  • Новость часаСтало известно о планах Украины обсуждать с Россией в Стамбуле только один вопрос
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    Чем Стамбул-2025 отличается от Стамбула-2022
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    Скачко: Киев приходит к переговорам в Стамбуле в ущербной позиции
    Коц рассказал об эксперте на переговорах в Стамбуле генерале Зорине
    Рубио заявил о намерении НАТО исключить слабые звенья в альянсе
    МИД Эстонии заявил о нарушении границы российским истребителем
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    Василий Авченко Василий Авченко Долгое эхо Корейской войны, или Чучхе для России

    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    21 комментарий
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    2 комментария
    15 мая 2025, 11:39 • Новости дня

    Politico: США сократили инвестиции в Европу на 24% за год

    Tекст: Александра Юдина

    Инвестиции американских компаний из США в Европу снизились на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем, пишет Politico.

    За тот же период объем иностранных вложений в американскую экономику вырос на 20%, передает Politico.

    Среди причин спада интереса к европейскому рынку называются более высокие энергетические затраты, геополитические риски и медленный экономический рост.

    Эксперты отмечают, что бизнес выбирает США из-за привлекательных налоговых льгот, субсидий и более низких цен на энергию, которые стали «практически непреодолимым» аргументом для инвесторов.

    По словам Марка Лермитта, ситуация в Европе ухудшается на фоне угрозы повышения пошлин на европейские товары со стороны Дональда Трампа.

    Несмотря на снижение общего потока инвестиций, Франция осталась лидером среди европейских стран по количеству иностранных вложений в 2024 году, однако ее собственные показатели снизились на 14%. Представители французского правительства подчеркнули, что эти тенденции связаны с глобальными процессами регионализации цепочек поставок.

    По данным издания, президент Франции Эмманюэль Макрон должен объявить о новых крупных иностранных инвестициях на саммите Choose France, который пройдет в Версале в ближайшие дни.

    Тем временем, как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

    14 мая 2025, 13:02 • Новости дня
    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан

    Политолог Рар: «Пфайзергейт» вынудит Урсулу фон дер Ляйен радикализоваться в украинском вопросе

    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС. Поэтому за решением европейского суда по скандалу с Pfizer могут последовать призывы к ее отставке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее суд ЕС признал главу ЕК ответственной за сокрытие данных о переговорах по закупке вакцин против коронавируса.

    «Решение суда ЕС, обязывающее Еврокомиссию предоставить все документы о закупках медпрепаратов за миллиарды европейских налогоплательщиков – сильный удар по главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Она годами скрывала документацию, пытаясь в этом вопросе уйти в тень. Теперь, вероятно, всплывут данные о каких-то правонарушениях на переговорах с Pfizer», – спрогнозировал немецкий политолог Александр Рар.

    «Не думаю, что она лично замешана в коррупции, но, судя по всему, превышение полномочий все-таки было допущено. Ряд высокопоставленных еврочиновников точит на нее зуб из-за ее ярко выраженного вождизма и нежелания ни с кем советоваться в принятии решений. Поэтому наверняка скоро последуют призывы к ее отставке», – продолжил он.

    «Скандал навсегда испортил репутацию фон дер Ляйен и омрачил ее второе председательство в ЕК. Но она будет бороться и пытаться свалить вину на других. Это у нее получается очень хорошо. Кроме того, глава ЕК попытаться компенсировать этот провал активностью по другим направлениям своей деятельности и займет еще более радикальную позицию в украинском вопросе», – заключил Рар.

    Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации о контрактных переговорах по закупке вакцин Pfizer против коронавируса в 2021–2023 годах. В постановлении отмечается, что глава ЕК скрыла от журналистки The New York Times переписку с главой фармацевтического гиганта Альбертом Бурлой, в том числе СМС-сообщения, пишет РИА «Новости».

    В 2021 году главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название «Пфайзергейт» (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 млрд евро, а приобретенные 1,8 млрд доз значительно превышали потребности ЕС. Фон дер Ляйен призывали опубликовать переписку, но ЕК в июне 2022-го отказалась предать ее гласности.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, сможет ли глава ЕК получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС.

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    14 мая 2025, 16:44 • Новости дня
    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России

    Барро сообщил о новых санкциях ЕС против 194 танкеров, 31 компании и банков

    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз принял решение о расширении санкционного списка в отношении России, включив туда десятки компаний, банков и физических лиц.

