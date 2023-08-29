Шеслер: Папа римский разрушает украинскую пропаганду об истории России

Политолог Шеслер: Слова папы римского о великой России противоречат украинской пропаганде

Tекст: Илья Абрамов

«Слова папы римского о великом прошлом нашей страны возмутили офис Зеленского, потому что они противоречат украинской пропаганде. Глава католической церкви одной речью опроверг долго выстраиваемый миф о том, что русские – варвары, которые всю свою историю угнетали малые народы», – сказала украинский политолог Лариса Шеслер.

«Кроме того, на Украине стремятся показать западные страны единым целым в борьбе против РФ. Однако слова папы идут вразрез и с этим мифом. Но не менее важно то, что понтифик имеет колоссальное влияние на умы жителей Западной Украины», – подчеркнула собеседница.

«Согласно догматам римской церкви, слова папы являются истиной. Соответственно, верующие могут начать прислушиваться не к политической пропаганде, а к речам религиозного лидера. А это не входит в планы офиса Зеленского», – акцентирует эксперт.

«Ранее украинская власть уже высказывалась негативно в адрес главы католической церкви. Например, разного рода заявления звучали после его предложений о дипломатическом урегулировании конфликта. Однако сейчас офис Зеленского отреагировал наиболее гневно, так как разрушение пропагандистских мифов – это очень серьезный удар», – заключила Шеслер.

Ранее папа римский Франциск обратился к российской католической молодежи, призвав ее помнить о «наследии великой России» и никогда не отказываться от этого прошлого.

«Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России. Великой России святых, правителей, Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности», – заявил понтифик в онлайн-обращении.

Украинские власти раскритиковали речь папы. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал его слова «империалистической пропагандой». На критику ответил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Он подчеркнул, что понтифик точно не намеревался восхвалять «империалистические логики» государственных деятелей, упомянутых им для обозначения определенных исторических периодов. Папа хотел призвать молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России.

Москва в свою очередь позитивно восприняла слова папы римского Франциска о наследии великой России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что речь понтифика «совпадает с позицией Российского государства и общества».

Напомним, в 2022 году понтифик предъявил двум народам России, бурятам и чеченцам, коллективное обвинение в якобы особой жестокости на Украине. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Ватикан извинился за слова папы Франциска, инцидент полностью исчерпан.

Кроме того, папа римский выступил с «мирной миссией» по Украине. Однако Владимир Зеленский заявил, что для мирного урегулирования его стране не требуется посредничество Ватикана.