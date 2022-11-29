В СПЧ ответили на слова папы римского о «жестокости» бурятов и чеченцев

Правозащитник Брод: Жители Донбасса могут рассказать папе римскому о настоящих виновниках жестокости

«Думаю, папе римскому стоило бы посетить Донбасс и освобожденные территории Украины, чтобы получить объективную картину о том, кто на самом деле совершает жестокие поступки», – сказал газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека Александр Брод, комментируя слова папы римского о якобы жестокости российских военных – бурятов и чеченцев.

«Реплика понтифика относительно жестокости бурятов и чеченцев вызывает по меньшей мере недоумение. Непривычно слышать подобное от одного из авторитетных духовных лидеров, призвание которого объединять людей, призывать к миру и согласию», – рассказал член Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод.

«В этом высказывании мне видятся признаки разобщения, ведь подобные слова могут оскорбить национальные чувства этих народов. Возможно, это происходит от недостатка достоверной информации у папы римского», – отметил собеседник.

«Вместе с тем мне известно о том, что понтифик предлагал свои усилия в плане миротворчества, для обмена военнопленных. Такие усилия можно только приветствовать. Но для осуществления этих важных шагов нужно отчетливо понимать происходящее», – добавил он.

«Думаю, понтифику стоило бы посетить Донбасс, ту же Белгородскую область, послушать людей, которые подвергаются ежедневным обстрелам ВСУ, понять, как юго-восток Украины жил последние восемь лет и что побудило его граждан объединиться с Россией», – полагает Брод.

Папа Римский Франциск в интервью журналу America, который издает орден иезуитов, заявил, что якобы «самой жестокой частью российских войск на Украине» являются люди, воспитанные вне «русской традиции». В качестве примера глава католической церкви привел бурятов и чеченцев, сообщает ТАСС. Понтифик также заявил, что «если есть люди – мученики, то должны быть и те, кто их мучает»

«Воины из Бурятии с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций Российской армии... Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей – а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население, ­­­– как минимум странно», – отреагировал на слова Франциска глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. «Если наших воинов заметили, значит, они хорошо делают свое дело», добавил бурятский руководитель.

Глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшев во вторник заявил, что проживающие в Сибири и на Дальнем Востоке люди не жестокие, а стойкие и выносливые, вынужденные повторно защищать Родину от фашизма.

В своем Telegram-канале руководитель российских (и в том числе бурятских) буддистов подчеркнул, что «европейским латинцам непонятно», как жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке вынуждает людей становиться более стойкими, терпеливыми и выносливыми к невзгодам.

В понедельник спикер российского МИД Мария Захарова раскритиковала слова папы римского о чеченцах и бурятах, «мучающих людей на Украине». Франциск назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

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