    О новых санкциях Евросоюза против России сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Барро заявил: «В связи с отказом Путина от прекращения огня мы вводим санкции против 194 нефтяных танкеров, 31 компании, поставляющей оружие, банков и 26 лиц, ответственных за маневры по дестабилизации».

    По его словам, ограничительные меры затронут значительное количество объектов, среди которых транспортные средства для поставок нефти, организации в сфере вооружений, а также банки.

    Барро отметил, что лица, включенные в новый санкционный список, по мнению ЕС, причастны к действиям, направленным на дестабилизацию обстановки на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз готовит расширение санкционного списка, чтобы включить в него компании, которых подозревают в обходе ограничений через третьи страны.

    Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций меры против танкеров, которые перевозят нефть под иностранными флагами.

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    14 мая 2025, 19:22 • Видео
    Макрон показал истинное лицо

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    14 мая 2025, 12:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли ограничения для танкеров, перевозящих нефть под иностранными флагами.

    Евросоюз включил в 17-й пакет санкций против России рестрикции в отношении 189 танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы включили в черный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту», – подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, под ограничения попали суда, которые идут под флагами разных государств, сообщает ТАСС.

    Теперь этим танкерам запрещен вход в порты Евросоюза. Европейским компаниям также запрещено проводить любые финансовые операции с этими судами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты европейских стран согласовали 17-й пакет ограничительных мер, который должен быть окончательно утвержден министрами иностранных дел ЕС 20 мая.

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    14 мая 2025, 23:56 • Новости дня
    Reuters: Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине

    Reuters: Трамп не поедет в Стамбул ради переговоров по Украине

    Reuters: Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп не будет менять маршрут своего ближневосточного турне ради запланированных в Стамбуле дискуссий между Россией и Украиной, передает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп не станет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые ожидаются в турецком Стамбуле 15 мая, передает Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

    По данным информатора, решение американского лидера озвучили сразу после того, как президент России Владимир Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной, уточняет ТАСС.

    При этом ранее Трамп допускал поездку в Стамбул 15 мая вне утвержденного графика, но позднее передумал.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию.

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    14 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины

    Экономист Лизан: Отмена льгот ЕС на сельхозпродукцию ослабит позиции Украины

    Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Отмена ЕС льгот для украинской сельхозпродукции поставит Киев в еще большую зависимость от морских коридоров транспортировки зерна. Тем самым решение Брюсселя ослабит позиции офиса Зеленского на потенциальных мирных переговорах с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт.

    «Украинская аграрная сфера представляет собой упрощенную сельхозмодель СССР. Огромные колхозы закрылись, осталось лишь производство яиц и птицы, а крупный бизнес сконцентрировал в своих руках земельный банк. В отсутствии передовых технологий и мер господдержки предпринимателям выгоднее всего выращивать зерновые и масличные культуры, которые они затем продают в ЕС», – отметил экономист Иван Лизан.

    «В объединении другая модель с множеством мелких фермеров, разделением производителей по специализациям, иными регуляторными мерами, земельными ресурсами и логистикой. Они не смогли конкурировать с украинской продукцией, которая хлынула на местный рынок в 2022 году и стала мешать производителям из Восточной Европы. Импульсом к этому потоку товаров послужило снятие ограничений на ввоз целого перечня продукций республики после начала СВО», – продолжил он.

    «Конечно, эта ситуация быстро перестала устраивать многих членов ЕС. Отмене льгот способствовал и доступ Украины к водным перевозкам и выходу в Мировой океан. Киеву стали не нужны дунайские порты – из Большой Одессы идет экспорт зерна и другой продукции. Теперь местные производители еще больше будут зависеть от коридоров, по которым нужно перенаправить объемы, ранее поставлявшиеся в Европу», – спрогнозировал он.

    «Это ослабляет позиции Киева на потенциальных мирных переговорах, поскольку Россия может пригрозить парализовать украинское судоходство и еще больше обрушить экономику, проведя масштабные атаки по портам и судам», – заметил аналитик.

    «Что касается ЕС, то отмена льгот защитит их фермеров, поскольку для Европы важнее рабочие места и собственное производство, чем закупка дешевой продукции. На Украине же образуются излишки зерна, что теоретически должно снизить цены на него», – добавил эксперт.

    «Но Киев вряд ли будет критиковать Брюссель, поскольку других партнеров у него, по сути, не осталось. К тому же Европа может предложить Украине альтернативный льготный механизм, возможно, снятие квот по несущественным товарным позициям – грецким орехам, меду или малине», – резюмировал Лизан.

    Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт, которые в Киеве называют «спасательным кругом» для фермеров и бюджета Украины. Решение было принято после того, как Польша возглавила европейскую инициативу по защите фермеров, пишет Financial Times.

    У ЕС есть соглашение о свободной торговле с Украиной, а действие ряда других пошлин Брюссель временно приостановил в 2022 году. Однако их сроки истекают 6 июня, и Европа планирует ввести «переходные меры», пока обе стороны разрабатывают новый договор.

    Беспошлинный режим распространялся на кукурузу, сахар и птицу, часть которых через ЕС доставлялась в Африку и Азию. Это вызывало недовольство фермеров и политиков в Польше, Франции и других странах, обвинявших украинский экспорт в снижении внутриевропейских цен.

    В ЕС подтверждают, что прежние договоренности Киева и Брюсселя не будут возобновлены. «Это плохой сигнал для Украины. Решение будет принято не ранее октября», – сказал Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента.

    Власти Украины подсчитали, что отмена льгот срежет доходы страны примерно на 3,5 млрд евро в год. Квота на кукурузу сократится с 4,7 млн тонн до 650 тысяч в годовом исчислении, на птицу – с 57 тыс. тонн до 40 тысяч, а на сахар – со 109 тыс. тонн до 40 тысяч. Под ударом также окажутся поставки меда.

    На днях польские дальнобойщики возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на пункте пропуска у Дорогуска из-за несогласия с льготами для перевозчиков с Украины. Киев потребовал от Варшавы немедленно разблокировать границу.

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    15 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    В США признали правоту Путина при разоблачении «трюка Зеленского»

    Responsible Statecraft: Зеленский пошел на трюк с Турцией ради симпатий Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина в Стамбул ради симпатий американского лидера Дональда Трампа, и этот трюк был искусно раскрыт российской стороной, считает военный эксперт Анатоль Ливен.

    Президент России Владимир Путин не согласился на личную встречу с Владимиром Зеленским, что было воспринято как разочарование, но не как провал, так как реальный прогресс на переговорах часто достигается на уровне официальных лиц, а не в ходе встреч лидеров, пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси  Responsible Statecraft.

    «Очевидный отказ Путина на призыв Зеленского к личной встрече –  разочарование, но не провал. Очень редко на встречах лидеров достигался реальный прогресс в мирных переговорах, и у россиян есть некоторые основания считать это маневром или трюком Зеленского, чтобы завоевать расположение Трампа, а не серьезным предложением», – пишет он.

    Украинские и европейские правительства заявили, что отказ Москвы от 30-дневного прекращения огня якобы показывает, что «Путин не заинтересован в мире», но это не так, считает аналитик.

    Способность России продвигаться вперед – пусть даже медленно – на поле боя является основным источником влияния Москвы и на переговорах, и она не собирается от этого отказываться, пока не будет достигнуто существенная договоренность.

    Ливен допускает возможность сторон договориться о долгосрочном перемирии, так как без всеобъемлющего соглашения ситуация будет оставаться нестабильной и чреватой возобновлением боевых действий. Для США и Европы движение к миру важно также с точки зрения сокращения военного присутствия в регионе и перераспределения ресурсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил  состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

    В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

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    14 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Захарова назвала решение суда ЕС по фон дер Ляйен «кривосудием»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение суда ЕС, не определившее наказания для Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что отсутствие определения ответственности фон дер Ляйен по решению суда ЕС является «новой страницей в еэсовско-натовском кривосудии». Дипломат подчеркнула, что несколько лет расследования не привели к конкретным дисциплинарным или уголовным мерам в отношении фон дер Ляйен, несмотря на признание ее виновности судом.

    «Есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным – значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали», – написала Захарова. Она также добавила, что решение суда может стать основанием для новых исков против главы ЕК с более серьезными обвинениями.

    Захарова призвала ЕС применить закон в отношении фон дер Ляйен, «теперь уже, как доказано судом, преступницы», вместо введения новых санкций против России.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС, из-за чего за решением европейского суда по скандалу с Pfizer могут последовать призывы к ее отставке.

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    15 мая 2025, 10:28 • Новости дня
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    Британия и Германия договорились о создании новой дальнобойной ракеты
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры обороны Британии и Германии Джон Хили и Борисом Писториус договорились о начале проекта создания нового высокоточного оружия с дальностью свыше 2 тыс. км, сообщает Reuters.

