Украина парализовала расследование падения ракеты в Польше

RMF24: Польша остановила следствие по падению ракеты из-за молчания Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинская сторона не ответила ни на один из многочисленных запросов польской прокуратуры, в результате чего следствие по делу о гибели двух граждан было заморожено, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF24.

«Расследование не ведется уже почти три года по причине отсутствия сотрудничества с украинской стороной», – заявил источник в польской прокуратуре.

При этом представитель ведомства отметил, что решение о полном прекращении дела в Польше никто не принимал. По его словам, следователи продолжают регулярно направлять запросы на Украину, однако они остаются без ответа.

Ракета упала на востоке Польши в селе Пшеводув 15 ноября 2022 года, убив 60-летнего работника склада и 59-летнего тракториста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Польша заморозила поставки вооружений на Украину.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск безосновательно заявил о падении российской крылатой ракеты в Люблинском воеводстве.