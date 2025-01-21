  • Новость часаЧисло жертв пожара в отеле Турции достигло 76 человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кому «кинул зигу» Илон Маск
    Хинштейн назвал нелюдями военных ВСУ, замучивших стариков из села Русское Поречное
    Россиянка успешно прошла лечение новым отечественным препаратом от рака
    Сомелье рассказала о вине с русским названием на инаугурации Трампа
    Орбан: Украина потеряла пятую часть территории и сейчас в роли просителя
    СМИ: Сирия аннулировала контракт с Россией по порту Тартус
    Посетителям испаноязычной версии сайта Белого дома сказали убираться домой
    В ООН назвали сумму долга США организации
    Эксперты предупредили о рисках скупки неопубликованных видео для обучения ИИ
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    6 комментариев
    21 января 2025, 23:24 • Новости дня

    Рубио заявил, что США не пожертвуют интересами ради мира

    Марко Рубио заявил, что США не будут жертвовать интересами для предотвращения конфликтов

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей.

    Как пишет ТАСС, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа будет стремиться к продвижению мира во всем мире. Однако при этом он подчеркнул, что США не будут жертвовать своими национальными интересами, безопасностью и ключевыми ценностями ради предотвращения конфликтов.

    Рубио отметил, что все страны действуют в интересах своих национальных приоритетов, и выразил надежду, что в случаях совпадения этих интересов с другими государствами, США будут готовы к сотрудничеству. Основной целью Трампа, по словам Рубио, остается продвижение мира и недопущение конфликтов.

    Госсекретарь также добавил, что иногда в международных отношениях выбор сводится к двум плохим вариантам, и задачей Госдепартамента является выбор наименее плохого. Это, по мнению Рубио, является сложной, но важной работой ведомства.

    Кроме того, Рубио подчеркнул, что Госдепартамент должен идти в ногу со временем, занимая достойное место в международной политике. Он отметил важность не только проведения, но и формулирования внешней политики США.

    Кандидатура Марко Рубио была утверждена Сенатом США 20 января, в день инаугурации Трампа. До назначения на пост госсекретаря он представлял штат Флорида в Сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине. Россия готова дождаться официального начала работы администрации Трампа, чтобы увидеть ее предложения, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Марко Рубио также заявил на канале CNN о возможности отмены антироссийских санкций как инструмента для достижения мира на Украине.

    21 января 2025, 10:23 • Новости дня
    Трамп удивил гостей инаугурации вином с русским названием

    На инаугурации Трамп подал вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural

    Трамп удивил гостей инаугурации вином с русским названием
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Гостям инаугурации президента США Дональда Трампа предложили игристое вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural, что вызвало удивление, так как в речи президента не упоминались Россия или Украина.

    На инаугурации Трампа гостям подали игристое вино с русским названием Korbel Russian River Valley Natural, оно было предложено к десерту, передает Ura.ru.

    Это вызвало удивление, так как в своей инаугурационной речи Трамп не упоминал Россию или Украину.

    Река, давшая название вину, находится в Северной Калифорнии. Название Russian River связано с историей русских поселений в этом регионе. На обеде также подавали десерт с яблочным мороженым, но именно выбор вина стал неожиданностью для многих гостей.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Во время инаугурации Дональд Трамп заявил о приоритете интересов Америки и обещал укрепить страну до небывалого уровня в своей первой речи в должности 47-го президента США.

    Коментарии (11)
    21 января 2025, 03:49 • Новости дня
    Солдаты ВСУ расстреляли беременную на трассе в Курской области

    Жительница Курской области сообщила о расстреле беременной и разграблении домов ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Жительница Курской области рассказала о расстреле беременной женщины солдатами ВСУ на трассе близ Куриловки, а также о разграблении домов и похищении детей.

    Жительница Суджанского района Курской области сообщила представителю военного СК о вопиющем случае насилия, совершенном солдатами ВСУ, передает ТАСС. По ее словам, на трассе, ведущей вглубь региона, в районе населенного пункта Куриловка, украинские военные расстреляли беременную девушку.