    Британия и Германия договорились о совместной разработке нового оружия дальнего действия, передает Reuters.

    Планируется создать ракету с дальностью поражения более 2 тыс. км, что стало продолжением прошлогоднего двустороннего оборонного соглашения между странами.

    Сообщается, что проект будет анонсирован в Берлине министрами обороны Британии Джоном Хили и Германии Борисом Писториусом. Они также намерены обсудить совместные закупки торпед и объявить о поставках британских военных мостов для нужд Германии.

    Министр обороны Британии Хили заявил, что партнерство способствует росту экономики, созданию рабочих мест и укреплению инвестиций в обеих странах.

    Дополнительные детали о сроках реализации и бюджете проекта пока не раскрывались.

    Ранее власти Германии и Франции договорились совместно с другими партнерами разработать оружие дальнего действия для повышения обороноспособности Европы.

    Европейские страны обсудили необходимость усиления сотрудничества с Британией в сфере обороны для укрепления военно-промышленного комплекса и устранения технологических пробелов.

    Смена власти в Германии, по мнению экспертов, не сулит ничего хорошего для стабильности в Европе.

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    14 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал скорое появление хороших новостей по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил, что уже сегодня или на днях по Украине прозвучат значимые заявления с положительным содержанием.

    Во время встречи с эмиром Катара в Дохе американский лидер заявил: «Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим», передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также выразил благодарность Катару за поддержку дипломатических усилий Вашингтона, в частности за помощь в вопросах, связанных с Россией и Украиной.

    Ранее Трамп заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина. Он также заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

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    14 мая 2025, 22:57 • Новости дня
    США расширили санкции против Ирана из-за баллистических ракет

    Минфин США наложил новые санкции за помощь Ирану в производстве ракет

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов США ввело новые ограничительные меры против структур, поддерживающих производство критических компонентов для баллистических ракет в Иране.

    Минфин США внес в санкционный список шесть физических и 12 юридических лиц за содействие производству внутри Ирана компонентов для баллистических ракет, сказано на сайте американского финансового ведомства.

    «Соединенные Штаты не могут позволить Ирану разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты. Неустанное и безответственное стремление иранского режима к созданию передовых возможностей баллистических ракет, включая усилия по локализации производственных мощностей, представляет собой неприемлемую угрозу для США и стабильности региона», – приводятся в сообщении слова министра финансов Скотта Бессента.

    Санкции затронули организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), включая подразделения, отвечающие за аэрокосмическую сферу и научные исследования.

    При этом в черном списке оказались гражданин Ирана, четыре гражданина Китая и иранские компании.

    По данным Минфина, нынешние меры согласованы с президентским меморандумом по национальной безопасности и направлены на ограничение доступа КСИР к ресурсам и ослабление его деятельности. Отдельные исследовательские подразделения КСИР уже с 2017 года находятся под американскими санкциями за причастность к распространению оружия массового поражения и средств его доставки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что всегда рассматривает возможность введения вторичных санкций против России и Ирана.

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    14 мая 2025, 18:10 • Новости дня
    Трамп прибыл с визитом в Катар

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп стал первым за два десятилетия американским лидером, посетившим Катар, куда он прибыл из Саудовской Аравии.

    Официальное Катарское государственное телевидение сообщает, что президент США Дональд Трамп прибыл в Доху с визитом, передает РИА «Новости». Он стал первым американским президентом, посетившим Катар за последние 22 года.

    Самолет главы США прилетел в Доху из Саудовской Аравии, где прошла первая часть турне Трампа по странам Персидского залива. В аэропорту американского лидера встречал лично эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

    В ходе визита планируется обсуждение обстановки в секторе Газа и возможности переговоров между ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара. США поддерживают активное военное присутствие в регионе: в Катаре расположена крупнейшая американская база на Ближнем Востоке, на которой проходят службу 11 тысяч военных.

    Ранее в Эр-Рияде стартовал саммит США и стран Персидского залива, на котором Трамп впервые за 25 лет встретился с президентом Сирии.

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    14 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Турция не исключила визит Трампа в четверг

    Bloomberg: Турция допустила визит Трампа в четверг в случае приезда Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкие власти не ждут визита президента США Дональда Трампа в четверг, но и не исключают его, сообщает агентство Bloomberg.

