В СПЧ ответили на слова папы римского о «жестокости» бурятов и чеченцев

|
29 ноября, вторник | Последнее обновление — 13:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские силы освободили Перше Травня и Андреевку в ДНР
Разделы
Украинские силовики, которые сражаются против русских солдат, устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови простых украинцев.
Подробности...
Магия как литературный прием присутствует не только у Роулинг, но и у Льюиса и Толкина, в русских сказках, у Пушкина и очень много где еще. Когда Емеля едет верхом на печи – это не «богомерзкое колдовство», а именно литературный прием.
Подробности...
Демпартия, желающая разбавить белое население Штатов до его полного исчезновения и таким образом сделать свою власть вечной и несменяемой, кажется, жестоко ошиблась. Последние выборы в Конгресс показали интересную динамику.
Подробности...
Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
Подробности...
В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
Подробности...
Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В СПЧ ответили на слова папы римского о «жестокости» бурятов и чеченцев
Правозащитник Брод: Жители Донбасса могут рассказать папе римскому о настоящих виновниках жестокости
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Думаю, папе римскому стоило бы посетить Донбасс и освобожденные территории Украины, чтобы получить объективную картину о том, кто на самом деле совершает жестокие поступки», – сказал газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека Александр Брод, комментируя слова папы римского о якобы жестокости российских военных – бурятов и чеченцев.
«Реплика понтифика относительно жестокости бурятов и чеченцев вызывает по меньшей мере недоумение. Непривычно слышать подобное от одного из авторитетных духовных лидеров, призвание которого объединять людей, призывать к миру и согласию», – рассказал член Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод.
«В этом высказывании мне видятся признаки разобщения, ведь подобные слова могут оскорбить национальные чувства этих народов. Возможно, это происходит от недостатка достоверной информации у папы римского», – отметил собеседник.
«Вместе с тем мне известно о том, что понтифик предлагал свои усилия в плане миротворчества, для обмена военнопленных. Такие усилия можно только приветствовать. Но для осуществления этих важных шагов нужно отчетливо понимать происходящее», – добавил он.
«Думаю, понтифику стоило бы посетить Донбасс, ту же Белгородскую область, послушать людей, которые подвергаются ежедневным обстрелам ВСУ, понять, как юго-восток Украины жил последние восемь лет и что побудило его граждан объединиться с Россией», – полагает Брод.
Папа Римский Франциск в интервью журналу America, который издает орден иезуитов, заявил, что якобы «самой жестокой частью российских войск на Украине» являются люди, воспитанные вне «русской традиции». В качестве примера глава католической церкви привел бурятов и чеченцев, сообщает ТАСС. Понтифик также заявил, что «если есть люди – мученики, то должны быть и те, кто их мучает»
«Воины из Бурятии с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций Российской армии... Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей – а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население, – как минимум странно», – отреагировал на слова Франциска глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. «Если наших воинов заметили, значит, они хорошо делают свое дело», добавил бурятский руководитель.
Глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшев во вторник заявил, что проживающие в Сибири и на Дальнем Востоке люди не жестокие, а стойкие и выносливые, вынужденные повторно защищать Родину от фашизма.
В своем Telegram-канале руководитель российских (и в том числе бурятских) буддистов подчеркнул, что «европейским латинцам непонятно», как жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке вынуждает людей становиться более стойкими, терпеливыми и выносливыми к невзгодам.
В понедельник спикер российского МИД Мария Захарова раскритиковала слова папы римского о чеченцах и бурятах, «мучающих людей на Украине». Франциск назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Штайнмайер выступил против прекращения огня на Украине
Штайнмайер счел призывы к прекращению огня на Украине несерьезными и выступил против перемирия
|
|
В нынешних условиях любые призывы к прекращению огня на Украине несерьезны, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер заявил, что перемирие стало бы «признанием уже произошедшей несправедливости», имея в виду воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он заявил, что такой результат «не может быть целью прекращения огня». «Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle*.
Президент Германии также заявил, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины, кто их мог бы дать. По его словам, поскольку конца боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».