    Женщина уточнила: «Женщину беременную расстреляли. Это по трассе, в районе Куриловки. Там страшно было. По селам там вообще страсти творились». Она также сообщила, что украинские военные разграбили дома местных жителей и, по некоторым данным, увели детей из ряда интернатов.

    Кроме того, она отметила, что город, в котором она проживала, ранее был красивым, но теперь сильно разрушен. Жители региона обеспокоены происходящим и надеются на скорейшее восстановление порядка, сказала женщина.

    Ранее сообщалось, что в освобожденном селе Русское Поречное обнаружены тела мирных жителей со следами пулевых и осколочных ранений, предположительно убитых украинскими военными при отступлении.

    Коментарии (13)
    21 января 2025, 19:49 • Видео
    Насколько опасен Илон Маск

    На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    Коментарии (2)
    21 января 2025, 04:15 • Новости дня
    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины

    Трамп сообщил, что США потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО

    Трамп заявил о чрезмерных расходах США для поддержки Украины
    @ Jasper Colt/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что американские расходы на поддержку Украины значительно превышают затраты союзников по НАТО, передает РИА «Новости».

    Во время встречи с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 млрд долларов больше, чем НАТО».

    Трамп подчеркнул, что географическая близость Европы к Украине должна побуждать европейские страны брать на себя большую финансовую ответственность в поддержке киевского режима.

    Президент США также заверил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине. На вопрос о выполнении своего обещания разрешить конфликт в первый день, он ответил, что  прошла только половина дня. «У меня есть еще половина дня. Мы хотим это сделать», – сказал он.

    Трамп также сообщил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых будут обсуждаться вопросы мирного урегулирования на Украине. По словам Трампа, президент Зеленский уже выразил готовность к соглашению. «Он сказал мне, что хочет заключения сделки», – подчеркнул глава Белого дома.

    Одновременно с этим американский лидер допустил сохранение санкций против России до завершения конфликта на Украине.

    До этого Трамп повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне. Кроме того, он пообещал помиловать осужденных за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

    Коментарии (9)
    21 января 2025, 10:41 • Новости дня
    Трамп распорядился поднять флаг над посольством США в Москве
    Трамп распорядился поднять флаг над посольством США в Москве
    @ Павел Цуканов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве подняли флаг над посольством США по указу президента США Дональда Трампа, отменив приспущенное положение, которое установил Джо Байден.

    Флаг США был поднят над американским посольством в Москве в результате исполнения одного из первых распоряжений Трампа.

    Глава США подписал указ, который запрещает приспускать флаги над правительственными зданиями во время инаугурации главы государства.

    Напомним, приспущенное положение флага было установлено по указу экс-президента Джо Байдена. Согласно его распоряжению, флаги над Белым домом и другими правительственными зданиями должны были оставаться приспущенными в течение 30 дней после смерти бывшего американского лидера Джимми Картера.

    В понедельник состоялась инаугурация 47-го президента США, и Дональд Трамп официально принял присягу в ротонде Капитолия. Вскоре Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

    После этого президент США подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    Коментарии (4)
    21 января 2025, 14:14 • Новости дня
    Лавров оценил заявления Трампа по внешней политике
    Лавров оценил заявления Трампа по внешней политике
    @ Alexander Nemenov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первые шаги Дональда Трампа на посту президента США демонстрируют его подход к продвижению интересов страны на мировой арене, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Комментированием решений, анонсированных президентом Трампом, занимаются многие политологи. Я коротко скажу, что это указатель на методы продвижения интересов Соединенных Штатов на мировой арене», – подчеркнул Лавров, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров ответил на вопрос о готовности Москвы к контактам с Вашингтоном на высшем уровне. По его словам, президенты России и США уже выразили свою положительную позицию по этому вопросу. Лавров подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин заявил о своей готовности к контактам, а президент США Дональд Трамп выразил намерение установить контакт с Путиным в ближайшее время. «Так что ответ уже давно известен», – добавил российский министр.

    Ранее американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений, на что намекают выход из ВОЗ и начало тарифной войны с Канадой и Мексикой.

