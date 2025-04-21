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    Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane

    21 апреля 2025, 19:15 Мнение

    Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    Смерть папы Римского Франциска вызвала споры, понятные, когда уходит личность такого масштаба. Кто-то почтительно склоняет голову, кто-то бежит плюнуть на могилу. Но мало кто остается равнодушным.

    Он возглавил Католическую Церковь во время кризиса как самой этой религиозной общины, так и западной цивилизации в целом. К началу его понтификата в Церкви уже сложилось острое противостояние между прогрессистами, которые рвались переделать старейший институт Европы сообразно новейшим идеологическим модам, и консерваторами, которые «подвизались за веру, однажды преданную святым» (Иуда 1:3).

    Противостояние грозило вот-вот перейти в открытый раскол, и папа Франциск пытался балансировать, найти формулировки, которые могли бы сохранить в общей ограде тех и других.

    Это, увы, часто приводило к тому, что и те, и другие оставались недовольными. Консерваторов возмущало то, в чем они видели заигрывание с либералами, а либералов – нежелание однозначно стать на их сторону.

    Быть лидером крупнейшей религиозной общины мира, которая состоит из людей самых разных национальностей, гражданств, и политических пристрастий – дело чрезвычайно нелегкое, и сейчас люди высказывают разные мнения относительно того, как он с ним справился.

    Но мы можем отметить несколько важных моментов.

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    В нем хотели видеть того, кто помогал бы западным политикам (и населению) преодолевать сомнения и беспокойство на пути ко все большей военной эскалации, кто уверял бы НАТО, что «с ними Бог» и воодушевлял бы их, как в свое время кардинал Сибур, вести «Священную войну» против России.

    Пропаганда – которая всегда видит мир в оптике «героического фэнтези» изображала конфликт как борьбу космического добра с космическим злом, изображая Россию «мордором», сокрушить который — нравственный долг всех честных людей планеты.

    От папы ожидалось, что положит свой авторитет как духовного лидера на укрепление этой картины.

    Но от этой роли папа Франциск отказался. Как христианин и как пастырь он решил употребить свое влияние на то, чтобы угашать ненависть, а не разжигать ее.

    В этом отношении характерно его обращение к российской молодежи 28 октября 2023 года:

    «Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами».

    В другой обстановке это были бы просто вежливые слова – но это было время, когда в западных СМИ было предостаточно ненависти даже не к политическому руководству России, а к России как таковой, к ее истории и культуре, которая изображалась извечно «империалистической», бесчеловечно жестокой и вообще средоточием всякого зла.

    В этом контексте позитивно отозваться о Петре и Екатерине – значило навлечь на свою голову бурю – и буря произошла.

    Как строго указывал понтифику, например, украинский архимандрит Кирилл (Говорун): «Любые положительные ссылки на российские имперские нарративы, даже в терапевтических целях, должны стать табу для всех без исключения, даже для папы. Мы должны быть церберами и впредь рычать на любые подобные посягательства».

    Это был далеко не единственный случай, когда папа говорил что-то, что страшно раздражало сторонников «войны до победного конца».

    Он признавал, что НАТО несет свою долю ответственности за конфликт, что оно «лаяло под дверями России», и вообще ломал строй – несмотря на все давление, требования и прямые оскорбления. Как его только не поливали – сеть была полна хамскими карикатурами, обвинениями в том, что он продался за российские деньги, и что он «обнулил» репутацию Святого Престола.

    «Пророссийским» папа, конечно, не был – просто в эпоху, когда мировую повестку задавали самовлюбленные «воины света», он проявлял ответственность и человеколюбие, стремился сохранить возможность диалога там, где все настаивали на разрыве, говорил о мире там, где говорили только о «стратегическом поражении России».

    Он был одним из немногих голосов здравого смысла в сошедшем с ума мире – и уже это побуждает вспомнить его добрым словом.

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