Ветеран СВО открыл детский театр после возвращения с фронта

Tекст: Александра Юдина

После службы на харьковском направлении, где Грызов получил травму и аутоиммунное заболевание, он прошел реабилитацию и вернулся к любимому делу – работе с детьми. О работе Грызова и его театральных успехах рассказал «Народный фронт».

«Я не думал, что вернусь к детям. Был уверен, что все-таки что-то сломается, что-то изменится. И был момент адаптации. Можно сказать, что дети меня обратно вытащили», – отметил он.

Ветеран спецоперации работал в местном Доме культуры, ставил спектакли для подростков, в том числе для детей с непростой судьбой, обучал их актерскому мастерству, шитью и пению. Призыв на фронт застал его во время репетиции, но после возвращения он снова посвятил себя детскому творчеству.

В данный момент дети под руководством Грызова репетируют и выступают во Дворце детского и юношеского творчества. Среди воспитанников есть дети с инвалидностью. Мама одной из девочек растрогалась до слез, увидев, как дочь выступает на сцене.

«Когда я пришла на кастинг, очень боялась, думала, что у меня ничего не получится, но Сергей Александрович казался очень добрым, веселым. Мы с ним уже сработались. Он всегда подскажет, поможет. Мы ценим, что он такой мужественный, ходил защищать нас. Сергей Александрович очень сильно повлиял на мою жизнь. Я поняла, что актерское мастерство – это мое, буду поступать», – рассказала десятилетняя Лера Овчаренко.

Грызов мечтает открыть собственный репертуарный театр с отдельным зданием, где смогут выступать и дети, и взрослые.