    Напомним, Трамп отменил 78 указов и меморандумов Джо Байдена и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

    Коментарии (6)
    21 января 2025, 08:21 • Новости дня
    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за оставшиеся полдня
    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за оставшиеся полдня
    @ Chip Somodevilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть еще полдня для завершения конфликта на Украине, и выразил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров.

    Трамп вновь подтвердил свое обещание завершить российско-украинский конфликт в течение суток после вступления в должность, передает РБК.

    Он отметил, что из этого времени «прошло только полдня», поэтому у него остается еще достаточно времени для реализации своих намерений.

    «Мы хотим успеть», – подчеркнул Трамп, добавив, что планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения текущей ситуации и возможных путей разрешения конфликта.

    Трамп также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в заключении сделки, остаются вопросы по желанию Путина участвовать в переговорах.

    Отвечая на вопрос о санкциях против России, Трамп сказал, что предпочитает использовать тарифы. Он также подчеркнул, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

    Ранее Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса. До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной продлится долго.

    Коментарии (23)
    21 января 2025, 12:57 • Новости дня
    Залужный обвинил Зеленского и Запад в давлении на ВСУ летом 2023 года
    Залужный обвинил Зеленского и Запад в давлении на ВСУ летом 2023 года
    @ Alberto Pezzali/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил о давлении со стороны офиса Владимира Зеленского и западных партнеров на командование вооруженных сил Украины в ходе подготовки к летнему контрнаступлению 2023 года.

    Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, заявил о том, что на украинскую армию оказывалось значительное давление в период подготовки к контрнаступлению летом 2023 года, передает ТАСС.

    В своей книге он отмечает, что офис президента Украины Владимира Зеленского и западные партнеры, в том числе генерал Марк Милли, требовали от украинской армии быстрых побед, несмотря на недостаточную обеспеченность подразделений.

    Залужный подчеркнул, что в то время армия была оснащена лишь на 50–60%, а инженерные средства на 10–15%. Он выразил сожаление по поводу того, что командование и партнеры не хотели слушать предупреждения о возможных последствиях такого давления. В результате настойчивое продвижение вперед привело к потерям техники и гибели воинов.

    «Настойчивое подталкивание нас вперед и концентрация усилий на одном направлении – это гибель воинов, потеря техники и невыполнение оперативной задачи», – цитирует его «Украинская правда».

    Залужный также признал, что наступательная операция по трем основным направлениям едва не вызвала кризис в отношениях с международными партнерами. Он отметил, что в Министерстве обороны Украины были сторонники переброски боеспособных частей на восток, а сам Зеленский надеялся на скорые победы. Залужный подтвердил слухи о его конфликте с офисом президента, подчеркивая, что его отношения с руководством обострялись с каждым днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Киев мобилизовал 200 тыс. человек, что стало одним из крупнейших наборов в армию на Украине. В поездке в США глава офиса президента Украины Андрей Ермак искал гарантии безопасности для Зеленского и страны в целом. Европейские политики предсказывали, что Валерий Залужный может повторить путь Зеленского и стать следующим президентом Украины.

    Коментарии (13)
    21 января 2025, 09:55 • Новости дня
    ВС России ударом по Днепропетровской области сорвали попытку прорыва ВСУ
    ВС России ударом по Днепропетровской области сорвали попытку прорыва ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удар в Днепропетровской области в районе сбора ВСУ, где планировался возможный прорыв или ротация украинских подразделений, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Днепропетровской области был нанесен удар, где, по данным подполья, ВСУ могли планировать серьезную ротацию или попытку прорыва. После удара в направлении Апостолово и Никополя отправились многочисленные машины скорой помощи, передает РИА «Новости».

    Между тем украинские власти также сообщили о повреждениях железнодорожной инфраструктуры в результате атаки. Компания «Украинские железные дороги» заявила о разрушении зданий и подвижного состава. Украинский телеканал «Общественное» ранее в тот же день передал информацию о взрывах в Днепропетровске.

    Ранее подполье сообщило об ударах по Богодухову в Харьковской области, где концентрируются подразделения ВСУ, что вызвало детонацию и выезд нескольких скорых на место происшествия.

