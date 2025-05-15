Россия не должна брать на себя какие-то обязательства, даже если бюрократия ВОЗ и перешла с окриков на елейные увещевания. Администрация Трампа в течение минуты, указом президента, вывела США из ВОЗ. А что нам мешает сделать это одним голосованием в Госдуме?2 комментария
Зеленского не пригласили на июньский саммит НАТО в Гааге по инициативе США
Владимиру Зеленскому не направят приглашение на июньский саммит НАТО в Гааге впервые с начала спецоперации, опасаясь усиления разногласий внутри альянса, сообщает портал Euractiv.
Решение не приглашать президента Украины на встречу североатлантического альянса в Гааге было принято по инициативе США, передает ТАСС.
Как указывают источники брюссельского портала, приглашение Зеленского может стать поводом для новых трений, особенно с президентом США Дональдом Трампом, который выступает против скорейшего вступления Украины в НАТО и намерен вести переговоры с Россией.
По словам источника издания, цель саммита – продемонстрировать единство НАТО, а присутствие украинской стороны может усилить расхождения позиций между странами.
Белый дом выразил сомнения в целесообразности обсуждать украинский вопрос в отдельном пункте повестки дня.
В итоговую повестку включили только одну полноценную сессию с участием 32 стран НАТО, без приглашения представителей Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США выступили против приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге.
Европейские военные державы, включая Великобританию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.