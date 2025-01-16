Лавров: Россия будет ждать начала работы администрации Трампа

Лавров сообщил о намерении России ожидать начала работы администрации Трампа

Tекст: Ольга Иванова

Россия будет ждать, когда администрация Дональда Трампа официально приступит к работе, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Запись с комментариями Лаврова была опубликована в телеграм-канале журналиста.

Лавров отметил, что сначала необходимо дождаться, когда Дональд Трамп заедет в Белый дом, что должно произойти через пять дней. «Как сам Трамп сказал, как его спросили в одном из интервью, я буду активно работать, надо это кровавое месиво, как он выразился, прекращать, но сначала надо заехать в офис (Белый дом – прим. ТАСС). Вот он будет заезжать в офис через пять дней фактически. Тогда и будем смотреть, какие предложения будут сформулированы», – сказал Лавров.

Министр прокомментировал также высказывания кандидата на пост госсекретаря США на слушаниях в Конгрессе. Он отметил, что Россия будет внимательно следить за тем, какие решения и предложения будут выработаны новой американской администрацией после ее официального вступления в должность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.