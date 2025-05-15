Скачко: Киев приходит к переговорам в Стамбуле в ущербной позиции

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Стамбульский состав российской делегации с Мединским показывает, что Киев только проиграл от срыва переговоров в 2022 году. Главное, что он утратил – это так называемое звание символа «свободного мира», как любят говорить на Западе. Если три года назад Украина претендовала на некую статусность, то теперь это просто вредитель», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

Собеседник указал: даже географически Банковая пришла к той же точке, где по указке Запада были сорваны переговоры. «Тогда атлантические «ястребы» уговорили Украину воевать дальше, не отдавая себе отчет в раскладе сил и серьезно недооценивая Россию», – продолжил он.

«Кроме репутации Киев понес и территориальные потери – четыре региона, отошедших России по результатам референдумов. В итоге офис Зеленского подошел к новым переговорам в куда более ущербной позиции, а Москва не ослабила хватку в дипломатии», – детализировал собеседник.

«Схожесть с ситуацией трехлетней давности заключается еще и в том, что ряд западных политиков снова играет деструктивную роль», – указал эксперт, напомнив, что недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил: на Украине не может быть мирного урегулирования, «продиктованного Москвой».

Ранее стало известно, что в состав российской делегации для переговоров с Украиной вошли: Владимир Мединский, помощник президента, Михаил Галузин, замглавы МИД, Игорь Костюков, начальник Главного управления Генерального штаба и Александр Фомин, замглавы Минобороны.

Также опубликован состав экспертов: Александр Зорин, первый замначальника информации управления Генштаба, Елена Подобреевская, замглавы управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук, директор второго департамента стран СНГ МИД и Виктор Шевцов, замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны.

Из такого состава следует, что Москва настаивает на повестке стамбульских переговоров 2022 года, отметил в своем Telegram-канале Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», эксперт клуба «Валдай».

«Дань трем прошедшим годам – большее представительство военных, то есть тех, кто и обеспечил «изменившиеся реалии». Но в центре снова, надо полагать, не территориальный вопрос, а тема военно-политического статуса и широкого понимания безопасности», – указал он.

Попытка оппонентов заманить российского лидера Владимир Путин в политическую ловушку не удалась, добавил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. «В условиях отсутствия согласованных сторонами базовых механизмов урегулирования согласиться на участие первого лица в «субстантивных переговорах» – значит подставить его под удар», – отметил он.

«Украинская сторона теперь должна назвать своих переговорщиков. Она не может отказаться от переговоров без обвинений в нежелании мирного урегулирования», – добавил аналитик.

«Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, «зелеными экспрессами», распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика военкор Адександр Коц.

Он напомнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе. Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – подчеркнул блогер.

При этом, пока нет точной информации о составе делегации Украины. Также нет определенности относительно планов представителей Киева вообще прибыть в Стамбул, сообщает ТАСС. Сама встреча пройдет после обеда, время было изменено – изначально сообщалось, что она стартует в 10.00 мск.