    Также в Одесской области был нанесен удар по румынским наемникам.

    Коментарии (39)
    21 января 2025, 14:37 • Новости дня
    В Раде назвали приостановку помощи США вызовом для Украины

    Депутат Рады Тарасенко назвал приостановку помощи США вызовом для Украины

    В Раде назвали приостановку помощи США вызовом для Украины
    @ REUTERS/Daniel Becerril

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко выразил обеспокоенность решением президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам на 90 дней.

    По его словам, это может стать значительным вызовом для Украины, поскольку пока неясно, будет ли приостановка распространяться на страну и на действующие проекты, передает РИА «Новости».

    Тарасенко также отметил, что действующие проекты Агентства США по международному развитию USAID и международной некоммерческой организации IREX обеспечены финансированием на три месяца. «Они уверили, что точно на три месяца у них есть предусмотренное финансирование», – подчеркнул он.

    Кроме того, депутат добавил, что программы, начатые в 2024 году, будут продолжать действовать. Он выразил надежду, что проведенный аудит покажет эффективное использование средств Украиной и американская поддержка продолжится: «Надеюсь, что этот аудит покажет, что Украина использовала средства эффективно и американская поддержка будет продолжаться».

    Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    Трамп также отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

    Коментарии (8)
    21 января 2025, 10:45 • Новости дня
    Россия подтвердила обязательства по соблюдению нейтралитета Панамского канала
    Россия подтвердила обязательства по соблюдению нейтралитета Панамского канала
    @ c94/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия подтвердила свои обязательства по соблюдению нейтралитета Панамского канала и сохранения международного транзитного водного пути безопасным и открытым, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Москва выступает за сохранение Панамского канала безопасным и открытым. Режим нейтралитета, установленный договором о Панамском канале, закреплен в протоколе, к которому присоединилось около 40 государств, включая Россию с 1988 года, передает ТАСС.

    Рябков также выразил надежду, что в ходе ожидаемых обсуждений контроля над Панамским каналом между руководством Панамы и президентом США Дональдом Трампом стороны будут уважать международно-правовой режим этого водного пути. Он подчеркнул, что этот вопрос относится к сфере двусторонних отношений Панамы и США.

    Правовой режим Панамского канала был определен в договоре 1977 года между США и Панамой, добавил Рябков.

    Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала был подписан президентом США Джимми Картером и генералом Омаром Торрихосом 7 сентября 1977 года и вступил в силу 1 октября 1979 года.

    Ранее Дональд Трамп объявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом США.

    В свою очередь, президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что Панамский канал остается частью Панамы и управление им остается под контролем страны при соблюдении его постоянного нейтралитета.

    Коментарии (0)
    21 января 2025, 20:10 • Новости дня
    Зеленский отказался сокращать ВСУ в пять раз
    Зеленский отказался сокращать ВСУ в пять раз
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заверил, что Украина не намерена сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Зеленский заявил, что Киев не согласится на сокращение вооруженных сил в пять раз, передает ТАСС. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Зеленского, такие требования могут возникнуть в процессе переговоров по урегулированию конфликта.

    «Не будет. Мы не дадим этого сделать», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский назвал численность ВСУ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил, а в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной.

    Коментарии (8)
    21 января 2025, 17:22 • Новости дня
    Медведев заявил, что миру не нужен «золотой век Америки»

    Медведев раскритиковал концепцию Трампа о «золотом веке Америки»

    Медведев заявил, что миру не нужен «золотой век Америки»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мир заинтересован в процветании всего человечества, а не в доминировании одной страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя инаугурацию президента США Дональда Трампа.

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином наглядно продемонстрировал многополярность мирового устройства, заявил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

    «И всем снова стало очевидно, что современный мир заинтересован не в «золотом веке Америки», о чем театрально вчера заявил Дональд Трамп, а в развитии и процветании всего человечества», – заключил зампред СБ России.

    Напомним, во вторник президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию. Еще до вступления на второй президентский срок Трамп провел разговор с Си Цзиньпином.