Напомним, в октябре Штайнмайер посетил Украину. Он провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Однако в Spiegel предположили, что кадры из бомбоубежища с президентом Германии были постановочными.
Пушилин: ВС России близки к окружению Артемовска
Глава ДНР Пушилин рассказал об успехах ВС России у Артемовска
|
|
Российские военные продвигаются в окрестностях Артемовска, вскоре город с украинскими военными внутри может попасть в окружение, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ситуация у Артемовска все еще остается сложной, но подразделения, включая подразделение ЧВК Вагнера, продвигаются вперед, успехи есть непосредственно у самого города, сообщил Пушилин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
«Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка», – подчеркнул врио главы республики.
Он добавил, что украинские военные пытаются перебросить резервы с Херсонского на Донецкое направление. Согласно сообщениям с фронта, туда перебрасываются резервисты ВСУ в возрасте от 55 лет, указал Пушилин, сообщает ТАСС.
Он выразил мнение, что эти резервисты вряд ли бы хотели оказаться на переднем крае боевых действий.
При этом в городе Марьинка бои сместились уже в центр населенного пункта, мирных жителей удается выводить в безопасные места.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что украинские военные несут большие потери у Артемовска, их подразделения сдвигаются к Часову Яру.
Медведев отреагировал на планы Подоляка выйти в прямой эфир из Ялты
Медведев жестко ответил советнику офиса президента Украины Подоляку на слова о прямом эфире из Ялты
Выйти в прямой эфир из Ялты украинские политики могут разве что очутившись в СИЗО, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово», – написал Медведев в своем аккаунте в Twitter.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты.
До этого Подоляк заявил, что Киев обстреливать нельзя, потому что это крупный город, а Шебекино в Белгородской области можно, потому что это якобы село.
На ЗАЭС заблокировали пропуска не подписавших новый контракт сотрудников
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа рассказал о блокировке пропусков не подписавших контракт сотрудников на ЗАЭС
|
|
У сотрудников Запорожской АЭС, которые не собираются подписывать новый контракт и работать с АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», заблокированы пропуска, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа отметил, что к сотрудникам, которые сейчас определяются с решением, относятся терпимо, давление на них не оказывается. Он отметил, что у многих из них «семьи по ту сторону Днепра, которым угрожают украинские военные», а потому сотрудники боятся «сделать этот выбор», передает ТАСС.
Он сообщил, что подписывать новый контракт отказались единицы, но среди них есть «те, кто саботировал работу, откровенно враждебно высказывался в адрес России» и сеял «деструктивные настроения». Росатом не применял к ним санкции. Как заявил Карчаа, «если не нравится новый работодатель», то на работе «никого не держат».
«Ни один работодатель – не только в атомной отрасли – подобного поведения не потерпел бы. А в нашей отрасли, которая является одной из самых зарегламентированных в России, работа предусматривает жесткую и неукоснительную дисциплину исполнения», – сказал он.
Напомним, войска Украины обстреливают ЗАЭС, оказались повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке. Россия предупредила об угрозе атомной аварии. В свою очередь МАГАТЭ выступило с заявлением о «некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС».
ВСУ активизировали наступление у Сватово в ЛНР
Украинские военнослужащие предпринимают попытки начать наступление в районе города Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), пытаясь таким образом переломить оборону российских военных в трех направлениях, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Согласно данным его разведки, украинское командование направило несколько ротно-тактических групп для взлома линии обороны ВС России одновременно на трех направлениях – с севера, запада и юга от населенного пункта. Он уточнил, что попытки ВСУ пресекаются усилиями российских военных, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 210 украинских военных на четырех направлениях.
Экс-командующий ВДВ Украины: ВСУ готовили операцию по захвату Крыма к 2023 году
Экс-командующий ВДВ Украины Забродский раскрыл планы ВСУ по захвату Крыма
Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году, сообщил бывший командующий ВДВ Украины Михаил Забродский.
По его словам, такая операция была не просто возможна, а уже планировалась, передает The Economist.
Забродский не уточнил, когда именно Украина планировала провести операцию. Он добавил, что теперь ВСУ предстоит «выиграть много сражений», сообщает «РенТВ».
