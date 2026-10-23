Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Украина парализовала расследование падения ракеты в Польше
RMF24: Польша остановила следствие по падению ракеты из-за молчания Украины
Варшава была вынуждена приостановить расследование инцидента с падением украинской ракеты в населенном пункте Пшеводув в 2022 году, поскольку Киев полностью проигнорировал запросы польских следователей.
Украинская сторона не ответила ни на один из многочисленных запросов польской прокуратуры, в результате чего следствие по делу о гибели двух граждан было заморожено, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF24.
«Расследование не ведется уже почти три года по причине отсутствия сотрудничества с украинской стороной», – заявил источник в польской прокуратуре.
При этом представитель ведомства отметил, что решение о полном прекращении дела в Польше никто не принимал. По его словам, следователи продолжают регулярно направлять запросы на Украину, однако они остаются без ответа.
Ракета упала на востоке Польши в селе Пшеводув 15 ноября 2022 года, убив 60-летнего работника склада и 59-летнего тракториста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Польша заморозила поставки вооружений на Украину.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск безосновательно заявил о падении российской крылатой ракеты в Люблинском воеводстве.