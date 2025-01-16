Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.11 комментариев
Лавров: Россия будет ждать начала работы администрации Трампа
Лавров сообщил о намерении России ожидать начала работы администрации Трампа
Россия готова дождаться официального начала работы администрации Трампа, чтобы увидеть ее предложения, заявил глва МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио.
Россия будет ждать, когда администрация Дональда Трампа официально приступит к работе, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Запись с комментариями Лаврова была опубликована в телеграм-канале журналиста.
Лавров отметил, что сначала необходимо дождаться, когда Дональд Трамп заедет в Белый дом, что должно произойти через пять дней. «Как сам Трамп сказал, как его спросили в одном из интервью, я буду активно работать, надо это кровавое месиво, как он выразился, прекращать, но сначала надо заехать в офис (Белый дом – прим. ТАСС). Вот он будет заезжать в офис через пять дней фактически. Тогда и будем смотреть, какие предложения будут сформулированы», – сказал Лавров.
Министр прокомментировал также высказывания кандидата на пост госсекретаря США на слушаниях в Конгрессе. Он отметил, что Россия будет внимательно следить за тем, какие решения и предложения будут выработаны новой американской администрацией после ее официального вступления в должность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.