«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», – подчеркнул Забродский.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что курс президента Украины Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель, включая Крым, постигнет неудача.
Папа Римский Франциск назвал условия своего визита в Киев
Папа Римский Франциск заявил, что приезд в Киев возможен только при посещении Москвы
Папа Римский Франциск в интервью американскому иезуитскому журналу Americamagazin сообщил, что может посетить Киев только при условии, что также посетит и Москву.
По словам понтифика, он уже думал о посещении украинской столицы, однако однозначно подчеркивает, что принял решение посетить Киев только в том случае, если состоится визит «и в Москву, в оба города, не только в какой-то один», передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса.
Папа Римский Франциск в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам России и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.
Украина попросила у Запада ракеты с дальностью более 800 км
Секретарь СНБО Украины Данилов попросил ракеты дальностью 800 км для «решения энергетической проблемы»
Предоставление Киеву ракет дальностью действия свыше 800 километров необходимо для решения энергетической проблемы Украины, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.
Данилов в своем аккаунте в Twitter (сеть заблокирована в РФ) написал, что самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы Украины – ракеты дальностью 800 километров и больше, которые позволят значительно сэкономить на генераторах, передает РИА «Новости».
В зоне поражения таких ракет может оказаться целый ряд регионов России.
Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает предложение корпорации Boeing поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования дальностью до 100 миль (160 км), они подходят для имеющихся у Киева средств доставки для нанесения ударов по России.
Эксперт: Пентагон находится в шаге от расширения зоны боевых действий на Украине
Военный эксперт Бартош: ВСУ могут получить возможность ударов по тылам ВС России
|
|
Если у ВСУ появится возможность наносить удары по российскому тылу, они обязательно этим воспользуются. Нашим войскам надо оттеснить противника как можно дальше от новых и старых границ России, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб с радиусом поражения до 150-160 километров.
«Потенциальные поставки управляемых бомб малого диаметра GBU-39 – существенный шаг по повышению военного потенциала противника. В таком случае перед ВСУ открывается возможность нанесения ударов по Крыму и сухопутному коридору на полуостров, а также по тылам России в других регионах», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Подобные бомбы хоть и предназначены для авиации, но могут быть установлены на ракеты, как об этом сообщают источники зарубежных СМИ. Кроме того, если бомба управляемая, то у нее есть системы GPS», – акцентирует эксперт.
«Адаптировать подобные боеприпасы не очень сложно. На территории Украины сохранился научно-технический потенциал, позволяющий состыковать данные системы и адаптировать их под свои нужды. При таком раскладе Пентагон и ВСУ серьезно повысят свои возможности по расширению географии конфликта», – подчеркивает собеседник.
«Для снижения рисков России необходимо оттеснить позиции ВСУ. Если ракета может поразить цель на расстоянии 150-160 км – значит, противник должен быть отброшен на 200 километров от границ нашей страны с учетом новых территорий. Но надо понимать, что под контролем придется держать тысячи километров», – резюмировал Бартош.
Ранее агентство Reuters сообщило, что рассматриваемое Пентагоном предложение Boeing о поставке Украине малогабаритных высокоточных бомб позволит ВСУ наносить удары глубоко в тыл России.
Ссылаясь на источники в военной отрасли, издание пишет, что военные запасы США и союзников стремительно сокращаются, в то время как Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания конфликта. Предлагаемая Boeing система, получившая название бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Штатов.
Сообщается, что расстояние поражения указанных снарядов составит 100 миль (приблизительно 150 километров). Это создает опасность для тыловых территорий Российской Федерации. Срок возможных поставок – весна 2023 года.
Напомним, в США опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности, Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.
