Катаре на поле выбежал мужчина с радужным флагом и призывом «спасти Украину» на футболке, сообщают СМИ.
Инцидент произошел на 51-й минуте. Мужчина размахивал флагом ЛГБТ. На его футболке были надписи «Save Ukraine» и «Respect For Iranian Woman». Работники стадиона увели нарушителя. Иранский судья Алиреза Фагани унес с поля упавший флаг, пишет Sports.ru.
Напомним, ФИФА убедила Катар снять запрет на символику ЛГБТ на чемпионате. Сообщалось, что власти страны попросили правоохранителей не трогать болельщиков с флагами или символикой движения.
Украина начала импортировать электроэнергию из Румынии
Украина впервые в тестовом режиме произвела закупку электроэнергии в Румынии, сообщило украинское издание «Лига» со ссылкой на государственную «Энергетическую компанию Украины».
Отмечается, что электричество закуплено в некоммерческих объемах. В сообщении издания «Лига» отмечается, что закупка электроэнергии была произведена в воскресенье из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9.00 и 14.00).
Как добавили в АО «ЭКУ», импорт электроэнергии поможет в стабилизации энергосистемы Украины, передают «Известия».
Напомним, дефицит мощности в энергосистеме Украины сейчас составляет 25%, сообщили в Укрэнерго.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а большинство граждан временно остались без света.
Лидер буддистов отреагировал на слова папы римского о жестокости чеченцев и бурятов
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Глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшев заявил, что проживающие в Сибири и на Дальнем Востоке люди не жестокие, а стойкие и выносливые, вынужденные повторно защищать Родину от фашизма.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что «европейским латинцам непонятно», как жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке вынуждает людей становиться более стойкими, терпеливыми и выносливыми к невзгодам.
Аюшев отказался назвать людей жестокими, отметив, что они «вынуждены повторно защищать свою Родину от фашизма», так же как и наши деды и прадеды.
Ранее спикер российского МИД Мария Захарова раскритиковала слова папы римского о чеченцах и бурятах, «мучающих людей на Украине». Франциск назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».
До этого папа римский в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам России и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.
Майор ВДВ рассказал о героизме раненых десантников
Майор ВДВ Черняков: Раненые десантники продолжили выполнять боевые задачи в начале СВО
Десантники, несмотря на полученные ранения, продолжили выполнять боевые задачи во время одного из эпизодов в начале специальной военной операции на Украине, сообщил майор ВДВ Денис Черняков.
По его словам, пункт управления подвергся артобстрелу, в результате десантники получали как осколочные, так и огнестрельные ранения, но после оказания первой помощи продолжали выполнять боевую задачу, передает РИА «Новости».
Кроме того, в одной из первых задач спецоперации по захвату и удержанию одного стратегического объекта бойцы сами осуществляли подвоз боекомплекта на трофейном автомобиле противника, так как амуницию к тому моменту доставляли только по воздуху, добавил он.
«Я и мой друг – больше брат, позывной «Альянс», на утро второго дня захватили трофейный автомобиль... и осуществляли подвоз боеприпасов, эвакуацию, и все это под непрекращающимся обстрелом», – заключил Черняков.
Напомним, в марте бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.
В Запорожье предупредили о готовых форсировать Днепр бойцах украинского спецназа
Рогов предупредил о готовых штурмовать крупный объект бойцах ВСУ в Запорожской области
Свыше 700 украинских военных на подконтрольной Киеву части Запорожской области готовы совершить нападение на крупный инфраструктурный объект, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Более 700 боевиков так называемых украинских сил специальных операций (ССО) сейчас в Запорожской области находятся на контролируемой Киевом территории, заявил Рогов в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Они обучены форсировать реку Днепр, проводить десантирование и захватывать крупные объекты техногенного происхождения, указал он. Рогов отметил, что подобная подготовка указывает на готовность ВСУ наступать.
Напомним, в контролируемой Россией части Запорожской области находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), которую ВСУ регулярно обстреливают.
В понедельник советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что на ЗАЭС два энергоблока перевели в режим «горячего останова». Этот режим предполагает разогрев реакторов до состояния, которое генерирует тепловую энергию.
Захарова резко отреагировала на слова папы римского о чеченцах и бурятах
Представитель МИД России Захарова назвала извращением истины слова папы римского о чеченцах и бурятах
Слова Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах, «мучающих людей на Украине», – запредельное извращение истины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе в Совете Федерации.
Захарова отреагировала на интервью американским СМИ Папы Римского Франциска, в котором он назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине». Он также заявил, что «если есть люди – мученики, то должны быть и те, кто их мучает», передает ТАСС.
Официальный представитель российского МИДа сочла заявления понтифика извращением истины, вспомнив, как в девяностые годы – начале двухтысячных говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а «теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских».
Ранее Папа Римский Франциск в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам России и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.
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