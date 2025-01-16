Лавров: Москва не считает официальными заявления кандидатов в администрацию Трампа

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров подчеркнул, что в США существует система, при которой кандидаты на многие должности в администрации проходят утверждение в Сенате, и на слушаниях кандидатов часто пытаются вывести на интересные и противоречивые высказывания, передает ТАСС.

В качестве примера он упомянул комментарии кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио. По мнению Лаврова, демократы стремятся сделать республиканцев менее убедительными, особенно на фоне утверждений Джо Байдена о том, что его президентский срок является историческим периодом для величия Америки.

Министр отметил: «Я считаю, что все, что мы сейчас слышим, это не имеет форму официальной позиции».

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил о возможности отмены санкций против России для завершения конфликта, а также сообщил о включении вопроса нейтралитета Украины в переговоры.