    По данным Bloomberg, чиновники не исключили, что Трамп может прибыть в Турцию в ближайшие дни, в случае, если к нему присоединится президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Агентство уточняет, что подготовка к возможному визиту ведется, однако планирование носит частный характер. Высокопоставленные турецкие чиновники заявили изданию: «Турецкие чиновники не ожидают визита Трампа в четверг, но не исключают его в ближайшие дни, особенно если к нему присоединится Путин».

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков не стал уточнять, появятся ли президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле. Кремль также отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле.

    Ранее в США выразили надежду на участие президента России Владимира Путина в стамбульских переговорах, а также на визит президента США.

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    14 мая 2025, 14:14 • Новости дня
    Трамп допустил ужесточение санкций против России и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда рассматривает возможность введения вторичных санкций против России и Ирана.

    Отвечая на вопрос журналистки о возможных новых санкциях за поддержку Тегерана и ситуацию на Украине, американский лидер заявил, что он не хочет вдаваться в подробности, но рассматривает подобные шаги, передает ТАСС.

    Глава Белого дома отметил, что ранее введенные вторичные санкции уже «привели Иран к банкротству». Он подчеркнул: «Надеюсь, они примут верное решение. Все очень просто: проблема решится так или иначе. Они не могут получить ядерное оружие. Мы им этого не позволим либо мирным путем, либо очень недружелюбно».

    Ранее Трамп высказал возможность подписания документа, предусматривающего введение новых ограничений на импорт российских энергоносителей.

    Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в случае отсутствия продвижения по урегулированию конфликта на Украине Вашингтон рассматривает введение «самых жестких» санкций, включая ограничения против Банка России и транспортировки российской нефти.

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    14 мая 2025, 12:38 • Новости дня
    Китай сохранил контрмеры против «фентаниловых» пошлин США

    МИД КНР заявил о сохранении тарифных ответных мер на пошлины США

    Tекст: Вера Басилая

    Китай оставил в силе ответные тарифные меры против Соединенных Штатов из-за введенных Вашингтоном «фентаниловых» пошлин в размере 20%, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    По словам Линь Цзяня, контрмеры Китая в ответ на введенные США так называемые фентаниловые пошлины по-прежнему действуют, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что сейчас между странами сохраняется режим «взаимных» пошлин, при котором китайские товары в США облагаются тарифом в 30%, а американские товары в Китае – в 10%.

    Линь Цзянь подчеркнул, что США использовали проблему фентанила в качестве предлога для введения необоснованных дополнительных пошлин в отношении Китая, который немедленно принял тарифные и нетарифные ответные меры.

    Дипломат добавил, что проблема фентанила – это внутренний вопрос для США, и именно Вашингтон должен нести ответственность за его решение.

    Ранее власти США обосновали введение 20-процентных пошлин на китайскую продукцию борьбой с поставками фентанила.

    Китай снял месячный запрет на поставки самолетов компании Boeing своим авиакомпаниям.

    До этого Китай и США договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, действующей с 14 мая на 90 дней.

    С 14 мая тарифы на почтовые отправления из Китая в США будут снижены более чем вдвое – до 54%.

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    14 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    ЕС решил ввести ограничения против 30 компаний за «участие в обходе санкций»

    Politico: ЕС решил ввести ограничения против 30 компаний за «участие в обходе санкций»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз готовится расширить санкционный список, включив в него юридические лица и компании, которые, по его мнению, якобы участвуют в обходе санкций через третьи страны, пишет Politico.

    По данным Politico, речь идет о 30 юридических лицах, передает ТАСС. Под санкции также попадут 75 физических лиц и компаний, которые, по версии ЕС, связаны с оборонно-промышленным комплексом России.

    Европейский дипломат в беседе с изданием отметил: «С прошлых раундов осталось много идей. Логично [ввести санкции против] энергетики и банков, если нужен реальный эффект. Но это непросто из-за Венгрии».

    Другой дипломат пояснил, что парламенты двух стран должны одобрить решение своих правительств, чтобы согласовать новый пакет ограничительных мер. Politico уточняет, что в предстоящем пакете содержится немного экономических мер.

    Напомним, дипломаты европейских стран согласовали очередной, 17-й пакет ограничительных мер, который должен быть окончательно утвержден министрами иностранных дел ЕС 20 мая.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС включил в 17-й пакет санкций против России рестрикции в отношении 189 танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти.

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