    Коментарии (7)
    21 января 2025, 10:59 • Новости дня
    Пленный военнослужащий подписал контракт с ВСУ ради побега в Россию

    Украинский пленный подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться и попасть в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дмитрий Вербицкий, пленный украинский военнослужащий, заявил, что подписал контракт с ВСУ, стремясь сдаться и попасть в Россию, что было его давней мечтой.

    Как сообщает РИА «Новости», пленный украинский военнослужащий Дмитрий Вербицкий рассказал, что его решение подписать контракт с вооруженными силами Украины было мотивировано стремлением попасть в Россию. По словам Вербицкого, он сделал это добровольно, считая, что это увеличит его шансы на осуществление своей мечты.

    «Подписал контракт добровольно, рассчитывая так, как я и до этого планировал, мечтал, хотел в Россию попасть, ну, думаю, тут больше шансов будет, чем если я останусь», – заявил Вербицкий.

    Вербицкий также отметил, что предложение подписать контракт с ВСУ поступило к нему после того, как он попал в исправительную колонию за мародерство. После заключения контракта его подготовили и отправили служить в подразделение под Сумы, откуда он позднее оказался в Курской области, где и был взят в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВСУ Виктор Гордиенко, находящийся в плену, рассказал, что ему приходилось готовить дрова для командиров, и он не видел никого по званию выше сержанта, а пленный украинский военный Евгений Аксенов заявил, что войска Украины намеренно добивали своих же пленных бойцов дронами-камикадзе.

    Коментарии (10)
    21 января 2025, 08:54 • Новости дня
    Brand Analytics: Общество США раскололось из-за заявлений Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Обнародованное исследование ИИ-агента Brand Analytics системы «Тренд детектор» выявило значительный раскол в американском обществе и международном сообществе из-за первых заявлений президента США Дональда Трампа.

    В документе подчеркивается, что инаугурация Трампа и его первые заявления стали сигналом к значительным изменениям как во внутренней, так и во внешней политике США, передает ТАСС.

    Эксперты обращают внимание, что именно реакция на эти заявления свидетельствует о серьезном разногласии среди граждан и международных партнеров. Ожидается, что в ближайшие месяцы станет более очевидно, в какой мере амбициозные планы Трампа будут воплощаться в жизнь.

    В исследовании также отмечается, что текущая ситуация является уникальной в политической истории США, когда новые утверждения президента вызвали настолько поляризованные реакции.

    Аналитики прогнозируют, что это может повлиять на дальнейшее развитие политических и международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации. Ранее Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса. До этого он повторно вывел США из Парижского соглашения по климату, подписав указ в присутствии своих сторонников в Вашингтоне

    Коментарии (2)
    21 января 2025, 16:07 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Си Цзиньпину о готовности к диалогу с США по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с лидером КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность к диалогу с США для урегулирования конфликта на Украине, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к обсуждениям с новой администрацией Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона, то мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры», – добавил Ушаков, выступая на брифинге.

    Во вторник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел, а также назвал его дорогим другом.

    Коментарии (9)
    Главное
    Над Крымом уничтожили семь украинских БПЛА
    Зеленский отказался сокращать ВСУ в пять раз
    На Трампа подали в суд после первых указов
    Лукашенко заявил о планах вооруженных банд захватить часть Белоруссии
    Фон дер Ляйен признала рост цен в ЕС на нефть из-за санкций против России
    Маск обидно исказил имя Шольца
    Британию предупредили о «долговой спирали смерти»

    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана

    Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол». Как отмечают эксперты, проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, больше известной как «Звездные войны». Однако если в 1980-х США не сумели вывести на орбиту необходимые для глобальной системы ПРО мощности, то сегодня республиканцы заручились поддержкой Илона Маска. Поможет ли это Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа встречает новый срок Трампа с мрачными предчувствиями

    Европейские политики, дипломаты и эксперты считают, что с приходом Трампа мир находится на пороге грандиозных изменений – причем таких, которые самой Европе не принесут ничего хорошего. Евросоюз ждет от нового президента США потрясений и даже «конкретных военных решений». О чем идет речь и почему в ЕС так испуганы? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............