О том, что затягивание конфликта на Украине скажется на поддержке Тайваня, пишет и агентство Bloomberg. Отмечается, что со временем цена ведения военных действий будет только расти. В частности, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу. Кроме того, как отмечают авторы материала, американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
По мнению российских экспертов, таким образом пресса США готовит западное общество к росту военных расходов на Украину и Тайвань. Кроме того, ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как бум военно-промышленного производства в странах Восточной Европы связан с конфликтом на Украине, и как можно решить проблему «30+», связанную с якобы ограничением дальнобойности российских артиллерийских систем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На подконтрольной Киеву части Херсонского региона насмерть забили мать и сына
Власти Снигиревского района Херсона сообщили, что на правобережье региона насмерть забили мать и сына
На правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем ВСУ, проходят расправы над людьми, так, там из-за денег насмерть избили мать и сына, рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
По его словам, украинские агенты могут расправляться с теми, кто им мешает или не нравится. Касательно случая с матерью и сыном – по его словам, у семьи потребовали деньги. Позднее стало известно, что семью избили насмерть, передает РИА «Новости».
Глава области добавил, что в данный момент происходит «разгул нацистского террора» с нарушением всех законов и прав человека. По словам Барбашова, на это ясно указывает тот факт, что журналисты, даже самые лояльные, все еще не допущены в Херсон.
«И это поддерживается мировым сообществом, Европой», – подытожил он.
Ранее сообщалось, что пациентов из херсонских больниц украинские власти решили вывезти в Одессу и Николаев. Тяжелую гуманитарную ситуацию в городе спровоцировала сама Украина своими артобстрелами, когда в городе были российские войска. Однако, в отличие от России, Украина не может справиться с ситуацией и обеспечивать население Херсона теплом, электричеством и водой.
Украинский футболист Зозуля пожаловался из-за скандала с флагом «Азова» на ЧМ в Катаре
Украинский футболист Зозуля пожаловался, что у болельщиков в Катаре отобрали флаг «Азова»
У испанских болельщиков отобрали флаг запрещенного батальона «Азов»*, который они развернули на трибунах во время матча их команды со сборной Германии на чемпионате мира в Катаре, сообщил украинский футболист Роман Зозуля.
По его словам, представители ФИФА изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает правила. Зозуля назвал сотрудников ФИФА «жертвами российской пропаганды», призвал украинские власти вмешаться в ситуацию и заявил, что организации якобы придется извиняться за свое решение, передает РИА «Новости».
Ранее ЛГБТ-сообщество в Испании выступило против Зозули. ЛГБТ-сообщество Фуэнлабрады указывало, что Зозуля поддерживал украинские военизированные формирования, связанные с радикалами, а также фотографировался с нацистскими символами.
Напомним, в новый клуб Зозуля перешел на правах свободного агента, прежде он четыре года играл за «Альбасете». В 2017 году Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды, но из-за недовольства фанатов клубу пришлось вернуть украинца в «Бетис». В 2019 году матч между «Райо Вальекано» и «Альбасете» оказался сорван – фанаты «Райо» враждебно встретили украинца, называя его нацистом. Игроки «Альбасете» отказались выходить на поле после перерыва.
Болельщики испанского футбольного клуба «Овьедо» также выступили против перехода в команду украинца. В 2021 году фанаты клуба «Алькоркон» сорвали трансфер украинского игрока.
Мужчина с флагом ЛГБТ и призывом «спасти Украину» на футболке прервал матч ЧМ
Мужчина выбежал на футбольное поле с флагом ЛГБТ во время матча Португалии с Уругваем на ЧМ
Во время матча Португалии с Уругваем на чемпионате мира по футболу в Катаре на поле выбежал мужчина с радужным флагом и призывом «спасти Украину» на футболке, сообщают СМИ.
Инцидент произошел на 51-й минуте. Мужчина размахивал флагом ЛГБТ. На его футболке были надписи «Save Ukraine» и «Respect For Iranian Woman». Работники стадиона увели нарушителя. Иранский судья Алиреза Фагани унес с поля упавший флаг, пишет Sports.ru.
Напомним, ФИФА убедила Катар снять запрет на символику ЛГБТ на чемпионате. Сообщалось, что власти страны попросили правоохранителей не трогать болельщиков с флагами или символикой движения.
