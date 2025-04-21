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    21 апреля 2025, 19:30 • Вопрос дня

    Как выбирают папу римского?

    Как выбирают папу римского?
    @ REUTERS/Vatican CTV/Reuters Tv

    Tекст: Олег Исайченко

    Процедура избрания нового Папы Римского окутана тайнами, однако кое-какие детали данной процедуры известны. Это событие пропитано символизмом: каждое действие делегатов-выборщиков регламентируется вековыми традициями и обрядами. Неслучайно редкие голосования в Ватикане вписывается в мировую историю. Как же проходят выборы Папы?

    Папа римский Франциск скончался на 89-ом году жизни. Нового понтифика выберет через две-три недели коллегия кардиналов со всего мира – конклав. Претендентом на пост главы Церкви может стать любой католик, давший обет безбрачия. Завершение голосования знаменует белый дым из трубы над Сикстинской капеллой.

    Само слово «конклав» происходит от латинского термина «conclave», что означает «закрытая комната». Как сообщает итальянская редакция Esquire, день выборов (он назначается коллегией кардиналов заранее) необходимо начать с утренней мессы в Базилике св. Петра. Затем делегаты собираются в Паолинской капелле и, напевая гимн Veni Creator Spiritus (Приди, Дух животворящий), направляются в Сикстинскую капеллу.

    Примечательно, что в мире насчитывается всего лишь 252 кардинала, 50 из которых являются итальянцами. Однако правом быть выборщиками из них обладают лишь 138, поскольку в конклав могут войти лишь те представители церкви, которым на момент голосования не исполнилось 80 лет. Кроме того, за делегатами сохраняется возможность отказа от участия в выборах.

    В закрытой комнате

    Конклав проводит голосование в полной изоляции. Делается это для исключения какого-либо внешнего вмешательства в дела католической церкви. После того, как выборщики занимают свои места в капелле, им предстоит принять присягу. Ее текст зачитывается кардиналом-деканом, а остальные делегаты по порядку старшинства подходят к Евангелию, кладя на него руку.

    Затем папский обер-церемониймейстер (магистр папских литургических церемоний) закрывает двери комнаты, произнося знаменитую фразу: «Extra omnes!» (Все вон!).

    После этого кардиналам предстоит прочитать две проповеди: одну перед началом конклава, а вторую – в преддверии самого голосования.

    Первым делом церковнослужители обсуждают организационные вопросы процедуры: кардиналы имеют право высказать пожелания или замечания. Интересно, что в данный период к конклаву еще допускают опоздавших к началу делегатов. Кроме того, помещение могут покинуть (сохраняя право вернуться) священники с плохим самочувствием.

    Таинство голосования

    Традиционно голосование проходит в тайном формате. Каждый кардинал пишет имя своего фаворита на специальном бланке. На документе заранее начертаны слова: «Eligo in Summum Pontificem» (Выбираю в Верховные Первосвященники). Для признания итогов действительными кандидата должны поддержать две трети делегатов.

    До тех пор, пока кто-либо не наберет необходимого большинства, голосование будет проводиться повторно. При этом в первый день конклава можно провести процедуру только один раз. Если она не увенчалась успехом – процесс повторится.

    В последующие сутки дозволяется организовать четыре тура выборов: два утром и два – вечером.

    Если среди претендентов на пост выявятся два лидера, то конклав может принять решение о проведении голосования исключительно между ними. Стать новым понтификом может любой крещенный католик, давший обет безбрачия.

    Дым над Ватиканом

    После каждого этапа выборов бюллетени сжигают в печи с добавлением специальных химических веществ, которые окрашивают дым в черный или белый цвет. Появление первого из трубы над капеллой символизирует провальную попытку голосования. Второй же возвещает об успехе конклава.

    Однако успешное избрание еще не означает приход к власти нового папы. После того, как делегаты сумели назвать очевидного «триумфатора», ему задается вопрос: «Принимаешь ли канонический выбор тебя верховным первосвященником?». Истории известно минимум о трех случаях, когда кандидат добровольно отказывался от Святого Престола.

    Первые часы папства

    Если же избранный выражает готовность стать папой, кардинал-декан спрашивает его: «Каким именем хочешь, чтобы тебя звали?». Примечательно, что понтифики избегают имени основателя католической церкви Святого Петра. Делается это из-за пророчества, согласно которому новый глава Ватикана с таким именем появится перед концом света.

    Затем папа направляется в «комнату плача»

    – знаменитое помещение красного цвета возле Сикстинской капеллы, где ему предстоит выбрать сутану с белым пилеолусом (головной убор священника), роккетто (полукороткое одеяние с кружевами) и моцетту (накидка с капюшоном). После этого он встречается с кардиналами и принимает от них знаки уважения.

    Когда все поздравления высказаны, кардинал-протодьякон выходит на центральную лоджию Базилики св. Петра. Оттуда он объявляет формулу «Habemus Papam» (У нас есть папа). Затем к нему выходит сам понтифик и дает свое первое благословение «Urbi et Orbi» (Городу и миру). На этом процедура считается официально оконченной.

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