Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
Рубио заявил о включении вопроса нейтралитета Украины в переговоры
Кандидат на пост госсекретаря США Рубио заявил о включении вопроса нейтралитета Украины в потенциальные переговоры
Санкции против России или их отмена, а также вопрос о нейтралитете Украины также могут быть частью переговорного процесса, заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио.
По словам Рубио, в переговорах важно учитывать взаимные уступки сторон, он отметил, что возможное ослабление санкций против России обязательно станет частью любых будущих переговоров о прекращении конфликта на Украине, передает ТАСС.
Рубио также отметил, что обсуждение нейтралитета Украины станет неизбежным элементом переговорного процесса.
Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что возврат Украины к границам до февраля 2022 года маловероятен, в то время как Дональд Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта без уступок.
Советники избранного президента США Дональда Трампа одобрили идею создания демилитаризованной зоны на Украине под контролем европейских военных, чтобы разрешить конфликт в регионе.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения хуже минских договоренностей.