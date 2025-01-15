Рубио заявил о включении вопроса нейтралитета Украины в переговоры

Кандидат на пост госсекретаря США Рубио заявил о включении вопроса нейтралитета Украины в потенциальные переговоры

Tекст: Вера Басилая

По словам Рубио, в переговорах важно учитывать взаимные уступки сторон, он отметил, что возможное ослабление санкций против России обязательно станет частью любых будущих переговоров о прекращении конфликта на Украине, передает ТАСС.

Рубио также отметил, что обсуждение нейтралитета Украины станет неизбежным элементом переговорного процесса.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что возврат Украины к границам до февраля 2022 года маловероятен, в то время как Дональд Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта без уступок.

Советники избранного президента США Дональда Трампа одобрили идею создания демилитаризованной зоны на Украине под контролем европейских военных, чтобы разрешить конфликт в регионе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения хуже минских договоренностей.