Экс-посол ЛНР Мирошник: В наступлении ВСУ на Сватово участвуют поляки и британцы
|
|
Украина уже какое-то время проводит перегруппировку сил в направлении города Сватово. Однако каждое скопление сил противника разбивается артиллеристскими ударами, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, комментируя военную обстановку на Луганском направлении.
«Под городом Сватово на северо-западе ЛНР действительно активизировались вооруженные силы Украины. Военные подтверждают, что со стороны Купянска Харьковской области на Сватово есть активное перемещение сил. Как только они собираются в какие-то группы, по ним отрабатывает наша артиллерия. То есть фактически у боевиков не остается возможности создать колонну или собрать единую группировку для атаки», – рассказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.
Дипломат также подчеркнул, что для Украины данное направление является стратегически важным. «Север ЛНР, который может отрезать агломерацию Северодонецк – Лисичанск – Рубежное, важен для Киева. Туда сейчас могут быть переброшены силы с Херсонского направления. Там есть много наемников, разномастной техники, начиная с квадроциклов и заканчивая западными БТР. В эфире нам удается уловить английскую и польскую речь», – описал он.
«Сейчас ведутся постоянные обстрелы Сватово и близлежащих населенных пунктов. Но основные попытки прорыва проводятся на дороге между Кременным и Сватово в районе Краснопоповки», – говорит собеседник.
Очевидно, что ВСУ просто так не оставят это направление, подчеркивает Мирошник. «Но после нашей перегруппировки под Харьковом эта линия обороны была нами сформирована и зафиксирована, – подчеркнул собеседник. – Она держится уже пару месяцев. Плюс там возведены достаточно серьезные фортификационные сооружения. Все это время ВСУ предпринимали различные попытки прорыва – и за счет малых диверсионных групп, и колоннами, и крупными группировками. Но у них ничего не вышло».
Мирошник добавил, что «непростая обстановка сейчас складывается также на Купянском и на Краснолиманском направлениях, а также в районе Кременной и Лисичанска». «Когда летом мы отогнали противника в районе Северска, тогда и была сформирована линия боевого соприкосновения, которая пока серьезно не изменилась», – заключил он.
Вооруженные силы Украины пытаются активизировать наступление в районе города Сватово. Об этом ТАСС во вторник сообщил офицер луганской Народной милиции (НМ) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Не имея успеха в прорыве обороны, украинские войска несут колоссальные потери и «возвращаются на ранее занимаемые позиции», подчеркнул представитель НМ ЛНР.
В понедельник ВСУ обстреляли Сватово из артиллерии натовского калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В минувшую субботу замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР, помощник главы Чечни Апты Алаудинов заявил ТАСС, что подразделения ВСУ на Сватовском и Кременском направлениях в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина начала импортировать электроэнергию из Румынии
Украина впервые в тестовом режиме произвела закупку электроэнергии в Румынии, сообщило украинское издание «Лига» со ссылкой на государственную «Энергетическую компанию Украины».
Отмечается, что электричество закуплено в некоммерческих объемах. В сообщении издания «Лига» отмечается, что закупка электроэнергии была произведена в воскресенье из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9.00 и 14.00).
Как добавили в АО «ЭКУ», импорт электроэнергии поможет в стабилизации энергосистемы Украины, передают «Известия».
Напомним, дефицит мощности в энергосистеме Украины сейчас составляет 25%, сообщили в Укрэнерго.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а большинство граждан временно остались без света.
Лидер буддистов отреагировал на слова папы римского о жестокости чеченцев и бурятов
|
|
Глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшев заявил, что проживающие в Сибири и на Дальнем Востоке люди не жестокие, а стойкие и выносливые, вынужденные повторно защищать Родину от фашизма.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что «европейским латинцам непонятно», как жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке вынуждает людей становиться более стойкими, терпеливыми и выносливыми к невзгодам.
Аюшев отказался назвать людей жестокими, отметив, что они «вынуждены повторно защищать свою Родину от фашизма», так же как и наши деды и прадеды.
Ранее спикер российского МИД Мария Захарова раскритиковала слова папы римского о чеченцах и бурятах, «мучающих людей на Украине». Франциск назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».
До этого папа римский в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам России и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.
|
|