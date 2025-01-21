Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.8 комментариев
США заявили о намерении добиться устойчивого мира на Украине
Госсекретарь США Рубио заявил о стремлении к устойчивому урегулированию на Украине
Новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.
В интервью NBC News Рубио выразил уверенность в том, что официальной политикой Соединенных Штатов будет прекращение конфликта на устойчивой и стабильной основе, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что США намерены предпринять все необходимые шаги для предотвращения эскалации конфликта в будущем. Рубио отметил, что важно создать условия, которые не позволят конфликту на Украине перерасти в новое обострение в течение нескольких лет.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть еще полдня для завершения конфликта на Украине и выразил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров.
Трамп также раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.